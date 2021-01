Sijoittaminen

Sijoitusten tuotto oli 13,5 prosenttia loppuvuonna 2020.

Valtion vähemmistöomistuksia pörssiyhtiöissä hallinnoivan Solidiumin osakesijoitukset tuottivat kesä–joulukuussa 2020 13,5 prosenttia, kun tuottolaskelmaan yhdistetään sijoitussalkussa olevat osakkeiden arvonmuutokset ja näistä yhtiöistä saadut osingot.

Koko kalenterivuoden vuosituotto oli 6,5 prosenttia.

Solidiumin tilikausi alkaa heinäkuun 1. päivä ja päätyy kesäkuun lopulla. Solidiumin tehtävänä on omistaa osakkeita ”kansallisesti merkittävissä” pörssiyhtiöissä ja ”vahvistaa ja vakauttaa omistusta” näissä yhtiöissä.

Omistusyhtiöiden tulisi menestyä paremmin kuin verrokkinsa, yhtiö on linjannut.

Solidiumin osakeomistusten osakeomistusten arvo on 7,62 miljardia euroa. Suurin yksittäinen omistus on Sampo, vaikka sitä on myyty pois.

Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen esittelee tiistaina aamupäivällä Solidiumin puolivuosikatsauksen 31.joulukuuta 2020 päättyneeltä puolivuosikaudelta.

Uutinen päivittyy.