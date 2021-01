Sijoittaminen

Rannekellot ovat kehittyneet kauaksi alkuperäisestä ajatuksestaan eli ajan mittaamisesta. Niistä on tullut miesten koruja, jotka heijastavat kantajansa asemaa.

Samalla niistä on tullut eräänlainen luksussijoitustuote, jossa jo valmiiksi äärimmäisen kalliin kellon voi odottaa vielä kaksinkertaistavan hintansa jälkimarkkinoilla. Patek Philippen Nautilus on niin haluttu, että valtuutetuilla jälleenmyyjillä sen odotusaika on keskimäärin noin kymmenen vuotta. Nautiluksen hinnat liikkuvat keskivertosuomalaisen vuosipalkan tietämissä.

Kun Nautilus-kello maksaa liikkeessä n. 30 000 euroa, niin jälkimarkkinoilla sen arvo voi olla jopa 80 000 euroa, eli jotkut maksavat kellosta yli kaksikertaisen hinnan.

Hintataso ei ole muodostunut kelloinnostuksen esteeksi. Viimeisen seitsemän vuoden aikana kelloharrastajien yhteisö on kasvanut moninkertaiseksi sosiaalisessa mediassa. Facebookin Kelloharrastajat -ryhmässä on jo 25 tuhatta jäsentä, kun heitä oli vielä vuonna 2013 vain muutama sata.

Kuten minkä tahansa sijoituksen kohdalla, myös kellojen kanssa kannattaa harkita montaa asiaa ennen ostopäätöstä. Käytettyjen kellojen markkinat ovat kasvaneet nopeasti ja kasvuun liittyy omat riskinsä.

HS:n Youtube-kanavalla haastattelussa Kellokonttorin Sami Astala, joka on toiminut alalla jo seitsemän vuoden ajan.