Suomalais–venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja: ”Olemme saaneet yhteydenottoja tästä ongelmasta suomalaisilta yrittäjiltä.” Osa pankeista ei välitä maksuja enää lainkaan Venäjälle tai Venäjältä.

HS kertoi runsas viikko sitten, että esimerkiksi Nordea on sulkenut Venäjällä asuvien yksityishenkilöiden pankkitilejä Suomessa. Venäjällä on närkästytty asiasta.­

Venäjällä on närkästytty venäläisten henkilöiden ja yritysten kohtelusta suomalaisissa pankeissa. HS kertoi runsas viikko sitten, että esimerkiksi Nordea on sulkenut Venäjällä asuvien yksityishenkilöiden pankkitilejä Suomessa.

Myös Suomessa asuvien ulkomaalaistaustaisten yrittäjien, muidenkin kuin venäläisten voi olla vaikea saada palvelua kaikissa suomalaisissa pankeissa.

Venäjän valtiollisen uutistoimiston Primen kertomassa uutisessa viitataan Venäjän kaupallisen edustuston lausuntoon, jossa pankkien toimintaa paheksutaan.

”Lausunnon mukaan suomalaisten pankkien toiminta venäläisten yritysten suhteen tuottaa tappioita, on luonteeltaan syrjivää ja heikentää Suomen kykyä saada investointeja”, Prime kertoo.

Kaupallisen edustuston lausunnossa todetaan Primen mukaan myös, että suomalaisten pankkien väitteet toimien liittymisestä yleiseurooppalaisen rahanpesun torjunnan kiristymiseen eivät vakuuta, sillä muissa EU-maissa ei ole havaittu yhtä suuria ongelmia. Puheet rahanpesun torjunnasta vahingoittavat venäläisten yritysten mainetta Suomessa.

HS:n uutisessa kerrottiin, että varovaisuus erityisesti venäläisiä yrityksiä kohtaan liittyy paitsi rahanpesun torjuntaan myös talouspakotteisiin, joita EU ja Yhdysvallat ovat asettaneet useille venäläisille yksityishenkilöille ja yrityksille.

Pankeille riskien selvittely on työlästä ja toisaalta sanktioiden riskit ovat suuria, jos jotain on jäänyt selvittämättä. Esimerkiksi ruotsalainen Handelsbanken ei välitä maksuja Venäjälle riskien vuoksi enää lainkaan. Listalla on muitakin riskimaita.

”Lausunnon mukaan suomalaisten pankkien toimet aiheuttavat tappioita Suomeen sijoittaville venäläisille yrityksille, lisäävät yhteisten hankkeiden viivästymisen riskiä, hankaloittavat maksuliikennettä ja vaikeuttavat luotonsaantia, mikä heikentää yritysten kilpailukykyä ja tuottavuutta”, Prime kirjoittaa.

Primen mukaan Venäjän kaupallinen edustusto myös ”muistuttaa, että Venäjällä toimivat suomalaisyritykset nauttivat suosituimmuuskohtelusta, ja ottaa Fortumin toiminnan esimerkiksi rakentavasta vuorovaikutuksesta venäläisten organisaatioiden ja viranomaisten kanssa”.

Suomalais–Venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jaana Rekolainen kertoo, että pankkipalvelun saatavuuden heikentyminen on todellinen ongelma yrittäjille molemmissa maissa.

”Meille on tullut yhteydenottoja erityisesti suomalaisilta yrityksiltä, joilla on Venäjällä asuvia asiakkaita. Heillä on ollut ongelmia saada maksuja kulkemaan Venäjältä Suomeen”, hän sanoo.

Rekolainen ei tunnista Primen uutisessa esitettyjä väitteitä, että suomalaiset yritykset nauttisivat Venäjällä jonkinlaista erityiskohtelua.

”Suomalaisia yrittäjiä kohdellaan niillä säännöillä, millä kaikkia ulkomaisia sijoittajia tai tytäryhtiöitä siinä toimintaympäristössä kohdellaan. Toiminta Venäjällä on monella tavalla sujuvaa. Viranomaisilla on paljon sähköisiä palveluita ja esimerkiksi pankkitilin avaaminen ei ole siellä lainkaan hankalaa”, Rekolainen sanoo.

Venäläiset suorat investoinnit Suomeen ovat rahallisesti hyvin pieniä suomalaisten yritysten Venäjälle tekemiin investointeihin verrattuna. Esimerkiksi Primen mainitsema Fortum on investoinut miljardeja euroja Venäjän energiantuotantoon.

”Ei ole ollut mitään merkkejä siitä, että pankkien toiminta olisi vaikuttamassa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiin Venäjällä”, Rekolainen sanoo.

Business Finlandin mukaan Suomessa toimii tällä hetkellä 77 venäläisten omistamaa yritystä. Luku ei sisällä Venäjältä Suomeen muuttaneiden yrittäjien perustamia yrityksiä. Yhteen ulkomaisomisteisia yrityksiä on Business Finlandin tietokannassa yli 4 300.