Ruoka- ja juomavienti kasvoi tammi–lokakuussa seitsemän prosenttia edellisvuodesta. Kasvu tuli lähes yksinomaan Kiinasta.

Suomen elintarvikevienti Kiinaan kasvoi 78 prosenttia viime vuonna lokakuuhun mennessä. Kiinaan vietiin lähinnä sianlihaa ja maitojauhetta noin 121 miljoonalla eurolla. Kiinan viennin osuus koko 1,5 miljardin euron arvoisesta elintarvike- ja juomaviennistä oli noin kahdeksan prosenttia.

Kiinan hyvä kysyntä auttoi koko elintarviketeollisuuden viennin seitsemän prosentin kasvuun, kertoo Business Finland. Suomalainen lihateollisuus on panostanut sianlihan vientiin Kiinaan jo vuosia.

Kiinan vientiponnistuksia avitti vuoden 2019 lopulta alkaen maailmalla riehunut sikarutto, joka yli kaksinkertaisti sianlihan hinnan Kiinassa nopeasti. Viennin edistämiseen on saatu myös EU:lta rahoitusta.

”Suomalaisten elintarvikkeiden ja juomien vienti on ollut kasvusuunnassa jo useita vuosia, ja tuotteittemme kilpailukyky kansainvälisillä markkinoilla on koko ajan parantunut. Maito- ja lihatuotteittemme vienti Kiinaan on kasvanut hienosti, ja se saa toivottavasti jatkoa myös tänä vuonna”, Business Finlandin Food from Finland -ohjelman päällikkö Esa Wrang sanoo tiedotteessa.

Wrangin mukaan elintarviketeollisuudessa pelättiin koronaviruksen haittaavan vientiä, mutta muillakaan markkinoilla kuin Kiinassa vienti ei merkittävästi supistunut.

Elintarvikeala on Suomen neljänneksi suurin toimiala, joka työllistää suoraan noin 38 000 henkeä ja välillisesti jopa 340 000 henkeä. Business Finland uskoo elintarvikkeiden ja juomien viennin vuotuisen arvon saavuttavan lähiaikoina jo lähes kahden miljardin euron tason.

”Haastavana tavoitteenamme on kasvu kolmeen miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä. Keskeisimpinä vientikategorioina ovat maitojalosteet, alkoholituotteet, sianliha, viljatuotteet ja erityisesti kaura- ja kaurajalosteet, sekä tulevaisuudessa entistä enemmän myös erilaiset terveysvaikutteiset tuotteet. Tuotteiden lisäarvoa pyrimme koko ajan nostamaan”, Wrang sanoo.

Kiinan lisäksi elintarvikeviennissä on panostettu erityisesti Saksan markkinoille, missä on viritelty yhteistyötä isojen kauppaketjujen kanssa. Panostuksia on tehty myös myyntiin Amazonin verkkokaupan kautta.

Elintarviketeollisuuden vienti Saksaan on kasvanut vuodesta 2017 60 prosenttia ja oli viime vuoden tammi–lokakuussa arvoltaan jo noin 96 miljoonaa euroa.

Venäjä oli takavuosina hyvin merkittävä suomalaisen ruoan vientimaa, mutta talouspakotteiden ja niiden vastatoimien takia sen merkitys on viime vuosina pienentynyt.