Joe Bidenin kuntoiluväline Peloton on viime vuoden kurssiraketti ja yksi pandemian hyötyjistä – laitteen tietoturva huolestuttaa Valkoisessa talossa

Yhdysvaltain tuore presidentti on tuomassa virka-asuntoonsa Peloton-merkkisen kuntoilupyörän ja sosiaalisen median yhdistävän laitteen.

Yhdysvaltain tuore presidentti Joe Biden tuo Valkoiseen taloon muuttaessaan muuttokuormansa mukana Peloton-merkkisen kuntoilupyörän ja sosiaalisen median yhdistävän laitteen, joka on turvallisuusviranomaisen mielestä turvallisuusriski.

Suomalaisia Peloton voi kiinnostaa jo suomelta kuulostavan nimen takia, mutta Yhdysvalloissa Peloton-laitteista on viime vuonna tullut lähes käsite.

Yksin yhtiön Instagram-tilillä on yli 1,2 miljoonaa seuraajaa.

Peloton on ollut myös melkoinen kurssiraketti.

Vuodessa yhtiön osakekurssi on liki viisinkertaistunut runsaasta 30 dollarista 150 dollarin tuntumaan. Yhtiön markkina-arvo on nyt vajaat 44 miljardia dollaria.

New Yorkissa pääkonttoriaan pitävä, vuonna 2012 perustettu Peloton keksi yhdistää kuntopyörän ja verkossa vedettävät kuntopiirit yhteen ja samaan laitteeseen.

Näin kuntosalille ei enää tarvinnut mennä joukkoliikuntatunneille, mutta saman yhteisöllisyyden ja kunto-ohjaajan kannustuksen saikin ikään kuin omaan kotiinsa – hankkimalla Peloton-kuntopyörän tai juoksumaton.

Kuukausimaksua vastaan pääsi siis yhtiön kuntosalille treenaamaan – kotona.

Yhdysvalloissa Peloton-laitteiden menestystä on auttanut paljon se, että sen kunto-ohjaajat ovat alansa huippujulkkiksia.

Myös koronavirus on toiminut verrattomasti Pelotonin eduksi. Kun kuntosaleille ja ryhmäliikuntaan ei ole uskaltanut mennä ja kaikenlainen etätyö ja kotoilu on lisääntynyt, Peloton on ollut monelle varteenotettava vaihtoehto kunnon ylläpitämiseksi.

Suomalaista urheilubisnestä seuraaville Peloton tuli tutuksi viimeistään joulukuussa 2020, kun se osti 420 miljoonalla dollarilla kiinalaisomisteiselta suomalaisyhtiöltä Amer Sportsilta sen maineikkaat Precor-kuntosalilaitteet.

Peloton-yhtiön tarina on myös tyypillinen amerikkalainen tuhkimotarina.

Yhtiön perustajaosakkaan ja alkuaikojen toimitusjohtajan John Foleyn kerrotaan kiertäneen turhaan pääomasijoittajan luota toisen luo, kun kukaan ei tuntunut uskovan yhtiön liikeideaan – kunnes homma lähti kulkemaan.

Viime syksynä yhtiön maine kasvoi jo nopeammin kuin mihin yhtiön rahkeet riittivät, ja asiakkaat alkoivat valittaa yli kaksi tuhatta euroa maksaneiden kuntopyörien toimitusvaikeuksista.

Valitustulvasta kertoi muun muassa New York Timesin jutussaan.

”Pelotonin uudenvuodentavoite on varmaan se, että se toimittaa äitini kuntopyörän – jonka piti tulla joulukuun 21. päivänä”, naljaili pettynyt asiakas Instagramissa New York Timesin mukaan vuodenvaihteessa.

Facebookin ”Peloton Delivery Discussion Group” -keskusteluryhmässäkin kokemuksiaan jakaa tai seuraa 9 500 ryhmän jäsentä.

Presidentti Joe Bidenin muuttaessa keskiviikkona Valkoiseen taloon Peloton-kuntopyörän tuominen tuskin on kansakunnan turvallisuusuhista suurimpia.

Silti mikrofonilla ja kameralla varustettu nettiin yhdistettävä laite on herättänyt huolta, New York Times kertoi tiistaina.

Bidenin raportoitiin vaalikampanjansa aikana aloittaneen päivänsä Peloton-harjoituksella, painoilla ja juoksumatolla.

Kansallista turvallisuutta voi uhata se, että jokaisella laitteen käyttäjällä on oma käyttäjänimi, ja laitteeseen liitettyjen tietokoneiden avulla käyttäjät voivat olla reaaliaikaisessa yhteydessä keskenään.

Tätä vakoilumahdollisuutta Yhdysvaltain viranomaiset eivät mielellään muille luovuta.

Yhdysvalloissa media on jo esittänyt epäilyjä laitteen tietoturvasta.

New York Timesin haastattelemien kyberasiantuntijoiden mukaan asia on kuitenkin ratkaistavissa.

Jos Biden haluaa pyöränsä, hän voi varmasti saada sen, joskaan sillä ei turvallisuusviranomaisten käsittelyn jälkeen ole kovinkaan paljon yhtäläisyyksiä niihin pyöriin, jotka tulevat suoraan tehtaalta, asiantuntijat kertovat New York Timesille.

Biden ei olisi ensimmäinen presidentti, jonka kanssa Valkoisen talon tietoturvaväki joutuu hämilleen. Presidentti Donald Trump uhmasi turvaohjeita soittamalla vanhoille ystävilleen Valkoisesta talosta omalla iPhonella.

Presidentti Barack Obama puolestaan halusi ensin tuoda mukanaan oman BlackBerry-laitteensa ja tahtoi myöhemmin käyttää iPadia.