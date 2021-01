Valtion tuki siivitti lämpöpumppujen myynnin jälleen uuteen ennätykseen.

Asuintaloihin asennettavien lämpöpumppujen myynti ylsi viime vuonna jälleen uuteen ennätykseen. Uusia pumppuja myytiin noin 102 000 kappaletta noin 600 miljoonan euron arvosta, kertovat alan edunvalvojan, Suomen lämpöpumppuyhdistyksen tilastot.

Lukumääräisesti eniten myytiin edullisempia ilmalämpöpumppuja, mutta euromääräisesti eniten kalliita maalämpöpumppuja.

Luvut pohjautuvat yhdistyksen jäsenyrityksiltä kerättyihin tietoihin, ja ne ovat varsin kattavat. Tilaston ulkopuolelle jäävät suurimmat, teollisen luokan laitteet, joita käytetään esimerkiksi kauppakeskusten lämmityksessä tai kaukolämmön tuotannossa.

Kaikkiaan Suomessa on käytössä jo yli miljoona ilma- ja maalämpöpumppua. Lämpöpumppuyhdistys arvioi keskimääräisten laitehintojen pohjalta, että talojen omistajat ovat investoineet lämpöpumppuihin tähän mennessä yhteensä jo kuusi miljardia euroa.

Summaa voi verrata Olkiluoto 3:n rakennuskustannuksiin: TVO maksaa ydinreaktorista 5,5 miljardia euroa. Rakennuskustannukset kokonaisuudessaan ovat suuremmat, mutta loput koituvat laitoksen toimittajan Arevan maksettavaksi.

2000-luvun alussa käynnistynyttä lämpöpumppuboomia voi hyvällä syyllä kutsua energiajärjestelmän hiljaiseksi vallankumoukseksi. Vuonna 2019 jo runsaat 12 prosenttia lämmitykseen käytetystä energiasta katettiin lämpöpumpuilla. Osuus on noin nelinkertaistunut kymmenessä vuodessa.

Uusissa pientaloissa maalämpö on jo yleisin lämmitysmuoto, ja öljyn käyttö lämmityksessä on vähentynyt. Monessa perinteiseen tapaan sähkölämmitetyssä talossa lämpöpumput ovat parantaneet energiatehokkuutta.

Lämpöpumppuyhdistyksen puheenjohtaja Jussi Hirvonen sanoo, että olosuhteet Suomessa tukevat lämpöpumppuinvestointeja.

”Suomessa on sillä lailla otollinen tilanne, että meillä on aina ollut suhteellisen halpa sähkö ja kallis öljy, ja energiankulutus on suurta.”

Niinpä lämpöpumppuinvestoinneilla on voinut hakea säästöjä lämmityskuluissa.

Lämpöpumppubuumi käynnistyi uusista omakotitaloista, jonka jälkeen niitä ryhdyttiin asentamaan myös vanhoihin pientaloihin. Viime vuosina lämpöpumppuja on ryhdytty asentamaan myös kerrostaloihin sekä kauppakeskuksiin ja teollisuuslaitoksiin.

Lämpöpumpuille onkin annettu iso rooli, kun Suomesta yritetään tehdä hiilineutraalia. Osana tätä tavoitetta fossiilisen öljyn lämmityskäytöstä pitäisi luopua kokonaan 2030-luvun alkuun mennessä. Edelleen Suomessa on arviolta yli 100 000 öljylämmitteistä pientaloa.

Hallitus vauhdittaa öljylämmityksestä luopumista tukemalla kotitalouksien ja kuntien lämmitystapamuutoksia.

Kotitalouksille tukea ryhdyttiin jakamaan syksyllä. Kotitalous saa 4 000 euron tuen, kun se vaihtaa öljylämmityksestä kaukolämpöön, maalämpöön tai ilma-vesilämpöpumppuun. Tukipotin koko on lähes 30 miljoonaa euroa, ja sen arvioidaan riittävän noin 10 000 pientalon energiaremonttiin.

Tuki sai kotitaloudet liikkeelle. Lämpöpumppuyhdistyksen mukaan tuki kiihdytti erityisesti ilma-vesilämpöpumppujen myyntiä. Niiden myynti kasvoi 25 prosenttia.

”Lämmitystapamuutos oli viime vuonna kysytyin neuvonta-aihe. Eniten yhteydenottoja tulee suoraan pientaloasukkailta”, kertoo neuvontaa tarjoavan Motivan asiantuntija Teemu Kettunen.

Kettunen kuvaa valtion tukea merkittäväksi.

”Jos ajatellaan, että ilma-vesilämpöpumpun asennus avaimet käteen -periaatteella maksaa karkeasti 13 000 euroa, ja siitä 4 000 euroa otetaan pois, se vaikutti kannattavuuteen.”

Lämpöpumppuyhdistyksen Hirvonen näkee alan yritysten tulevaisuuden valoisana.

”Kun lämmitys luultavasti sähköistyy, kuten muukin yhteiskunta, lämpöpumppu on siihen melkein ainoita menetelmiä. Suomessa on yhä yli 100 000 öljylämmitteistä pientaloa. Öljyllä lämmittämisen pitäisi loppua oikeastaan kokonaan. Siellä on iso potentiaali. Meillä on myös 30 000 kerrostaloa, jotka puhaltavat poistoilman sellaisenaan pois.”