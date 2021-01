Eurooppaministerit keskustelivat maanantaina koronarokotepassista kansainvälisen matkustamisen helpottamiseksi.

Koronaepidemia sulki kaikki Lapin hiihtokeskukset viime keväänä. Rauhallisemman kesän ja syksyn jälkeen matkailurajoituksia on taas tiukennettu, mutta rokotepassista voi löytyä apua Lapin matkailun avaamiseen.­

Euroopan unionin eurooppaministerit keskustelivat maanantaina kokouksessaan niin sanotuista rokotepasseista eli eri jäsenmaissa tunnistettavasta rokotesertifikaatista. Sen turvin koronarokotteen saaneet voisivat esimerkiksi matkustaa vapaammin kuin muut.

Lapin matkailuyrittäjien mielestä passi voisi olla hyvä ajatus.

Passia ehdotti alunperin Kreikka. Ehdotuksessa sen kanssa matkustava ei tarvitsisi todistusta negatiivisesta koronatestistä eikä hänen tarvitsisi maahan saapuessaan olla tulokaranteenissa.

Suomessakin rokotepassi voisi auttaa turismin elvyttämisessä. Kotimaan matkailun kasvu on paikoin paikannut ulkomaisten turistien puutetta, mutta Lapissa safari- ja elämysmatkailu elää suurimmilta osin kansainvälisistä vierailijoista.

Rovaniemen Santaparkin asiakkaista jopa 98 prosenttia on kansainvälisiä vierailijoita, kertoo toimitusjohtaja Ilkka Länkinen.

”Meillä on kaikki paikat kiinni, minimimiehitys. Kaikki ovat lomautettuina.”

Länkisen mielestä matkustamista helpottava rokotepassi auttaisi tällä hetkellä Lapin matkailua merkittävästi.

”Ehdottomasti. Maahan pitäisi päästä sellaisen ihmisen, jolla on lääkärintodistus, että on sairastanut covidin tai on saanut rokotuksen”, sanoo Länkinen.

”Me olemme valmiita milloin vain. Terveysturvallisesti se pitää hoitaa niin, että toivottavasti myös meidän henkilökunta olisi rokotettu. Realistisesti varmaan voidaan puhua kesäkuusta.”

Länkinen myös muistuttaa, että rokotepassi ei ole mikään uusi ilmiö. Esimerkiksi tiettyihin valtioihin matkustaessa matkailijalla täytyy olla esittää Maailman terveysjärjestön WHO:n todistus keltakuumerokotteesta.

Länkisen mukaan tällä hetkellä tilanteen tekee vaikeaksi se, että matkailua rajoittavia päätöksiä tehdään usein ja lyhyeksi ajaksi kerrallaan. Se tekee pitkän ajan suunnitelmien tekemisen haastavaksi.

”Nyt olennaista olisi, että päätettäisiin millä kriteereillä saa tulla.”

Lapin matkailun elvyttäminen nopeasti on Länkisen mukaan tärkeää.

”Tässä Lappi häviää, kun häipyy osaamista ja ammattitaitoa, ihmiset muuttavat pois sinne missä molemmilla puolisoilla on töitä. Sen osaamisen korvaaminen tulee kestämään meillä vuosikymmenen”, sanoo Länkinen.

Santapark työllistää normaalisti 400 ihmistä vuodessa. Viimeisen vuoden aikana luku on pudonnut siitä kymmenesosaan.

”Lisäksi ulkomaiset pääomasijoittajat ovat liikenteessä kyselemässä, ovatko firmat myynnissä. Silloin tulevat voittoverorahat menevät ulkomaille eivätkä jää enää Suomeen.”

SantaParkin toimitusjohtaja Ilkka Länkinen vuonna 2015.­

Ympäri Lappia muun muassa Levillä, Saariselällä ja Kemissä toimiva Lapland Safaris on keskittynyt elämysmatkailuun. Juuri opastetut retket ja safarit ovat kärsineet kansainvälisten matkailijoiden puutteesta eniten.

”Tuore testaaminen, sairastettu korona ja rokotepassi”, luettelee Lapland Safarisin toimitusjohtaja Jyrki Niva tapoja, joiden avulla matkailun Suomeen tulisi olla mahdollista.

”[Rokotepassi] kuulostaa arkijärjellä hyvältä, terveysturvalliselta ratkaisulta”, hän sanoo.

”Kaikki toimenpiteet, jotka mahdollistaisivat matkailua Lappiin, ovat tervetulleita. Se ei ole yksi toimenpide, joka tässä vie asian maaliin asti. Jos Eurooppa saataisiin liikkumaan, sillä olisi valtava merkitys Lapin matkailulle tänä keväänä ja tulevaisuudessa.”

Nivan mukaan on hyvä, että rokotepassijärjestelmää suunnitellaan jo nyt, kun rokoteohjelmat alkavat alkukankeuden jäljiltä päästä käyntiin.

”Pitää valmistaa lainsäädännöt sellaiseksi, että kun tilanne lähtee rauhoittumaan, meillä on pikaisesti mahdollista palata normaalimpaan järjestykseen. Että ei aleta sitten vasta miettiä matkustusta mahdollistavaa lainsäädäntöä.”

Niva on kiitollinen siitä, että kotimaiset turistit ovat tänä vuonna löytäneet tiensä Lappiin. Se ei kuitenkaan riitä pelastamaan varsinkaan ohjelmapalveluyrityksiä eli niitä, jotka järjestävät esimerkiksi safareja ja muita retkiä.

”Lapin laaja palvelukirjo on lähes täysin käyttämättä tällä hetkellä”, sanoo Niva.

Tavallisesti Lapin yritykset saavat tulonsa suurilta osin talvikaudella.

”Kun meiltä puuttuvat asiakkaat, meiltä puuttuu sesonki, jonka tuloilla eletään seuraavaan talvikauteen.”

Myös Saariselkä tyhjeni viime keväänä. Tavallisesti Lapin matkailuyritykset elävät talven tuloilla kesän yli, kertoo Lapland Safarisin Jyrki Niva.­

Sallassa kansainvälisten vierailijoiden puuttuminen näkyy erityisesti juuri tällä hetkellä kotimaisten kävijöiden loma-aikojen ulkopuolella. Tavallisesti noin 70–80 prosenttia Sallan tammikuun vierailijoista on ulkomaalaisia.

Visit Sallan matkailupäällikkö Paula Aspholm sanoo, että talven osalta alkaa jo olla liian myöhäistä, mutta toivoo kansainvälisen matkailun käynnistyvän viimeistään kesällä. Rokotepassiin Aspholm ei ole vielä ehtinyt tarkemmin perehtymään, mutta se kuulostaa hänen mielestään hyvältä lisältä muihin terveysturvallisuustoimiin.

”Kuulostaa hyvältä, jos vain matkustus saadaan jollain tavalla käyntiin”, sanoo Aspholm.

Passin hyöty matkailulle kuitenkin riippuu myös siitä, miten nopeasti saavutetaan laaja rokotekattavuus.

”En tiedä kauanko rokottamisessa nykyarvion mukaan menee. Kovasti meillä on toiveita, että saadaan kansainvälinen matkailu käynnistymään mahdollisimman nopeasti”, sanoo Aspholm.

Aspholm kertoo, että Sallassa ja Lapissa on tehty paljon suunnitelmia terveysturvallisen matkailun eteen jo aikaisin viime vuonna.

”Meillä oli Lapissa valmistelussa niin sanottu Lapin matkailukuplamalli, jolla olisimme pystyneet tuomaan tänne kansainvälisiä charter-lennoilla tulevia asiakkaita turvallisesti siten, että minimoisimme kontaktit muihin asiakkaisiin”, hän kertoo.

Sallassa, jossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan on yhä ollut alle viisi koronavirustapausta epidemian alusta lähtien, on matkailijoille myös laaja testauskapasiteetti.

”Ensi talvena kriittisesti tarvitsemme asiakkaita. Ehkä voisimme käyttää testausmallia, jos rokotekattavuuden saavuttaminen kestää hyvin pitkään”, arvioi Aspholm.