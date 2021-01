Yhtiöt vahvistavat kaupan, mutta eivät kommentoi kauppahintaa tai muita yksityiskohtia.

Yhdysvaltalainen teknologiajätti Amazon on ostanut suomalaisen ohjelmistoyhtiö Umbran. Yhtiöt vahvistavat kaupan, mutta eivät kommentoi kauppahintaa tai muita yksityiskohtia.

Umbralla on yksi maailman edistyksellisimmistä teknologioista hallita jättimäisiä 3d-malleja myös pilvipalvelussa. Tämä on ollut erityisen tärkeää tietokonepeleissä. Viime vuosina teknologian merkitys on laajentunut osana kasvavaa virtuaalitodellisuuden (AR- ja VR -teknologia) ratkaisuiden markkinaa.

”Amazon on työskennellyt Umbran tiimin kanssa ja nähnyt omin silmin heidän innovatiivisen teknologiansa. Olemme innoissamme Umbran luovan tiimin liittyessä Amazoniin ja jatkaessa töitä asiakkaidemme hyväksi”, Amazonin edustaja kommentoi kauppaa Helsingin Sanomille.

Umbran avainhenkilöt kertoivat kaupasta torstai-iltana Linkedinissä vaihtaessaan työpaikkatiedokseen Amazon Roboticsin. Umbran suomalainen tiimi jatkaa Amazonin työntekijöinä Helsingissä ja Tampereella. Yhtiöllä on 25 työntekijää.

Vuonna 2019 Umbran liikevaihto oli 1,7 miljoonaa euroa ja se teki noin 300 000 euron tappion. Sen viime vuoden luvut eivät ole vielä julkisia.

Umbra keräsi vuonna 2015 kolme miljoonaa euroa kasvurahoitusta pääomasijoittajilta. Sen sijoittajia ovat olleet kotimaiset Inventure ja Lifeline Ventures sekä brittiläinen Initial Capital.

Umbran perustajien tausta on 2006 Nvidialle myydyssä Hybrid Graphicsissa.

Alun perin Umbra tunnettiin nimenomaan peliteknologiayhtiönä, ja sen teknologia auttoi mallintamaan sisältöjä suuren tuotantoluokan videopeleissä kuten Call of Duty -pelisarjassa, Witcher 3:ssa ja Destinyssä.

Sen uudemman teknologian käyttökohteita ovat esimerkiksi karttasovellukset, simulaatio sekä rakenne- ja arkkitehtisuunnittelu, jolla voidaan luoda yksityiskohtaisia 3D-malleja todellisista kohteista, kuten rakennuksista ja kaupungeista.