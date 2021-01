Kasvuyritykset

Ruokakuljetuksen teknologiayhtiö on kerännyt tähän mennessä sijoittajilta jo yhteensä 707 miljoonaa euroa. Potilla Wolt varautuu kilpailemaan isojen sarjassa laajentuessaan. Yhtiö valmistautuu pörssilistautumiseen aikaisintaan 2022.

”Rahoituksen tavoitteena on vahvistaa tasetta niin, että Woltilla on pitkäjänteisesti vahvempi kilpailuasema meidän jatkaessa laajentumista myös ravintolakuljetuksista ruokaostosten kuljetuksiin”, sanoo toimitusjohtaja Miki Kuusi HS:lle.­

Ruokakuljetuksen teknologiayhtiö Wolt on kerännyt 440 miljoonaa euroa uutta kasvurahoitusta kansainvälisiltä pääomasijoittajilta. Kyse on tähän mennessä Suomen suurimmasta yksittäisestä kasvuyhtiön rahoituskierroksesta.

Woltin keräämän kasvurahoituksen määrä on suomalaisittain muutenkin poikkeuksellinen. Se on kerännyt useita isoja potteja toisensa perään, tähän mennessä kaikkiaan 707 miljoonaa euroa.

”Rahoituksen tavoitteena on vahvistaa tasetta niin, että Woltilla on pitkäjänteisesti vahvempi kilpailuasema meidän jatkaessa laajentumista myös ravintolakuljetuksista ruokaostosten kuljetuksiin”, toimitusjohtaja Miki Kuusi perustelee.

Vuoden 2020 aikana yhtiö alkoi kuljettaa ravintola-annosten lisäksi myös päivittäistavarakaupan ostoksia. Kun Wolt toimii nyt 23 maassa ja yli 129 kaupungissa, sillä on kumppaneina noin 30 000 ravintolaa ja noin 1500 päivittäistavarakauppaa.

Sijoittajina rahoituskierroksella oli useita maailman suurimpiin kuuluvia sijoitusrahastoja, kuten yhdysvaltalaiset Iconiq Growth ja Tiger Capital sekä investointipankki Goldman Sachsin pääomasijoitusyksikkö.

”Pohdimme Woltin hallituksen kesken lokakuun alussa markkinatilannetta, meidän kehitystä ja suunnitelmia. Totesimme, että meidän ei tarvitse nostaa rahoitusta, mutta se voisi olla oikea toimenpide”, Kuusi sanoo.

Tilanteessa jossa korot ovat pysyneet pitkään alhaalla, käytännössä pääomalla ei ole aika-arvoa. Koska sijoittaja ei saa muualta korkotuottoa, sijoituskohteen kasvupotentiaali ratkaisee. Se työntää runsaasti pääomaa tarjolle Woltin kaltaisille nopeasti kasvaville yrityksille hyvin ehdoin.

Syksyllä Helsingin Sanomien artikkelissa Woltin markkina-arvon kerrottiin olevan miljardi euroa. Nyt Kuusi ei halua kommentoida yhtiön valuaatiota tuoreella rahoituskierroksella.

”Me olemme aina olleet rationaalisia rahoituskierroksen ehdoissa. Emme ole ottaneet kalleinta mahdollisinta valuaatiota vaan ajatelleet yrityksen pitkän tähtäimen etua. Valuaatiot ovat muutenkin meidän tyyppiselle yritykselle niin järjettömiä ja spekulatiivisia.”

Rahoituskierrokselle osallistuivat myös sijoitusrahasto DST, ruotsalainen EQT Growth, KKR, Prosus, Coatue, 83North, Highland Europe, EQT Ventures ja Vintage Investment Parners.

Kyse ei kuitenkaan ole siitä, että Wolt polttaisi pääomaa samaa tahtia. Kuusen mukaan yhtiö ei ole vielä käyttänyt euroakaan siitä sadan miljoonan euron potista, jonka se keräsi sijoittajilta koronan iskettyä keväällä 2020.

Viime vuotta koskevien ennakkotietojen mukaan Wolt yli kolminkertaisti liikevaihtonsa 285 miljoonan euroon. Samalla sen liiketappio pysyi edellisvuoden tasolla 38 miljoonassa eurossa. Yhtiön suhteellinen kannattavuus siis parani. Kuusen mukaan Wolt toimiikin kannattavasti jo yli puolessa markkinoistaan. Nopea kasvu ja uusien kaupunkien avaaminen vaativat kuitenkin investoimista tuotekehitykseen, markkinointiin ja rekrytointiin etupainotteisesti.

Sekä koko rahoituskierros että vuoden 2020 talouslukujen julkaiseminen jo nyt ovatkin muskeleiden pullistelua kilpailijoiden suuntaan. Wolt haluaa viestiä kokoluokastaan, ja olevansa varteenotettava.

”Wolt on ollut pienemmin rahoitettu kilpailija ja tulemme pienestä kotimarkkinasta. Tähän asti olemme menneet kansainvälisesti vähän tutkan alla. Tämän rahoituksen jälkeen olemme ensimmäistä kertaa vähän samassa sarjassa ja kilpailukykyisiä”, Kuusi kertoo.

”Toimiala on täynnä yrityksiä, jotka keräävät 500 miljoonan rahoituksen, mutta polttavat siitä 300 vuodessa. Se tarkoittaa, että niiden pitää nostaa vuoden kuluttua uusi kierros. Halusimme kertoa, että meillä ei ollut siitä kyse, meidän ei ollut pakko nostaa rahaa vaan tällä pystymme investoimaan tehokkaaseen kasvuun pitkään.”

Woltin kilpailijoista esimerkiksi Deliveroo kertoi juuri 180 miljoonan dollarin rahoituskierroksesta listautumisen alla. Yhtiö suunnittelee listautumista tänä keväänä.

”Koko toimiala on siirtymässä seuraavaan vaiheeseen, mistä osoituksena ovat esimerkiksi Deliveroon ja Doordashin listautumisaikeet. Nyt on kyse siitä, ketkä pystyvät alalla jatkamaan itsenäisinä ja ketkä nielaistaan. Laitoimme nyt jalkaa maahan ja totesimme, että jos aiotte viedä meiltä markkinaa, kannattaa valmistautua siihen, että meillä on hyvin pitkäaikaisesti kyky vastata kaikkiin kilpailijoiden toimiin”, Kuusi sanoo.

Woltin tavoitteena on valmistautua mahdolliseen listautumiseensa niin, että se olisi valmis pörssiin aikaisintaan keväällä 2022. Yhtiö aloitti listautumisvalmistelut jo viime vuonna, mutta Kuusen mukaan pörssiin ei ole kiire.

”Katsomme kaikkia vaihtoehtoja. Tällä hetkellä harkitsemme kaksoislistautumista niin, että päälistauspaikka olisi Suomen ulkopuolella, mutta lisäksi listautuisimme Helsingin pörssiin. Ensisijaisesti katsomme eurooppalaisia pörssejä, mutta Yhdysvaltojen Nasdaq ei ole poissuljettu”, Kuusi kommentoi.

Korona nopeutti Woltin laajentumista ruokaostosten ja muiden päivittäistavaroiden kuljetukseen. Alun perin tarkoitus oli kehittää sen tueksi uutta teknologiaa ja pilotoida palvelua muutamissa maissa vuoden 2020 aikana.

”Kun korona alkoi, emme olleet varmoja ylipäätään voivatko ravintolat olla auki, vai ovatko vain kaupat toiminnassa. Piti rakentaa vaihtoehtoja, jotta ylipäätään pystyisimme jatkamaan toimintaa. Samalla ruokaostosten kotiinkuljetus oli ollut jo pitkään isoin yksittäinen asia, jota asiakkaamme olivat meiltä toivoneet”, Kuusi kertoo.

Niinpä Wolt päätti hitaan kokeilemisen sijaan laajentaa ruokaostosten kuljetuksiin kerralla kaikilla markkinoillaan.

”Se olikin vähemmän vaikeaa kuin kuvittelimme, ja siinä on isompi potentiaali kuin olimme uskoneet.

2020 Wolt laajentui myös maantieteellisesti ja avasi toiminnan Saksassa ja Japanissa. Saksassa Wolt toimii Berliinin lisäksi Frankfurtissa ja Munchenissa. Japanissa yhtiö operoi jo kymmenessä kaupungissa. Molemmat markkinat ovat yllättäneet Kuusen mukaan positiivisesti.

”Hämmästyttävästi asiat, joita olemme rakentaneet Pohjoismaissa, toimivat todella hyvin myös Japanissa. Saksan suhteen olimme myös skeptisiä, mutta se on ollut meille todella hyvä uusi markkina. Rahoituksen myötä pystymme laajentamaan ja kilpailemaan näillä markkinoilla aggressiivisesti”, Kuusi sanoo.

Kuluvana vuonna kasvun ennustaminen on Kuusen mukaan erityisen vaikeaa. Koronatilanne vaihtelee maiden välillä, kuten myös hallitusten määräämät rajoitustoimet. Tiukat rajoitukset lisäävät nopeasti kysyntää, kun ihmiset alkavat tilata ruokaa kotiin. Rajoitusten purettua kysyntä taas palautuu normaalimmaksi.

”Jatkamme tehokkaan kasvun rakentamista. Kasvatamme päivittäistavarakaupan jakelua, rakennamme sen tukemiseksi omaa teknologiaa ja muun muassa ohjelmistoa kaupan keräilijöiden tueksi. Uusien markkinoiden avaamisessa on sulatteluvaihe, vahvistamme asemaamme jo avatuissa maissa”, Kuusi sanoo.