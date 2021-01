Nokian osake on kallistunut maanantaina kello 14 mennessä lähes kuudella prosentilla pörssin perjantaiseen sulkemishetkeen verrattuna. Nokia on ollut maanantaina myös Helsingin pörssin vaihdetuin osake.

Helsingin pörssin kauppaviikko on käynnistynyt myötätuulessa. Pörssin yleisindeksi on noussut päivän aikana 0,4 prosenttia. Eniten maanantaina on noussut Nurminen Logisticsin osake, joka oli samana aikana kallistunut 17,5 prosentilla.

Etenkin verkkolaitteita valmistavan Nokian osakkeen hinta on noussut voimakkaasti. Yhtiön osakkeen hinta oli kallistunut maanantaina kello 14.45 mennessä 5,6 prosentilla pörssin perjantaiseen sulkemishetkeen verrattuna.

Nokia on ollut maanantaina analyysiyhtiö Inderesin mukaan Helsingin pörssin vaihdetuin osake. Osakkeen kallistumisen syistä analyytikoilla ei ole selkeää näkemystä.

”En keksi mitään järjellistä selitystä näin rajulle nousulle”, toteaa Nokiaa seuraava analyytikko, Inderesin toimitusjohtaja Mikael Rautanen.

Nokian osakkeesta on kuitenkin keskusteltu vilkkaasti viime päivinä. Esimerkiksi suomalaisten sijoittajien mukaan yhtiön osaketta on nostettu esiin Redditin kaltaisilla keskustelukanavilla kuumana sijoitusvinkkinä.

”Olen itsekin lukenut näitä keskusteluja, ja tosiaan näyttää siltä, että Nokiaa nostetaan ostosuositukseksi melko heikoilla argumenteilla. Luulin, että tällaiset ilmiöt koskevat vain pieniä yhdysvaltalaisia teknologiayhtiöitä, mutta näemmä riittävän iso joukko pystyy heiluttamaan jopa isojen pörssiyhtiöiden osakkeiden kursseja”, Rautanen sanoo.

Hänen mukaansa on harvinaista, että Suomessa Nokian kokoisen yrityksen osakekurssi heilahtelisi näin selvästi ilman mainittavaa syytä.

Tällä viikolla useat suuret suomalaisyhtiöt julkaisevat loppuvuoden tuloksiaan.

Suurista pörssiyhtiöistä loka–joulukuun osavuosikatsauksen julkistavat torstaina esimerkiksi konepajayhtiö Wärtsilä, metsäyhtiö UPM, teleoperaattori Elisa sekä hissejä ja liukuportaita valmistava Kone.