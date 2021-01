Main ContentPlaceholder

Talous | Akkuteollisuus

Syntyykö Suomeen viimein akkutehtaita? TEM julkisti valtion akkustrategian

Sillä välin kun Suomessa on laadittu strategiaa ja pohdittu lähestymistapaa, suuret akkukennotehtaat on Eurooppaan jo rakennettu. Strategian mukaan Suomella on kuitenkin myös vahvuuksia.

Terrafamen malmista saadaan liuotettua muun muassa akuissa tarvittavaa kobolttia.­