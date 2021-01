Liittokanslerinviraston päällikkö Helge Braun pitää reippaampaa velanottoa välttämättömänä Saksalle lähivuosina, jotta talous saadaan vauhtiin.

Berliini

Saksan johtavan puolueen, kristillisdemokraattien CDU:n ykkösriviin kuuluva poliitikko Helge Braun sai tiistaina aikaan kuohahduksen ehdotettuaan, että Saksa muuttaisi perustuslakiaan ja luopuisi velkajarrusta eli lakiin kirjatusta velkaantumisen rajasta koronaviruskriisin takia.

Braun on liittokanslerinviraston päällikkö eli liittokansleri Angela Merkelin läheinen toimija ja luotettu.

Velkajarrusta sovittiin vuonna 2009, ja velkaa koskeva schwarze Null eli musta nolla -periaate tarkoittaa julkisen talouden tasapainon tarkkaa vahtimista: tulojen ja menojen jälkeen pitäisi jäädä nolla, ei velkoja.

Saksan perustuslakiin kirjattu velkasääntö edellyttää, että julkisen talouden rakenteellinen alijäämä saa olla enintään 0,35 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Tästä voidaan poiketa ainoastaan luonnonkatastrofien tai voimakkaiden taantumien aikana.

Koronaviruskriisissä velkasäännön poikkeuslauseketta on hyödynnetty, ja Saksa on ottanut yli sata miljardia euroa velkaa kriisistä selviämiseen. Ensi syksynä Saksassa on liittopäivävaalit, ja Saksan talouspolitiikan linja kriisin toipumisvaiheessa on suuri kysymys koko Euroopalle.

Braunin mukaan Saksan on voitava ottaa lähivuosina reippaammin velkaa, jotta se välttää verojen ja sosiaaliturvamaksujen korotukset ja sitä kautta talouden hyytymisen ja hyvinvoinnin heikkenemisen.

Braunin mukaan koronaviruskriisi on käymässä Saksalle todella kalliiksi työttömyyden sekä määräaikaisten työajan lyhennysten eli Kurzarbeitin takia.

Angela Merkel ja Helge Braun liittokanslerinvirastossa marraskuussa.­

Kyse on siitä, miten Saksan talous selviytyy koronaviruskriisistä. Saksa on Suomen tärkein vientimaa ja EU:n suurin kansantalous.

”Tällä on valtava merkitys koko Euroopalle”, Eurooppa-tutkimuksen yliopistotutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta sanoo.

”Euroalueen toipuminen on Saksan toipumisesta kiinni.”

Braunin ehdotus luopua lain tasolla velkajarrusta on radikaali CDU:n piirissä ideologisista syistä. Miettinen näkee sen kuitenkin osana Saksan viime vuonna aloittamaa uutta talouspoliittista linjaa.

Saksan sosiaalidemokraattinen valtiovarainministeri Olaf Scholz ei ole jarrutellut velanottoa koronakriisissä, ja EU:n elpymispakettiin Saksa oli ajamassa unionin yhteisvelkaantumista.

Nyt on Miettisen mukaan tunnustettu tosiasia, että kaikki velkaantuvat. Saksan luottokelpoisuuden kannalta niukalla velkalinjalla ei olisi tässä tilanteessa enää niin suurta merkitystä, hän huomauttaa. Saksan tiukka linja on herättänyt arvostelua jo ennen koronakriisiä.

”Monet euroalueen ongelmista ovat liittyneet Saksan vientiylijäämään”, Miettinen huomauttaa.

EU:n komissio on kehottanut Saksaa investoimaan rohkeammin esimerkiksi koulutukseen ja digitalisaatioon. Koronaviruskriisissä erityisesti Saksan digitalisaation puutteet ovat tulleet selvästi näkyviin. Etäopetusta pidetään puutteellisena, ja kotitoimistoihin siirtymisessä on kitkaa.

Saksan liikenneinfrastruktuuri, julkiset rakennukset kuten koulut ja päiväkodit ja esimerkiksi mobiiliverkko ovat osassa maata selvästi heikommassa kunnossa kuin esimerkiksi Suomessa.

Velkajarrusta luopuminen tarkoittaisi mahdollisuutta velkaelvytykseen ja uudenlaista talouspolitiikan filosofiaa. Se mahdollistaisi myös reippaammat julkiset investoinnit.

2000-luvun alussa Saksan valtionvelka suhteessa bruttokansantuotteeseen kasvoi vuosi vuodelta ja Saksaa sanottiin ”Euroopan sairaaksi mieheksi.” Vuonna 2010 velkasuhde kääntyi laskuun. Koronaviruskriisissä Saksa on selviytynyt taloudellisesti hyvin moniin muihin maihin verrattuna.

Ennen pandemiaa Saksan julkinen talous on ollut ylijäämäinen vuodesta 2013 asti.

Saksan velkasäännön taustalla on maassa koko sodanjälkeisen ajan jatkunut tarkka talouspoliittinen linja, joka takaa puolustajien mielestä talouden vakauden ja ennustettavuuden.

CDU:n sisarpuolueen CSU:n johtaja, Baijerin pääministeri Markus Söder torjui Braunin ehdotuksen tiistaina. Se olisi hänestä väärä signaali ja vastoin Saksan talouspolitiikan pitkää linjaa. Söderiä pidetään yhtenä vaihtoehtona seuraavaksi liittokansleriksi.

Braunin talouslehti Handelsblattissa esittämä linjanmuutos herätti heti kysymyksen: kuka CDU:ta oikein johtaa? Niukan velkalinjan periaate on CDU:n ideologista ydintä.

Reilu viikko sitten valittu puheenjohtaja Armin Laschet arvosteli Braunin kannanottoa suljettujen ovien takana, parlamenttiryhmänsä kokoontumisessa, kertoo Der Spiegel -lehti. Laschet on tähän asti torjunut veronkorotukset, mutta velkajarrusta ei hänen mukaansa kannata luopua.

Puoluesihteeri Paul Ziemiak twiittasi, että CDU on sitoutunut velkajarruun.

”Se loi perustan sille, että Saksa oli taloudellisesti toimintakykyinen pandemian keskellä.” Ziemiakin mukaan velkajarrua koskevaan lakiin kirjattu hätälauseke mahdollistaa joustavan toiminnan kriisitilanteessa.

Myös Braun päätyi pehmentämään näkemystään myöhemmin Twitterissä.

Saksan säästäväisyyden hyveeseen nojaava talouspolitiikka on jo ennen koronaviruskriisiäkin pitänyt julkiset investoinnit niukkoina. Braun huomauttaa kirjoituksessaan, että niitä tarvitaan joka tapauksessa lähivuosina entistä enemmän.

Tällä hetkellä CDU nauttii suurinta suosiota mielipidemittauksissa syksyn vaaleja ajatellen, ja kakkosena on nyt oppositiossa oleva vihreät. CDU:n ja vihreiden arvioidaan muodostavan seuraavan hallituksen.

Vihreiden puheenjohtaja Robert Habeck ilmoitti tiistaina kannattavansa Braunin ehdotusta.

Paluu ”tiukkaan velkajarruun” vuonna 2022 tekisi Habeckin mielestä mahdottomaksi tarpeelliset investoinnit ilmastonsuojeluun, digitalisaatioon, liikkuvuuteen ja koulutukseen.