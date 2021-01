Yhtiön liikevaihto kasvoi loppuvuonna 17 prosenttia ja oli noin 35 miljardia euroa. Konsolipelien myynti lisääntyi jopa 40 prosenttia edellisvuodesta.

Teknologiayhtiö Microsoftin liiketoiminta jatkaa vahvalla kasvu-uralla.

Yhtiö kertoi myöhään tiistai-iltana loppuvuoden tuloksestaan, joka oli selvästi voitollinen: liikevaihto kasvoi loka–joulukuussa 17 prosenttia edellisvuodesta ja oli noin 35 miljardia euroa.

Liikevoittoa yhtiö teki noin 12,7 miljardia euroa, mikä oli 33 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana.

Yhtiön osakkeen kurssi vahvistui tiistaina pörssin sulkeutumisen jälkeisessä kaupassa neljällä prosentilla. Viimeisen vuoden aikana osakekurssi on noussut yli 40 prosentilla.

Microsoftin liiketoimintaa leimaa monipuolisuus. Perinteisestä käyttöjärjestelmä- ja ohjelmistovalmistajasta on tullut monialainen teknologiayhtiö, joka tekee tulosta esimerkiksi yrityksille tarjottavilla pilvipalveluilla ja kuluttajille digitaalisesti myytävillä konsolipeleillä.

Nyt yhtiö vaikuttaa hyötyneen oleellisesti koronapandemian aiheuttamasta muutoksesta työelämässä ja kuluttajamarkkinoilla.

Pilvipalvelu Azuren myynti kasvoi heinä–syyskuussa 48 prosenttia ja loka–joulukuussa 50 prosenttia edellisvuoden vastaavasta kaudesta. Siitä tuli myös loppuvuonna tärkeämpi tulonlähde yhtiölle kuin Windows-käyttöjärjestelmien lisenssimaksuista, kertoo The Wall Street Journal.

Toimitusjohtaja Satya Nadella on suosinut pilvipalveluiden kehittämisen ohella panostuksia konsoli- ja tietokonepeleihin sekä yhtiön Xbox-konsoleihin.

Se näkyi loppuvuonna: konsoleihin liittyvien palveluiden myynti kasvoi 40 prosentilla, ja kokonaisuutena peliliiketoiminnan kasvu oli 51 prosenttia. Kehitystä vauhditti kahden uuden Xbox-konsolin julkaisu marraskuussa.

Myös yhtiön kannettavien tietokoneiden myynti kasvoi toistakymmentä prosenttia. Kokonaisuutena peli- ja tietokoneliiketoiminta toi yhtiön kassaan loppuvuonna 12,4 miljardia euroa, mikä ylitti pilvipalveluiden liikevaihdon niukasti.

Microsoft näyttää saaneen vahvan jalansijan useilla liiketoimintansa kannalta keskeisillä markkinoilla. Kun konsolimarkkinoista kilpailevalla Sonylla on ollut vaikeuksia oman Playstation 5 -konsolinsa myynnissä, on Microsoft vallannut alaa.

Pilvipalveluissa yhtiö on nyt toiseksi suurin toimija Amazonin jälkeen. Toisaalta etätyön lisääntyminen on vaikuttanut siihen, että erilaisille viestintä- ja yhteistyöalustoille on paljon kysyntää, mikä on myös lisännyt kilpailua alalla.

Ohjelmistojätti Salesforce kertoi joulukuussa ostavansa monien yritysten käyttämän Slack-palvelun yli 20 miljardilla eurolla. Palvelu on vahva kilpailija esimerkiksi Microsoftin Teams-sovellukselle.

Microsoftilla menee kuitenkin kokonaisuutena hyvin: yhtiön liikevaihto on kasvanut jo viitenä vuonna peräkkäin. Vuonna 2020 sen liikevaihto oli lähes 123 miljardia euroa.