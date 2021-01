Lentäjiä edustava järjestö moittii Boeingia siitä, että yhtiö asetti kaupalliset paineet turvallisuuskysymysten edelle.

Yhdysvaltalaisen Boeingin 737 Max -lentokoneilla saa taas lentää Euroopassa. Euroopan ilmailuturvallisuusvirasto Easa kertoi vapauttavansa konetyypin lentokiellosta keskiviikkona.

Konetyyppi kiellettiin kahden, yhteensä 346 kuolonuhria vaatineen onnettomuuden jälkeen. Lentokielto kesti Euroopassa lähes kaksi vuotta. Lokakuussa 2018 Lion Airin lento syöksyi mereen Indonesiassa, ja vain muutamaa kuukautta myöhemmin Ethiopian Airlinesin lento putosi pian pääkaupunki Addis Abebasta nousunsa jälkeen.

”Meillä on kaikki syyt uskoa, että kone on turvallinen, mikä on kynnysehto hyväksynnän saamiselle”, Easan pääjohtaja Patrick Ky sanoi keskiviikkona. Hänen mukaansa konetyypin tarkkailua kuitenkin jatketaan sitten, kun lennot alkavat.

Jokaiseen yksittäiseen koneeseen on edelleen muun muassa tehtävä ohjelmistopäivityksiä ja uusittava sähköasennuksia. Koneenhuolto-ohjelma on tarkistettava ja lentäjät koulutettava, Easa katsoo.

Ky ilmoitti jo joulukuussa pitävänsä konetyyppiä turvallisena lentokäyttöön. Yhdysvaltain ilmailuvirasto FAA antoi viime marraskuussa luvan koneiden palauttamiselle liikenteeseen tietyin ehdoin, ja Brasiliassa ensimmäinen matkustajalento 737-koneella lennettiin joulukuun alussa.

Indonesian ja Etiopian lento-onnettomuuksien on arvioitu johtuneen koneiden lennonohjaus­järjestelmässä olleesta viasta. Boeing on tehnyt järjestelmään parannuksia.

Boeingin 767 -koneiden tuotantoa Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa johtanut Ed Pierson arvioi äskettäin, että Boeing ei ole vielä tehnyt kaikkea tarvittavaa koneen turvallisuuden varmistamiseksi.

Lentäjiä edustava European Cockpit Association -järjestö kertoo tiedotteessaan, että Easa teki lentoluvan myöntämiseksi hyvin perusteellista työtä. Alkuperäisestä ongelmasta järjestö syyttää suorasanaisest Boeingia.

”Boeing 737 Max -koneiden kieltoon johtaneet syyt olivat selkeä esimerkki niistä vaaroista, joita aiheutuu kaupallisen paineen mennessä ilmailuteollisuudessa turvallisuuskysymysten edelle”, järjestö sanoo tiedotteessa.