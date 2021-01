Kasvuyrityksiin sijoittava Väisänen kertoo tehneensä 43 prosentin tuoton, kun hän myi kaikki omistamansa Nokian osakkeet keskellä kovinta nousuhuumaa.

Verkkolaitteita valmistavan Nokian osake on ollut viime päivinä Helsingin pörssin kuuminta kauppatavaraa.

Yhtiön osakkeen hinta lähti jyrkkään nousuun maanantaina, vaikka analyytikot eivät nähneet selkeitä muutoksia yrityksen tulevaisuuden näkymissä tai kannattavuudessa.

Nousuhuuma näkyi kauppamäärissä: kun vielä tammikuun alussa osaketta vaihdettiin tavallisena päivänä noin 40–70 miljoonalla eurolla, nousi vaihdon volyymi yli 360 miljoonaan euroon maanantaina.

Tiistaina Nokian osaketta vaihdettiin noin 572 miljoonalla eurolla. Se on täysin poikkeuksellinen luku Helsingin pörssissä. Edellisen kerran luku oli yhtä suuri lokakuussa 2019. Tuolloin Nokia päätti keskeyttää osingonmaksun ja ennusti aiempaa synkempää tulevaisuutta. Tulosjulkistus veti Nokian kurssin poikkeukselliseen yli 23 prosentin laskuun Helsingin pörssissä.

HS kertoi tiistaina Nokia-huuman taustoista: useiden asiantuntijoiden mukaan kurssinousu lähti liikkeelle Reddit-keskustelusivuston kanavalta nimeltä Wallstreetbets, jonne on kerääntynyt jopa kaksi miljoonaa piensijoittajaa.

Aikaisemmin kanavalla oli keskusteltu pelikauppa Gamestopin sekä ohjelmistoyhtiö Blackberryn osakkeista. Molempien yhtiöiden osakekurssit ovat nousseet viime aikoina rajusti ilman mainittavaa muutosta liiketoiminnan näkymissä.

Nyt sama porukka iski kiinni Nokiaan, jolle avattiin oma keskustelulanka sunnuntaina. Asiasta kertoi HS:n ohella uutistoimisto Bloomberg.

Analyytikko Tero Kuittinen kertoi tiistaina HS:lle, että nettipalstan sijoittajilla oli useita eri perusteita Nokian osakkeiden ostamiseen, mutta mikään niistä ei liittynyt yhtiön liiketoimintaan.

”Moni näillä keskustelupalstoilla tietää varsin hyvin, että heidän hehkuttamissaan osakkeissa ei ole mitään todellista voiton mahdollisuutta pohjalla. Sen sijaan iso määrä sijoittajia on nyt tajunnut, että he pystyvät joukkovoimalla liikuttamaan markkinoita. Heille kyseessä on eräänlainen urheilulaji, kansanjuhla ja karnevaali”, Kuittinen sanoi.

Toisaalta pörssissä päiväkauppaa tekevä sijoittaja voi tehdä nopeita voittoja osakekurssin noustessa, vaikka taustalla ei olisi mitään yrityksen liiketoimintaan liittyviä syitä.

Korkeat vaihtomäärät kertovat siitä, että moni Helsingin pörssissä kauppaa tekevä sijoittaja on tarttunut tilaisuuteen.

Yksi kaupoistaan julkisesti kertoneista oli Kim Väisänen, joka tunnetaan etenkin kasvuyhtiöihin parissa toimivana sijoittajana.

Nokiaa hän osti lokakuun lopulla, jolloin osakekurssi oli noin 2,9 euron paikkeilla.

”Alimmillaan se taisi olla 2,81 euroa, eli osuin aika lähelle pohjaa ostaessani. Päätin samalla, että myyn siinä vaiheessa, kun kurssi on noussut vähintään eurolla”, Väisänen sanoo.

Jo tuolloin oli täysin selvää, että osakkeen hinta oli aliarvostettu suhteessa odotuksiin, hän sanoo. Useat pankit ja sijoituslaitokset antoivat tuolloin osakkeen tavoitehinnaksi 3,5 euroa.

Tammikuun lopulla Väisäsellä oli salkussaan 100 000 Nokian osaketta. Kun nettipalstoilta alkanut huuma levisi pörssiin maanantaina, päätti hän myydä koko osakepotin muutamassa erässä.

Väisänen antoi Helsingin pörssin aukiolon lopputunteina toimeksiannon, jossa osakkeiden rajahinnaksi oli määritelty 3,9 euroa. Toimeksianto ei kuitenkaan ehtinyt mennä läpi.

Se koitui lopulta onnenpotkuksi: aamulla hän luki sijoittaja Kimmo Matikaisen tviitin, jonka mukaan Nokian kurssi oli noussut Yhdysvalloissa jälkimarkkinoilla 5,2 dollariin eli noin 4,3 euroon.

”Peruutin toimeksiannon heti ja jatkoin myyntiä tiistaina pörssin avautuessa. Lopulta keskihinnaksi muodostui 4,16 euroa osakkeelta. Voittoa tuli siis ennen veroja reilusti yli sata tonnia”, Väisänen sanoo.

Hänellä on aikaisempaa kokemusta onnistuneista sijoituksista: esimerkiksi toimistoihin äänieristettyjä tiloja valmistava suomalaisyhtiö Framery oli yksi hänen varhaisia sijoituksiaan. Sen sijaan puhdasta pörssisijoittamista Väisänen tekee vähemmän.

Aikaisemmin hän on ostanut ja myynyt isolla summalla Outokumpua.

”Kasvuyrityksiin sijoittaminen on aivan erilainen peli. Pörssissä katson lähinnä sitä, onko yrityksellä taustallaan aidosti vakaalla pohjalla oleva perusbisnes. Sitten loppuosa on kiinni eräänlaisesta markkinoiden sentimentistä. Jos se on jotain yritystä vastaan, saattaa myös osakekurssi olla aliarvostettu”, Väisänen sanoo.

Näin oli hänen mukaansa lokakuun lopulla, kun Nokian osakekurssi tippui muutamassa päivässä 3,5 eurosta 2,8 euroon. Väisäselle se oli merkki siitä, että perusliiketoiminnaltaan vakaan yhtiön osaketta kannatti ostaa.

Väisänen on kuullut tarinoita sijoittajista, jotka ovat rikastuneet Nokian myötä esimerkiksi optiokaupalla. Toisaalta vuosikymmenien katsannossa moni on myös menettänyt valtaosan rahoistaan: kun Nokian osakkeen hinta oli korkeimmillaan yli 60 euroa vuonna 2000, oli pohjakosketus 12 vuotta myöhemmin alle 1,7 euroa.

”Tämä on peli, jossa olin sattumalta paikalta oikeaan aikaan. Käytännössä kävi niin, että nousu lähti liikkeelle Redditistä eikä perustunut oikein mihinkään, paitsi jonkinlaiseen massailmiöön. Se sai osakkeen hinnan pomppaamaan tavoitehinnan yläpuolelle”, Väisänen sanoo.

Hän ei luonnehdi Nokia-kaupan tuomaa voittoa vielä kovin suureksi, mutta onnistuneesta kaupasta oli joka tapauksessa kyse: osakkeet toivat vajaan kolmen kuukauden omistusaikana 43 prosentin tuoton.

Käteen jäävällä summalla hän aikoo hankkia uuden auton.

”Kaveri soitti heti ja antoi vinkkejä auton ostoon. Hän sanoi, että Audi tai BMW pitää olla, mutta enpä taida sellaista ostaa”, Väisänen sanoo.

Hän suosii enemmän eteläkorealaisen Kian valmistamia autoja.