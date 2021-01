Kasvuyritykset

Yritysostoilla sinnikkäästi kasvaneen Etteplanin liikevaihto on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Osakkeen arvo on noussut 45 prosenttia runsaassa kuukaudessa.

Mitä yhteistä on Cargotecin konttinosturilla, Nesteen mobiilitankkaussovelluksella ja Husqvarnan moottorisahan käyttöohjeella?

Se, että suomalaisella Etteplanilla on kaikissa niissä sormensa pelissä. 40 vuotta sitten perustetusta insinööritoimistosta on vaivihkaa kasvanut alansa isohko toimija.

Yritys listattiin Helsingin pörssiin yli 20 vuotta sitten, mutta pitkään se eleli melko hissukseen. Kunnes runsaat kymmenen vuotta sitten Etteplan päätti ryhtyä kasvuyritykseksi ostamalla muita alan yrityksiä.

Sen liikevaihto on kymmenessä vuodessa yli kaksinkertaistunut noin 260 miljoonaan euroon. Kannattavuus on ollut koko ajan hyvä, ja markkina-arvo on melkein kahdeksankertaistunut.

Suuri osa Etteplanin markkina-arvon kasvusta on tosin tuoretta perua. Osakkeen hinta on noussut 45 prosenttia joulukuun alun jälkeen. Etteplanista on siis tullut yksi viime kuukausien osakehuuman suurimmista nousijoista.

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki ohjailee lelukaivuria 5g-verkon yli matkapuhelimellaan. Yrityksessä mietitään koko ajan, miten uusia teknologioita voitaisiin soveltaa asiakkaiden toimintojen tehostamiseksi.­

Sitä voi pitää vähän yllättävänä, koska Ingman Group omistaa osakkeista 66 prosenttia. Eikä Etteplan ole luvannut tulevaisuudesta mitään kovin ihmeellistä – muuta kuin jatkaa kasvamista entiseen malliin.

Insinööritoimisto ei perinteisesti ole ollut myöskään kovin seksikäs toimiala. Konttinosturin tuulikuormalaskelmien testaaminen tai Valmetin kartonkikoneen osien kehittäminen on perinteistä insinöörityötä, josta suurin osa Etteplaninkin liikevaihdosta tulee.

Se ei ole skaalautuvaa, eli samaa työtä ei juurikaan voi monistaa ja myydä useita kertoja uudelleen.

Koneiden suunnittelun osaaminen ei tätä nykyä insinööritoimistolle riitä, koska koneisiin on hyvin usein sulautettu ohjelmistoja. Niinpä Etteplanin pitää hallita ohjelmistotkin. Niillä koneisiin tuodaan älykkyyttä, ja ne yhdistetään vaikkapa internetiin.

Toisaalta kun osaa ohjelmistot, voi suunnitella vaikkapa mobiilikäyttöliittymiä, kuten Nesteen tai SEO:n käyttämät asiakassovellukset.

”Sama ohjelmisto-osaaminen on lopulta sovellettavissa hyvin moniin kohteisiin”, toimitusjohtaja Juha Näkki sanoo.

Perinteisen insinööriosaamisen lisäksi Etteplan on tehnyt itsestään käyttöohjeiden ja teknisen dokumentaation asiantuntijan. Etteplan omistaa esimerkiksi teknistä yksinkertaistettua ja standardoitua englantia hallitsevan ohjelmiston, jota se lisensoi eteenpäin.

Hyvät ohjekirjat ovat tärkeitä. Laitteiden huollossa hyvin suunniteltu ja pilvestä löytyvä, ehkä interaktiivinen ohjekirja voi tehostaa työtä valtavasti. Käyttöohjeiden laatiminen myös ulkoistetaan mielellään osaavalle alihankkijalle. Etteplanin liikevaihdosta ohjekirjat ja muu tekninen dokumentointi tuovat lähes viidesosan.

Ennen kaikkea sijoittajia innostaa luultavasti Etteplanin sinnikäs kasvu. Se on tehnyt vajaassa kymmenessä vuodessa jo parikymmentä yrityskauppaa. Yrityksellä on toimintaa kahdeksassa maassa. 3 400 työntekijää tekee töitä 80 toimipisteessä.

Etteplanissa tehdään asiakkaille myös laitteiden testausta. Toimitusjohtaja Juha Näkki istuu yhtiön testilaboratoriossa Espoon Otaniemessä.­

Toistaiseksi liikevaihdosta runsas 60 prosenttia tulee Suomesta. Tavoitteena on, että puolet siitä tulisi Suomen ulkopuolelta jo muutaman vuoden kuluttua.

”Meillä on toimiva, vakiintunut tapa toteuttaa yritysostoja. Ne tuottavat myös orgaanista kasvua, koska jokaisen toimipisteen kautta voidaan vähitellen tarjota asiakkaille meidän koko palveluvalikoimaa”, Näkki sanoo.

Korona iski Etteplaniinkin, kun isot asiakkaat painoivat viime keväänä hätäjarrua. Neljäsosa Suomen noin 2 000:sta työntekijästä lomautettiin kesän kynnyksellä.

Mutta kesän jälkeen vauhtia on taas riittänyt. Syyskuussa Etteplan osti Hollannista Tegema-nimisen yrityksen, joka on tuotantoteknologian, mekatroniikan ja robotiikan osaaja. Jo ennestään Etteplanilla oli Hollannissa käyttöohjeita tekevä yritys.

Joulukuun puolivälissä Etteplan antoi positiivisen tulosvaroituksen. Toisin kuin se oli aiemmin arvioinut, liikevaihto ja tulos eivät viime vuonna heikentyneetkään juuri lainkaan.

Tammikuussa Etteplan osti tanskalaisen elektroniikkaa ja ohjelmistoja tekevän Tekpartnerin.

Näkin mukaan yritysostoihin ajaa myös välttämättömyys. Suunnitteluala keskittyy. Siitä esimerkkinä on suomalaisen Pöyryn yhdistyminen ruotsalaiseen ÅF-konsulttiyhtiöön kaksi vuotta sitten. Niistä muodostui Afry-niminen insinöörialan jätti.

Pienemmän toimijan vahvuus voi olla ketteryys jättien rinnalla. Tuotteet pitää saada suunniteltua ja markkinoille nopeasti.

Toisaalta kansainvälisiä asiakkaita pitää pystyä palvelemaan myös maailmalla.

”Tilanne on alalla se, että joko ostat tai tulet itse ostetuksi. Myös asiakkaat ajavat alaa yhdistymään. Jos asiakas haluaa, että heillä on vain kymmenen toimittajaa entisten sadan sijasta, meidän pitää miettiä, miten voimme olla yksi niistä kymmenestä.”

Insinööritoimiston rooli on täydentää asiakkaan osaamista ja tuoda myös kokonaan uusia ideoita.

Siksi insinööritoimiston pitää kehittää koko ajan omaa osaamistaan. Etteplanissa on viime aikoina panostettu esimerkiksi 5g-viestintäverkkoihin liittyviin sovelluksiin ja 3d-tulostukseen.

”Uskomme, että 3d-tulostuksesta tulee yhä merkittävämpi osien valmistustapa, kun tulostuksessa käytettävien metallien ominaisuudet kehittyvät. Me onnistuimme tulostamaan metallikappaleen, jossa on ohjelmiston sisältävä mikropiiri kappaleen sisällä”, Näkki kertoo.