Selvitys: Lähes puolessa Suomen pörssiyhtiöiden hallituksista istuu enintään yksi nainen ja valtaosa jäsenistä on yli 40-vuotiaita – ”Tulos järkytti, se on kaamean huono”

Liki puolessa Suomen pörssiyhtiöiden hallituksista istuu enintään yksi nainen. Kuusi prosenttia jäsenistä on alle 40-vuotiaita.

Kolme neljästä Suomen pörssiyhtiön hallituksesta tekee työtään ilman millenniaalien panosta, ilmenee startup-yritys Prönön selvityksestä.

”Selvityksen tulos järkytti, se on kaamean huono. Ymmärsin myös selvityksestä, että olen itse tosi nuori nainen hallituksessa. Ajattelen, että minun pitää auttaa nuorempia, jotta heidän elämänsä helpottuu”, sanoo Prönön taustalla oleva yrittäjä, hallitusammattilainen ja toimitusjohtaja Helene Auramo.

Millenniaaleilla tarkoitetaan vuosina 1981–1996 syntyneitä. Auramo on itsekin 38-vuotiaana millenniaali. Auramo on mukana myös First North -listalla olevan sijoitusyhtiö Fodelian hallituksessa.

Hän ei edusta pörssiyhtiön hallituksen tyypillistä jäsentä, joka on 56-vuotias suomalainen mies. Naisia jäsenistä on puolestaan 27 prosenttia.

Mitä ikäjakaumaan tulee, kuusi prosenttia Suomen pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä on alle 40-vuotiaita. Yli 50-vuotiaita on 73 prosenttia.

Hallitustyö on vaativaa ja usein hallituksen jäseniltä edellytetään pitkää kokemusta myös johtotehtävistä. Auramo sanoo, että alle 40-vuotiailla on uutta osaamista ja paljon annettavaa hallituksille.

”Sanotaan, että hallitustyö vaatii pitkiä koulutuksia eikä nuorilla ole siihen osaamista. Politiikassa on nuoria naisia ministereinä ja he pystyvät siihen. Kyllä nuoret siellä muiden joukossa pystyvät toimimaan.”

Auramo on itse ollut perustamassa muiden muassa Slushia ja Indiedays-bloggaajaportaalia. Nyt hän on vuonna 2019 lanseeratun Prönön toimitusjohtaja ja osakas. Prönö on alusta, jolla ammattilaiset voivat verkostoitua ja vaikkapa ilmaista halunsa hallitustyöskentelyyn.

Erilaisiin tehtäviin Auramoa on ajanut yrittäjäasenne. Silloin kun keskittyy tärkeään tavoitteeseen, on helppo unohtaa omat vajavaisuutensa.

”Haluan vaikuttaa ja muuttaa asioita parempaan suuntaan. Taustalla on usein missio, joka on minua ja egoani suurempi.”

Helsingin pörssissä on listattuna 11 yhtiötä, joiden hallitusjäsenistä vähintään puolet on naisia. Yhteensä tai yli 40 prosenttia naisjäseniä on 36 hallituksessa.

Auramo on ollut mukana perustamassa yrityksiä ja työskennellyt toimitusjohtajana, mikä luo pohjaa hallitustyöskentelyyn. Vuonna 2015 Auramo suoritti Harvardin yliopiston hallitusammattilaisten kurssin.

”Yksi oppi oli se, että hallitustyöskentely on vastuullista, joten paikkoja ei voi ottaa kovin montaa. Minulla on aina ollut joku muu päivätyö, joten en ole halunnut huudella, että haluan moneen hallitukseen.”

Esikuvat ovat Helene Auramon mukaan tärkeitä yritysmaailmassa. Heidän kauttaan naiset ja nuoret näkevät, että johtotehtäviin tai hallituksiin on ylipäänsä mahdollista päästä.­

Hallitustyöskentelyä Auramo pitää kiinnostavana ja sanoo, että hallitusryhmän jäsenillä on suuri vaikutus siihen, millaista työskentely on.

”Minulla on ollut hyvä tuuri, koska Fodeliassa on loistava porukka. En tuntenut ketään hallituksesta entuudestaan.”

Liki puolessa hallituksista istuu enintään yksi nainen ja naispuheenjohtajia on seitsemän prosenttia. Vain miehistä koostuva hallitus on 17 yhtiöllä.

Auramo ei lähtökohtaisesti kannata sukupuoleen tai ikään perustuvia kiintiöitä.

”Pakottaminen on huono tapa saada mitään aikaan”, Auramo sanoo.

”Nuorille ja naisille pitää tulla fiilis, että heidät otetaan tasavertaisina vastaan. Se ei vie asioita eteenpäin, jos heille tulee tunne, että ovat hallituksessa vain allekirjoittamassa papereita. Silloin innovaatiot ja uusi ajattelu eivät nouse esiin.”

Erilaisista taustoista tulevien ihmisten mukanaan tuomat uudet näkökulmat ovat arvokkaita, Auramo korostaa.

”Meillä on paljon lahjakkaita ihmisiä, joiden osaamista ei hyödynnetä. On luovia, tutkijoita tai innovaatioiden parissa olevia ihmisiä, joita ei ole edes ajateltu hallituksiin. Monimuotoisuus ei ole vain ikä ja sukupuoli.”

Toisaalta työskentely voi olla aiempaa raskaampaa, jos omat näkemykset tai vanhat tavat kyseenalaistetaan. Ilman haastamista ei Auramon mukaan tapahdu muutosta.

”Sitä kautta tulee uusia ajatuksia ja ideoita.”

Ellei hallitustyö ole vielä ajankohtaista, Auramo kehottaa kääntämään katseensa yritysten advisory boardeihin. Nämä neuvonantajaryhmät toimivat käytännössä varjohallituksina, mutta niillä ei ole juridisia vastuita, kuten varsinaisella hallituksella.

”Se voi olla tapa päästä kokeilemaan hallitusroolia ja kehittää omaa osaamistaan. Esimerkiksi startupeissa advisory boardeilla on iso merkitys”, Auramo sanoo.

Auramo kannustaa hallitustyöskentelystä kiinnostuneita ottamaan yhteyttä hallituksissa jo työskenteleviin. Hän toimii itsekin mentorina ja uskoo, että moni hallitusammattilainen haluaa auttaa myös uusia tulokkaita.

Ensimmäistä yritystään Auramo oli perustamassa 25-vuotiaana. Nuorena hän ei ajatellut haluavansa johtajaksi, mutta päätyi perustamiensa yritysten johtoon.

”Olen kasvanut siihen ja nyt se on luontevaa. Kun itse päädyin toimitusjohtajaksi, olin johtajista ainoa nainen. Sen jälkeen olen aina ollut tilanteessa, että ympärillä on useampi nainen ja olen tottunut siihen.”

Esikuvat ovat Auramon mielestä tärkeitä. Heidän kauttaan naiset ja nuoret näkevät, että johtotehtäviin tai hallituksiin on ylipäänsä mahdollista päästä.

Moni voi ajatella, että naisten ja nuorten vähäisyys johtuu siitä, että heitä ei kiinnosta hallitustyöskentely. Auramon mielestä se ei pidä paikkaansa.

”Heitä ei ole vain löydetty.”