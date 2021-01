Varhaisjakelusta solmittu jatkosopimus turvaa Helsingin Sanomien painetun lehden jakelun pääkaupunkiseudulla vuoden 2029 loppuun asti.

Helsingin Sanomia julkaiseva Sanoma Media Finland on tehnyt Postin kanssa pitkäaikaisen jatkosopimuksen sanomalehtien varhaisjakelusta pääkaupunkiseudulla. Sopimus on voimassa vuoden 2029 loppuun.

Helsingin Sanomien ohella sopimus turvaa myös muiden pääkaupunkiseudulla varhaisjakelussa olevien sanomalehtien jakelun vuosiksi eteenpäin.

Yhtiöiden mukaan nyt solmittu sopimus mahdollistaa lehtien tulevaisuuden jakelun turvaamisen ja jakelun kehittämisen yhteistyössä. Sopimuksen perustana on toimia niin, että painetun lehden kustannuskehitys myös jakelun osalta on kestävällä pohjalla.

Aamun varhaistunteina kotiin jaettu sanomalehti on edelleen tärkeä ja suomalaisten arvostama osa tiedonvälitystä.

”Paperilehden lukeminen aamiaispöydässä on valtavalle osalle suomalaisia todella tärkeää, näin on myös Helsingin Sanomien lukijoille pääkaupunkiseudulla. Printtilehti on edelleen tärkeä kanava mainostaja-asiakkaillekin”, sanoo Uutis- ja featuremedia -yksikön liiketoimintajohtaja Petteri Putkiranta Sanoma Media Finlandista.

”Tällä sopimuksella olemme turvanneet tuotteidemme printtijakelun ja lisäksi voimme kehittää jakelua niin, että laatu vastaa lehden tilaajien tarpeita”, Putkiranta arvioi.

Varhaisjakelu on tärkeä osa sanomalehtien palvelua, sillä lukijat haluavat lehden kotiin aamutuntien aikana. Lehtitalot ja lehden tilaajat odottavat Postilta laadukasta palvelua. Toisaalta varhaisjakelun kustannukset eivät saa muodostua jatkossakaan esteeksi lehden tilaamiselle.

Lehtien tilaajien kokemuksia jakelusta tutkitaan säännöllisesti. Parin viime vuoden aikana HS:n asiakkaiden tyytyväisyys varhaisjakelun toimivuuteen on merkittävästi parantunut.

”Sanomalehtien jakelu on tärkeä osa liiketoimintaamme, ja me haluamme tukea paperisen sanomalehden elinkaaren pidentämistä. Sopimus edellyttää meiltä jakeluverkostomme vahvuuksien hyödyntämistä niin kustannusten kuin kestävän kehityksenkin osalta”, toteaa Postin Postipalvelut-liiketoimintaryhmän johtaja Yrjö Eskola.

Posti on kasvattanut varhaisjakeluliiketoimintaansa viime vuosien aikana. Viime vuonna Alma Median varhaisjakelutoiminnot Pirkanmaalla ja Satakunnassa siirtyivät liiketoimintakaupassa Postille. Posti on vastannut HS:n ja muiden sanomalehtien varhaisjakelusta pääkaupunkiseudulla vuodesta 2003.

Tällä hetkellä Posti hoitaa varhaisjakelua pääkaupunkiseudulla, Itä-Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Satakunnassa, Kaakkois-Suomessa, Etelä-Savossa, Keski-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa. Postin varhaisjakelussa työskentelee noin 2 600 jakajaa.

Sanoman oma jakeluverkosto Early Bird jatkaa jakelua osalla Uudenmaan aluetta kuten tähänkin asti.