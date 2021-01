Applen vuosineljänneksen myynti nousi jo yli sataan miljardiin, Facebook kertoi mainosmyyntinsä nousseen 30 prosenttia.

Luvut olivat jälleen kerran hurjia.

Älypuhelimia ja tietokoneita valmistavan Applen liikevaihto nousi ensimmäisen kerran yhdellä vuosineljänneksellä yli sataan miljardiin dollariin.

Yksin iPhone-puhelimia myytiin 65,6 miljardilla dollarilla.

Joulukuun 26. päivänä päättyneen katsauskauden liikevoitto oli 33,5 miljardia dollaria, kun se vuotta aiemmin vertailukaudella se oli 25,6 miljardia dollaria.

Osakekohtainen tulos katsauskaudelta nousi 35 prosenttia, sekin uuteen ennätykseen.

Erityisen vahvaa myynnin kasvu oli Kiinassa, Taiwanissa ja Hongkongissa, jossa koronaviruksesta on selvitty monia muita maita nopeammin. Tämän alueen myynnin kasvu oli 57 prosenttia.

Sosiaalisen median yhtiö Facebook kertoi puolestaan myöhään keskiviikkoiltana, että sen mainosmyynti oli loka–joulukuussa kasvanut 30 prosenttia.

Pääsyyksi yhtiö ilmoitti pandemian aiheuttaman verkkokaupan kasvun.

Facebookin logo älypuhelimessa.­

Samalla Facebookin sovellusten – Facebookin, Whatsappin ja Instagramin – päivittäinen käyttö kasvoi 2,6 miljardiin ihmiseen. Luku on 16 prosenttia suurempi kuin vuonna 2019.

Ohjelmistoyhtiö Microsoft taas raportoi osavuosikatsauksestaan jo alkuviikosta. Sen Azure-pilvipalveluiden myynti kasvoi 50 prosenttia ja peliyksikön myynti nousi ensimmäisen kerran yhdellä vuosineljänneksellä yli viiteen miljardiin dollariin.

Microsoftin logo Kaliforniassa.­

Uutistoimisto Bloomberg huomasi, että Microsoftin liikevaihto oli nyt kasvanut 14 vuosineljännestä peräkkäin kaksinumeroista eli yli kymmenen prosentin vauhtia, kun loka–joulukuussa myynti kasvoi 17 prosenttia.

Kannattavuuskin parani.

Suurten teknologiayhtiöiden kasvu on jatkunut tätäkin pidempään.

Compound Capita Advisors -yhtiön toimitusjohtaja Charlie Bilello listasi Microsoftin tulosjulkistuksen jälkeen yhtiön liikevaihtoluvut vuodesta 1995, kun yhtiön liikevaihto oli seitsemän miljardia dollaria.

Vuonna 2005 liikevaihto oli 41 miljardia, 2010 67 miljardia, ja 2016 jo 95 miljardia dollaria.

Kasvuvauhti nykyiseen 153 miljardin liikevaihtoon näyttää pysäyttämättömältä.

Microsoft paisuu siis kuin pullataikina.

Samalla markkinat ovat voimakkaasti keskittyneet. Varsinkin internetbisneksestä ja matkapuhelinbisneksestä on tullut harvojen ja valittujen pelikenttä.

Kilpailu ei syystä tai toisesta toteudu.

Apple Marina Bay Sands -myymälä Singaporessa.­

Esimerkiksi Applen ja Googlen osuus älypuheliminen ohjelmistoista on 99 prosenttia. Microsoftilla ja Applella taas on käytännössä duopoli tietokoneiden käyttöjärjestelmissä. Facebookin osuus Yhdysvaltain sosiaalisen median markkinasta on lähes 80 prosenttia.

Facebook ja Google keräävät yli puolet kaikista verkkomainontatuloista Yhdysvalloissa.

Suurten teknologiayhtiöiden viime aikojen menestystä selittää toki se, että koronaviruspandemia ajoi ihmiset viettämään enemmän aikaa kotioloissa.

Katsoimme suoratoistokanavia, olimme etäkokouksissa ja ostimme tavaroita ja ruokaa netistä, eli teimme digiloikan. Se näkyi teknologiayhtiöiden osakekursseissa.

Applen osakekurssi nousi viime vuonna yli 80 prosenttia ja Amazonin yli 70 prosenttia. Kymmenessä vuodessa Amazonin arvo on 18-kertaistunut.

Mutta ilmiö oli muutamia superyhtiöitä selvästi laajempikin. Yhdysvaltoihin listattujen teknologiayhtiöiden kurssikehitystä laajemmin kuvaava Nasdaq 100 -indeksi nousi sekin viime vuonna 49 prosenttia.

Pandemia ei sekään riitä yksin selittämään suurten teknologiayhtiöiden jatkuvaa voittokulkua.

Ennen pandemiaa, vuonna 2019 Nasdaq 100 -indeksin tuotto oli peräti 39 prosenttia. Hyvä kehitys on jatkunut teknologiaosakkeissa jo pidempään. Finanssikriisistä 2009 lähtien Nasdaq 100 -indeksin tuottoprosentit ovat olleet peräti kahdeksana vuonna kaksinumeroisia.

Me elämme sijoittamisen ja erityisesti teknologiasijoittamisen vuosikymmeniä.

Summat ja suuryhtiöiden kasvunopeudet ovat jo niin suuria, että jättiyhtiöiden kasvunopeutta saati sitä, miten ne arkeemme vaikuttavat, on vaikea hahmottaa.

Kun jättiyhtiöiden valta ja arvo kasvavat, yhtenä vaarana on se, että olemme matkalla digitaaliseen feodaaliaikaan, meitä valvovien yhtiöiden alustalaisiksi, arvioi esimerkiksi professori Mariana Mazzucato.

Lue Mazzucaton haastattelu vuodelta 2019: Näin taloustieteen tähti Mariana Mazzucato kertoo velkaantuvan maailman ja ympäristökriisin haasteista

Nämä erilaiset ”algoritmibrändit” imevät alustoiltaan meistä arvoa itselleen, eivät niinkään luodakseen arvoa yhteiskuntaan, hän väittää.

Applen markkina-arvo toimii jo nyt hyvänä esimerkkinä näiden niin sanottujen Big Tech -yhtiöiden koosta.

Sen osakekurssi lähti yleisen pörssimyllerryksen siivittämänä keskiviikkona noin yhden prosentin laskuun niin, että sen markkina-arvo on nyt 2 430 miljardia dollaria.

Samaan aikaan Suomessa ja maailmalla on kohuttu Nokian rajuista kurssinoususta – ja syystä.

New Yorkin pörssissä Nokian osakkeen arvo nousi eilen keskiviikkona liki 40 prosenttia. Sen markkina-arvo nousi jo huimaan 36 miljardiin dollariin.

Summaa kannattaa verrata Applen arvoon.

Tuon verran Applen markkina-arvo voi heilahdella yhden pörssipäivän aikana.