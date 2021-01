Wallstreetbets-yhteisö on käyttänyt hyväkseen joukkojen voimaa ja saanut aikaan odottamattomia liikkeitä eri puolilla osakemarkkinoita. Esimerkiksi pelikauppa Gamestopin osakekurssi on noussut viikossa lähes 800 prosenttia.

Wallstreetbets-yhteisö on käyttänyt hyväkseen joukkojen voimaa ja saanut aikaan odottamattomia liikkeitä eri puolilla osakemarkkinoita. Esimerkiksi Nokian kurssi ampaisi tiistai-iltana Wall Streetilla parhaimmillaan yli 80 prosentin nousuun ja sulkeutui noin 40 prosenttia maanantain päätöskurssia ylemmäs.­

Reddit-keskustelupalsta ja erityisesti sen Wallstreetbets-ryhmä ovat nousseet tällä viikolla finanssimaailman puhutuimmaksi aiheeksi.

