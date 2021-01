Psykoterapiakeskus Vastaamon nykyinen pääomistaja PTK Midco on vaatinut yrityskaupan purkamista. Tietomurto ja sen seuraukset aiheuttavat Vastaamolle taloudellista vahinkoa muun muassa asiakkaiden menettämisen myötä.

Valtavan tietomurron kohteeksi joutuneen Psykoterapiakeskus Vastaamon omistajat kokoontuvat torstaina päättämään yhtiön kohtalosta. Vastaamon henkilöstö saa kuulla päätöksistä perjantaina. Vielä ei ole selvää, millaisia muutoksia omistajat aikovat Vastaamossa tehdä.

Omistajat päättävät yhtiön toiminnan jatkamisesta aiemmin eronneen hallituksen selvityksen pohjalta. Hallitus erosi saatuaan Vastaamon mukaan valmiiksi ”tehtävänsä selvittää vaihtoehtoisia malleja liiketoiminnan jatkamiselle”.

Vastaamon hallituksen lisäksi yhtiön toimitusjohtajaksi marraskuussa ryhtynyt Heini Pirttijärvi on eronnut tehtävästään.

Marraskuussa Vastaamon hallituksesta jäivät pois yhtiön pääomistajan, Intera Partnersin holding-yhtiön PTK Midcon edustajat, muiden muassa silloinen hallituksen puheenjohtaja Tuomas Kahri, joka on Intera Partnersin operatiivinen johtaja ja PTK Midcon hallituksen puheenjohtaja.

Vastaamosta suurimman osan eli noin 70 prosenttia omistaa Intera Partnersin holding-yhtiö PTK Midco. Vastaamosta neljännes on edelleen entisen toimitusjohtajan Ville Tapion omistuksessa ja hänen äitinsä omistaa noin kolme prosenttia.

PTK Midco ja Tapiot allekirjoittivat kauppakirjan toukokuussa 2019. Tuolloin PTK Midco osti noin 70 prosenttia yhtiön osakkeista.

Holding-yhtiö on vaatinut yrityskaupan purkamista ja kauppahinnan palauttamista. Perusteena vaatimukselle on ollut se, että PTK Midcon mukaan Ville Tapio on tiennyt tietomurrosta ja kiristysviestistä jo kaupasta neuvoteltaessa ja siitä sovittaessa. Niistä ei kuitenkaan kerrottu ostajalle. Tapio on kiistänyt väitteen.

PTK Midcon mukaan tietomurrosta ja sen seurauksista aiheutuu huomattavat taloudelliset vahingot. Lisäksi on mahdollista, että Vastaamolla ei ole enää toimintaedellytyksiä ja sen osakkeet menettävät arvonsa.

Vahinkoa aiheutuu esimerkiksi Vastaamon osakkeiden arvon alenemisesta, asian selvittelykustannuksista, viranomaisten mahdollisesti määräämistä sanktioista, asiakkaiden mahdollisista korvausvaatimuksista ja liikevaihdon laskusta, PTK Midco luettelee takavarikkohakemuksessa, jonka käräjäoikeus julkisti osittain salattuna viikko sitten.

Suomen Asiakastiedon toimitusjohtaja Jukka Ruuska toteaa, että yrityksenä Vastaamon riskiluokitus on huonontunut. Pääasiallisena syynä tähän on se, että yhtiön hallituksen jäsenistössä on ollut isoa vaihtuvuutta. Myös Vastaamon konkurssiriski on kasvanut suureksi, mutta kyseessä on tilastollisen mallin avulla tehty ennustus. Asiakastiedon raportin mukaan Vastaamo on ”sekä erittäin velkainen että heikosti kannattava, mikä on vaarallinen yhdistelmä”.

”Hallituksen vaihdoilla on selkeä korrelaatio riskiluokituksen huononemiseen. Tuoreen toimitusjohtajan poistuminen ei vielä näy, mutta jos ovi yrityksessä käy kovin tiuhaan johdon osalta, se on näkyvä huolta aiheuttava asia”, Ruuska sanoo.

Toistaiseksi Vastaamo on pystynyt Asiakastiedon mukaan maksamaan laskunsa, vaikka viime kuukausina maksuviiveet ovat pidentyneet.

Ruuska ei halua arvioida, kuinka todennäköistä Vastaamon toiminnan lopettaminen on. Hän kuitenkin toteaa, että yrityksen on pystyttävä palauttamaan luottamus.

”Pitää saada perusasiat kuntoon, jotta voidaan keskittyä liiketoiminnan uudelleenrakentamiseen. Omistajat ovat tässä keskeisiä. Intera Partners on hyvämaineinen ja vakavasti otettava pääomasijoittaja”, Ruuska sanoo.

Vastaamo on jo menettänyt asiakkaita. Marraskuussa useat sairaanhoitopiirit kertoivat keskeyttäneensä potilaiden lähettämisen Vastaamon asiakkaiksi.

Lisäksi Kela on kertonut purkavansa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen voimassa olevat sopimukset Vastaamon Turun, Tampereen, Seinäjoen, Jyväskylän ja Hämeenlinnan toimipisteiden kanssa huhtikuusta alkaen. Päätös ei Kelan mukaan liity Vastaamon tietomurtoon. Sen sijaan Kelan tekemässä tarkastuksessa oli selvinnyt, että osa Vastaamon terapeuteista ei täytä vaatimuksia, jotka terapeuteille on asetettu vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapian kilpailutuksessa.

”Vaikka varsinaista tietoa ei ole, voi miettiä ja arvioida, että jonkinnäköistä asiakaskatoa on tullut. Se vaikuttaa yritykseen sisään tulevaan rahaan. Sitten voi kysyä, kuinka paljon yritys pystyy vaikuttamaan omaan kustannusrakenteeseensa”, Ruuska pohtii.

Suomen Potilasvahinkoapu on lisäksi lähettänyt 135 henkilön puolesta alustavat vahingonkorvausvaatimukset Vastaamolle. Potilasvahinkoavun toimitusjohtaja, varatuomari Joni Siikavirta kertoo, että Vastaamo on kiistänyt kaikki vaatimukset perusteeltaan ja määrältään.

Kovassa kasvussa olleen Vastaamon liikevaihto on kasvanut useana peräkkäisenä vuonna kymmeniä prosentteja. Viime vuoden taloustiedot eivät ole vielä saatavilla, mutta vuonna 2019 yrityksen liikevaihto oli noin 14 miljoonaa euroa. Yritys on tehnyt voittoa vuosina 2016–2018, mutta toissa vuonna yrityksen tilikauden tulos oli 429 tuhatta euroa tappiolla.

Samalla yhtiön henkilöstön määrä on kasvanut 260 työntekijään vuonna 2019. Vuonna 2015 yhtiöllä oli 91 työntekijää.

Tieto terapiapalveluja tarjoavan yrityksen laajasta tietomurrosta tuli julkisuuteen lokakuussa. Vastaamon tietomurron seurauksena kymmenientuhansien potilaiden tietoja päätyi vääriin käsiin. Tiedoilla on myös yritetty kiristää potilaita ja niitä on vuodettu pimeään verkkoon.

Keskiviikkona kävi ilmi, että Vastaamon potilastietoja on jälleen ilmaantunut pimeään verkkoon. Tor-verkossa oli julkaistu linkki valtavaan tiedostoon, josta on voinut mahdollisesti ladata tiedot lähes 32 000 potilaskertomukseen. Jokainen potilaskertomus on otsikoitu ihmisten nimillä.

Lue lisää: Vastaamon potilastietoja on jälleen julkaistu pimeässä verkossa – mahdollisesti lähes 32000 potilaskertomusta ladattavana

Poliisin mukaan on edelleen epäselvää, kuka tai ketkä ovat tietomurron takana ja julkaisivat tietoja. Poliisi ei ole halunnut arvioida julkisuudessa, onko tällä kertaa potilastietoja julkaissut taho sama kuin aiemmin.