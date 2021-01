Gamestopin, Finnkinon omistajan AMC:n ja Nokian osakkeet kiinnostavat myös suomalaisia poikkeuksellisella tavalla, ilmenee Danske Bankin listauksesta.

Viime päivinä yksittäisten yhtiöiden osakekurssit ovat nousseet satoja prosentteja ja taustalla epäillään olevan Reddit-keskustelusivuston Wallstreetbets-kanavalla käyty keskustelu.

Kanavalle kerääntyneet piensijoittajat ovat alkaneet ostaa tiettyjä osakkeita valtavia määriä ja saaneet osakekurssit nousuun. Danske Bankin tilastojen mukaan osa sen yksityissijoittaja-asiakkaista on lähtenyt huumaan mukaan. Esimerkiksi tietokone- ja konsolipelejä kivijalkakaupassa myyvän Gamestopin osake on noussut viime päivinä pankin suomalaisasiakkaiden vaihdetuimpien osakkeiden listan sijalle kuusi.

Gamestopin osakekurssi on vahvistunut viikon aikana noin 780 prosenttia. Vielä tammikuun alussa Gamestopin osakekurssi oli alle 20 dollaria, mutta keskiviikkona osakkeen hinta oli jo yli 347 dollaria pörssin sulkeutuessa.

Yhtiön taloudessa ei ollut tapahtunut muutoksia, jotka olisivat selittäneet rajun hinnannousun.

Gamestopin lisäksi vaihdetuimpien listalla on myös Finnkinon omistaja, elokuvateatteriketju AMC Entertainment, johon Wallstreetbets on myös kohdistanut huomionsa. Yhtiön osake lähti keskiviikkona pörssin avauduttua lähes 250 prosentin nousuun.

Lisäksi Danske nostaa yhdysvaltalaisosakkeiden joukosta akkuyhtiö Plug Powerin, joka on noussut vaihdetuimpien listan sijalle 11.

Redditin Wallstreetbets-sijoittajajoukkoa on kuvattu eräänlaiseksi kapinallisten laumaksi, joka pyrkii sotkemaan Wall Streetin pankkien, lyhyeksimyyjien, hedgerahastojen ja suursijoittajien suunnitelmia.

”Osakemarkkinat näyttävät nyt omituisilta. Eilen globaalisti osakemarkkinat olivat laajassa laskussa pitkän vakaan nousujakson jälkeen. Monin paikoin suurimmaksi osakemarkkinoiden laskun syyksi nimetään monien yksittäisten osakkeiden poikkeuksellinen nousu, mikä olisi johtanut hedgerahastojen ja muiden shorttaajien ongelmiin”, Danske Bankin senioristrategi Tuukka Kemppainen sanoo tiedotteessa.

Yhdysvaltalaisosakkeiden osuus Dansken suomalaisasiakkaiden osakevaihdosta on noussut lähes 20 prosenttiin. Normaalisti osuus on alle kymmenen prosenttia. Amerikkalaisosakkeet eivät kuitenkaan nouse pankin netto-ostetuimpien tai myydyimpien osakkeen listalle. Se tarkoittaa, että osakkeita on ostettu ja myyty lyhyenä aikana lähes yhtä paljon.

Markkinahuuma on näkynyt myös Nordnetin yksityissijoittajien tileillä. Keskiviikkona Nordnetin pohjoismaiset yksityissijoittaja-asiakkaat tekivät ensimmäistä kertaa yli puoli miljoonaa kauppaa yhden päivän aikana.

”Käynnissä olevan tuloskauden lisäksi olemme nähneet sosiaalisen median nostattaman ilmiön, jossa kurssit nousevat ilman yritysuutisia. Voidaan puhua jopa taistelusta yksityissijoittajien ja hedgerahastojen välillä yrityksissä kuten Gamestop, AMC ja Nokia. Monissa tapauksissa yksittäisten yritysten osakekursseissa on nähty yli 100 prosentin nousuja yhdessä päivässä”, Nordnetin maajohtaja Suvi Tuppurainen sanoo tiedotteessa.

Tuppurainen korostaa, ettei viime päivien yksittäisten yhtiöiden markkinakehitys anna oikeaa kuvaa osakesijoittamisen pitkäjänteisyydestä.

Kaikkein vaihdetuin osake Dansken asiakkaiden keskuudessa on suomalainen Nokia, joka on myös noussut ostosuositusten kohteeksi Wallstreetbets-kanavalla. Nokian nousu on ollut erityisen voimakasta Yhdysvaltain markkinoilla. Keskiviikkona Nokian osake kallistui New Yorkin pörssissä 40 prosenttia keinottelijoiden arvailujen takia.

”Suomalaiset joko uskovat, että Nokiassa on kestävää arvoa tai että osakepeli jatkuu vielä. Toivon, että monet muistavat nyt ajatella pitkänjänteisesti”, Kemppainen sanoo.

Keskiviikkoiltana Nokia julkaisi poikkeuksellisesti tiedotteen osakkeensa kaupankäynnistä, vaikka pörssiyhtiöt eivät yleensä koskaan ota kantaa osakkeidensa hinnanmuutoksiin.

”Nokia ei ole tietoinen mistään olennaisista, julkistamattomista yhtiön liiketoiminnan kehitykseen liittyvistä tiedoista tai sen toiminnassa tapahtuneista olennaisista muutoksista, joita ei olisi jo julkistettu ja jotka voisivat selittää viimeaikaisen osakekurssin nousun tai kaupankäyntivolyymin.”