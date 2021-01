Osavuosikatsaukset

Liikevaihto oli loka–joulukuussa 69,6 miljardia kruunua (6,8 miljardia euroa) ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 11 miljardia kruunua (1,1 miljardia euroa).

Ruotsalaisen verkkolaitteiden valmistajan Ericssonin kannattavuus parani huomattavasti viime vuoden lopussa, koska yhtiön on onnistunut vahvistamaan asemaansa viidennen sukupolven (5g) matkapuhelintekniikassa,

Se tarkoittaa, että kannattavuutta mittaava liikevoittoprosentti oli 16, kun se edellisen vuoden lopussa oli yhdeksän. Normaalin kausivaihtelun mukaan vuoden viimeinen vuosineljännes on aina verkkoyhtiöille paras.

Ericssonin liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavasta ajankohdasta viisi prosenttia ja liikevoitto 92 prosenttia. Yhtiön liikevaihto on kasvanut etenkin Pohjois-Amerikassa, Koillis-Aasiassa ja Euroopassa.

Toimitusjohtaja Börje Ekholmin mukaan Ericssonin on johtava yhtiö viidennen sukupolven matkapuhelintekniikassa, koska sillä on 127 sopimusta teleoperaattoreiden kanssa. Niistä on 79 on yhtiön mukaan kaupallisessa käytössä.

Sopimusten lukumäärää tärkeämpää on kuitenkin niiden arvo, jota Ericsson ei kerro.

”Investointimme tutkimukseen ja tuotekehitykseen ovat edistäneet sekä teknologista johtoasemaamme ja kustannustehokuutta, mikä on johtanut markkinaosuuden kasvuun ja parantanut taloudellista suoritustamme”, sanoo toimitusjohtaja Ekholm osavuosikatsauksessa.

Ericssonin kilpailija Nokia julkaisee osavuosikatsauksensa ensi viikon torstaina. Nokian ongelmana on jo pitkään ollut vaikeudet 5g-tekniikassa, mikä on jossain määrin hyödyttänyt Ericssonia.

Analyytikoiden ennakkoarvioiden mukaan Nokian kannattavuus olisi kuitenkin ollut viime vuoden lopussa lähellä Ericssonia.

Molemmat yhtiö hyötyvät siitä, että monet valtiot ovat kieltäneet tai rajoittaneet kiinalaisen Huawein verkkolaitteiden ja ohjelmistojen käyttöä teleoperaattoreiden verkoissa.