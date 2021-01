Nordnetin asiakkaat Pohjoismaissa ovat tehneet ennätyksellisiä määriä kauppaa tällä viikolla poikkeuksellisen osakemarkkinakehityksen kannustamana.

Osakkeiden verkkovälittäjän Nordnetin palveluissa on ollut viiveitä torstaina johtuen vilkkaasta kaupankäynnistä.

Nordnetin pohjoismaiset asiakkaat ovat käyneet runsaasti kauppaa osakemarkkinoiden poikkeustilan aikana. Tällä viikolla yksittäisten yhtiöiden osakekursseissa on nähty jopa satojen prosenttien nousuja, joille ei ole ollut perusteita yritysten liiketoiminnan muutoksissa.

Yhtiöihin kuuluvat esimerkiksi Nokia, Gamestop, Blackberry ja Finnkinon omistajayhtiö AMC.

Nordnetin maajohtaja Suvi Tuppurainen kertoo, että torstaina Nordnetin sisäänkirjautumisessa oli hitautta aamulla Helsingin pörssin avautuessa kello 10 ja jälleen Yhdysvaltain markkinoiden avautuessa kello 16.30. Hitaus on johtunut juurikin poikkeuksellisen vilkkaasta toiminnasta palvelussa. Nordnet on kertonut asiasta sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuillaan.

Lue lisää: Osakemarkkinat ovat sekaisin, mutta analyytikot uskovat kuohunnan jäävän väliaikaiseksi: ”Ihmettelen, jos markkinavalvoja ei pian puutu tilanteeseen”

Lisäksi torstaina noin viiden aikaan illalla oli viivettä siinä, miten reaaliaikaiset talletukset muista pankeista näkyivät palvelussa. Talletuksia tehtiin samanaikaisesti hyvin paljon ja viiveet venyivät minuutteihin.

”Meillä on luonnollisesti kaikki huomio palvelun saatavuudessa ja toimivuudessa. Tämä on ykkösprioriteetti nyt. Emme aio kuitenkaan rajoittaa kaupankäyntiä tietyillä osakkeilla. Tämä päätös kuuluu markkinapaikalle, missä osakkeet on listattuna.”

Nordnet kertoi torstaina, että sen palveluissa tehtiin kauppaennätys keskiviikkona. Nordnetin palvelujen asiakkaat Pohjoismaissa tekivät ensimmäistä kerran yli 500 000 kauppaa yhden päivän aikana. Tuppuraisen mukaan ennätys rikkoutui heti torstaina.

”Eilinen oli tähänastisen Nordnet-historian vilkkain päivä kaikilla mittareilla.”

Vilkas kaupankäynti on näkynyt hetkellisenä hitautena myös sivulatauksissa ja mobiilisovelluksessa, johon on saattanut joutua kirjautumaan useita kertoja päästäkseen sisään.

Viime vuoden lopussa Nordnetillä oli Suomessa 378 000 aktiivista asiakasta. Tuppuraisen mukaan keskiviikkona asiakkaita on tullut yli 1 500 lisää ja torstaina yli 2 400 lisää. Määrät ovat olleet aiempiin viikkoihin nähden moninkertaisia.

Viime päivien villi osakeralli on aiheuttanut rajoituksia myös muilla kaupankäyntialustoilla. Esimerkiksi yksityissijoittajien laajasti käyttämä Robinhood kertoi torstaina ja rajoittavansa muun muassa Nokian, Gamestopin, Blackberryn ja Finnkinon omistajayhtiö AMC:n osakkeilla tehtävää kauppaa.

Sovelluksella on kymmeniä miljoonia käyttäjiä.

Lue lisää: Robinhood-sovellus rajoittaa kaupankäyntiä rajusti kallistuneilla osakkeilla, yhdysvaltalaiset poliitikot pitävät päätöstä epäreiluna

Päätös aiheutti arvostelua Yhdysvalloissa.

”Me tarvitsemme lisää tietoa Robinhood-sovelluksen päätöksestä rajoittaa yksityisten sijoittajien mahdollisuutta käydä kauppaa osakkeilla, kun hedgerahastot voivat samaan aikaan käydä kauppaa niin kuin ne haluavat”, kirjoitti muun muassa demokraattien kongressiedustaja Alexandria Ocasio-Cortez Twitterissä.

Hän kutsui Robinhoodin rajoituksia ”mahdottomiksi hyväksyä”.