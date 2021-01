Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri näkee nettipalstojen piensijoittajien liikehdinnässä paljon hyviä puolia. Finanssivalvonta kuitenkin muistuttaa, että osakekurssien tarkoituksellinen manipulointi voi tuoda rangaistuksen myös tavalliselle sijoittajalle.

Osakemarkkinoilla viime päivinä nähty hintakehitys on johtanut poikkeuksellisiin toimenpiteisiin.

Piensijoittajien suosima Robinhood ilmoitti torstaina, että se rajoittaa kaupankäyntiä useilla osakkeilla, joiden kurssit olivat nousseet rajusti.

Esimerkiksi pelikauppayhtiö Gamestopin ja elokuvateatteriketju AMC Entertainmentin osakkeita sai torstaina ainoastaan myydä mutta ei ostaa.

Kun muutama muu iso osakevälittäjä teki samoin, alkoivat kurssit pudota nopeasti. Gamestopin osake halventui päivän aikana 44 prosenttia ja AMC Entertainmentin osake noin 56 prosenttia. Myös verkkolaiteyhtiö Nokian osake oli rajoitetun kaupanteon piirissä.

Myöhemmin Robinhood ilmoitti avaavansa kaupanteon hittiosakkeilla uudelleen, mutta moni sijoittaja oli raivoissaan. Miten oli mahdollista, että osakevälittäjät saivat estää asiakkailtansa pelkän ostamisen?

Yleisesti pörssissä on tavallista, että kaupankäynti voidaan keskeyttää, jos jonkin yhtiön osakkeen kurssi laskee tai nousee poikkeuksellisella tavalla.

Näin tapahtui keskiviikkona New Yorkin pörssissä. Kun Nokian osake kallistui enimmillään 90 prosenttia, keskeytettiin kaupankäynti hetkeksi kokonaan, ja koko pörssipäivän aikana keskeytyksiä oli useita.

Yhtiö julkaisi tiedotteen, jonka mukaan sillä ei ollut tiedossa olennaisia ja julkaisemattomia syitä nopealle kurssikehitykselle.

Myös Helsingin pörssissä kaupankäynti voitaisiin keskeyttää, jos jonkin osakkeen kurssi kehittyy poikkeuksellisella vauhdilla. Tällaisessa tilanteessa on myös tapana olla yhteydessä osakemarkkinoita tarkkailevaan Finanssivalvontaan.

Päätöstä kaupankäynnin keskeyttämisestä ei kuitenkaan tee yksittäinen osakevälittäjä vaan kyseinen pörssi, jossa osakkeesta käydään kauppaa. Robinhoodin tekemällä ostokiellolla ei siis ollut mitään tekemistä tavanomaisen kaupankäynnin keskeytyksen kanssa.

”On yksinkertaisesti väärin kieltää piensijoittajia ostamasta tiettyjä osakkeita. Jos välittäjät toimivat näin, niin sehän on markkinaan vaikuttamista. Uskon, että tätä tullaan vielä selvittämään oikeusteitse”, sanoo Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri.

Pörssisäätiön tavoitteena on sanojensa mukaan ”edistää arvopaperisäästämistä”.

Hänen mukaansa on epätodennäköistä, että Suomessa yksittäinen osakevälittäjä estäisi asiakkaitaan ostamasta tietyn yhtiön osakkeita, mutta sallisi edelleen niiden myymisen.

Reddit-keskustelusivustolta alkanut piensijoittajien liikehdintä on saanut aikaan rajuja reaktioita osakemarkkinoilla. Moni asiantuntija on todennut, että nettipalstojen sijoittajilla ei usein ole edes kiinnostusta ostamiensa yhtiöiden osakkeisiin, vaan kyse on lähinnä hauskanpidosta.

Tiivistäen: kyseessä on absurdi ilmiö, joka tulee päättymään nopeasti ja johtamaan tietämättömien sijoittajien tappioihin, kun tilanne palautuu normaaliksi.

Lounasmeren kanta asiaan ei ole aivan yhtä jyrkkä.

”Mielestäni viime päivät kertovat siitä, että sijoittamisesta on tullut yhä demokraattisempaa. On hienoa, että sijoittamisesta innostutaan aikaisempaa enemmän, kun ihmiset huomaavat, minkälainen vaikutus organisoitumisella voi olla markkinoilla”, Lounasmeri sanoo.

Hänen mukaansa keskustelussa on mennyt sekaisin kaksi asiaa. Markkinoiden selkeä manipulointi esimerkiksi sisäpiiritiedon avulla on selkeästi kielletty. Sen sijaan nettipalstoilla tapahtuvat piensijoittajien järjestäytyminen ei välttämättä tarkoita, että osakekursseja manipuloidaan.

Oleellista on, että yhä useampi ihminen on saatu sijoittamaan.

”Nyt pienet sijoittajat voivat olla yhdessä isoja. Esimerkiksi Gamestopin tapauksessa joku on huomannut, että osaketta on myyty paljon lyhyeksi. Sitten tämä tieto on tuotu julki, mikä on aiheuttanut vastareaktion piensijoittajissa. Riippuu näkökulmasta, onko tämä manipulaatiota vai julkisen tiedon hyödyntämistä”, Lounasmeri sanoo.

Hänen mukaansa kumpaakin ilmiötä on syytä selvittää: onko Reddit-piensijoittajien liikkeiden taustalla organisoitunutta toimintaa, joka voisi rikkoa markkinoiden sääntöjä? Ja onko toisaalta piensijoittajia kohdeltu kaltoin rajoittamalla kaupantekoa väärin perustein?

Suomessa Finanssivalvonta on seurannut viime päivien myllerrystä tarkasti. Fiva valvoo osake- ja rahoitusmarkkinoiden toimintaa sekä esimerkiksi vakuutusmarkkinoita.

”Valvojana kannamme huolta ensisijaisesti siitä, että luottamus rahoitus- ja osakemarkkinoiden toimintaan säilyy”, sanoo markkinavalvoja Juha Manu Fivasta.

Yksittäisiin tilanteisiin Manu ei ota kantaa, mutta kommentoi markkinoiden tilaa yleisellä tasolla.

Viime päivinä keskusteluissa on noussut esiin esimerkiksi se, voidaanko verkon sijoittajapalstoilla annetut osakkeiden ostokehotukset laskea markkinoiden väärinkäytöksi, joka voisi johtaa rikossyytteeseen.

Manun mukaan jokainen tapaus arvioidaan aina erikseen. Osakemarkkinoihin liittyvien tietojen julkaisemista ja levittämistä valvotaan EU-maissa markkinoiden väärinkäyttöasetuksella.

Sen perusteella markkinoiden väärinkäyttö ei ole ainoastaan sisäpiiritiedon antamista, vaan kyse voi olla myös harhaanjohtavan tiedon levittämisestä. Sama pätee kaupankäyntiin, jonka ainoa tarkoitus on osakekurssien keinotekoinen nostaminen.

”Sääntely on tässä aika selkeäsanaista: jos on selkeä tarkoitus nostaa osakekursseja valtavilla ostomäärillä keinotekoiselle tasolle, lähestytään silloin manipulatiivisen kaupankäynnin määritelmää”, Manu sanoo.

Jos esimerkiksi osakekurssien keinotekoisella nostamisella pyritään samaan itselle tai omalle lähipiirille taloudellista hyötyä, on kyse väärinkäytöksestä

”Silloin ollaan aika vaarallisilla vesillä, jos keskustelufoorumeilla aletaan heittää suoria ostosuosituksia tai tavoitehintoja osakkeille ilman perusteita, ja tarkoituksena on vaikuttaa keinotekoisesti kurssiin”, Manu sanoo.

Yksittäisiin osakkeisiin kohdistuvien myyntikieltojen suhteen Fiva on samalla linjalla kuin Pörssisäätiön Lounasmeri. Väärinkäytöksiin puuttuminen on markkinapaikan, kuten Helsingin pörssin, tehtävä.

Välittäjä vastaanottaa, välittää ja toteuttaa asiakkaan toimeksiantoja. Mikäli välittäjä havaitsee jotain poikkeuksellista, hän voi välittää tiedon tästä markkinapaikalle kuten pörssille.

Markkinapaikka voi puolestaan keskeyttää kaupankäynnin väliaikaisesti yksittäisen osakkeen, välittäjän tai kaupankävijän osalta. Mikäli olisi syytä epäillä väärinkäytöksiä, on välittäjän velvollisuus ilmoittaa asiasta Fivalle.

Välittäjän itsenäinen päätös keskeyttää kaupankäynti olisi myös Suomessa poikkeuksellinen.

”Jos välittäjä omatoimisesti ottaisi asiakkailtaan väliaikaisesti ostomahdollisuuden yksittäisellä osakkeella, Finanssivalvonta pyytäisi välittäjältä selvitystä tapahtumasta, mihin toiminta on perustunut ja arvioisi asiaa sitten kokonaisuutena”, Fivasta kerrotaan.