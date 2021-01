UPM panostaa biodieseliin, Stora Enso pakkauskartonkiin – Koronakriisi vauhditti metsäyhtiöiden murrosta, ja paperitehtaille on nyt luvassa kylmää kyytiä

UPM venyy kokonaan uusille toimialoille. Stora Enso panostaa entistäkin enemmän pakkauskartonkiin ja puurakentamiseen.

Metsäyhtiö UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen esitteli torstain tulostiedotustilaisuudessa kylmäävän kuvan.

Kuvasta näkyi, että painopapereiden osuus yhtiön liikevaihdossa on pudonnut 11 vuodessa 60 prosentista viime vuoden enää 35 prosenttiin. Viime vuonna siis jo 65 prosenttia liiketoiminnasta oli jotain muuta. Ja pitkään UPM tunnettiin nimenomaan paperiyhtiönä.

Syykin selviää kuvasta.

Kuuden viime vuoden aikana muut liiketoimet ovat tehneet liikevoittoa keskimäärin 16 prosenttia suhteessa liikevaihtoon. Painopaperien luku on viisi prosenttia.

Painopaperien kysyntä on laskenut tasaista tahtia jo 15 vuotta, mutta viime vuonna niiden myynti suorastaan romahti. Keväällä graafisten paperien myynti oli yli 30 prosenttia vähäisempää kuin vuotta aiemmin. Myös toimistopaperin kulutus notkahti rajusti, kun väki jäi etätöihin.

Perjantaina Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky sanoi, ettei näköpiirissä ole, että paperien kysyntä toipuisi tänä vuonna.

Kun töitä on kerran opittu tekemään tulostamatta muistioita ja uutisia on opittu lukemaan digitaalisessa muodossa, paluuta entiseen tuskin on.

Todennäköisempää on Breskyn mukaan, että kysynnän väheneminen jatkuu samaa tahtia kuin ennen koronakriisiä. Kriisin kertarojahduksen jälkeen siis vain huomattavasti pienemmältä tasolta.

”Ylikapasiteettia on yhä kaikissa paperilaaduissa. Hintapaineet ovat kovat”, Bresky sanoi.

Toimitusjohtajien viestit tietävät kylmää kyytiä paperitehtaille.

UPM tarkkailee koko ajan paperitehtaiden käyttöasteita. Jos ne putoavat, kapasiteettia vähennetään tavalla tai toisella.

Stora Enso seuraa ennen kaikkea kassavirtaa. Vielä loppuvuonna yhtiön paperitehtaat toivat kassaan rahaa, vaikka virallinen tuloslaskelma ei osoittanut voittoa.

Jos tämä muuttuu, jotain tapahtuu.

Viime vuonna UPM sulki Suomessa Kaipolan tehtaan. Stora Enso taas lopetti paperintuotannon Oulussa, mutta rakensi tilalle kartonkikoneen, jota paraikaa käynnistellään. Koneita on suljettu myös ulkomailla. Yhteensä suomalaisyhtiöt ovat sulkeneet kymmeniä koneita koti- ja ulkomailla.

Menetetyn liikevaihdon tilalle on ollut pakko kehittää uutta. Molemmat yhtiöt ovat sopeutuneet paperin kysynnän laskuun omilla tavoillaan. Koronavuosi näyttäisi vain kiihdyttävän niiden muutosta.

Stora Ensolla paperin osuus liikevaihdosta on enää alle 20 prosenttia. Se panosti jo yli kymmenen vuotta sitten kartonkipakkauksiin ja sitä puolta kasvatetaan koko ajan. Yhtiö uskoo myös puurakentamiseen. Breskyn mukaan puiset rakennusmateriaalit menevät nyt kaupaksi hyvin ja hyvään hintaan sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa.

Stora Ensolla puutuotteet ovat saman kokoluokan liiketoimintaa kuin sellu.

UPM:n muutos on ollut vielä radikaalimpi. Pienistä puroista lähteneet kokonaan uudenlaiset liiketoiminta-alueet ovat vaivihkaa kasvaneet tai kasvamassa erittäin kannattaviksi ja kohtalaisen kokoisiksi.

Yhtiö on virittänyt tarramateriaalien tuotannostaan jo äärimmäisen kannattavaa liiketoimintaa. Raflatac-yksikön sijoitetun pääoman tuotto oli lähes 40 prosenttia.

UPM on rakentamassa Saksaan puujätteestä kemikaaleja valmistavaa tehdasta. Tuotteet korvaavat muun muassa öljypohjaisia muovin raaka-aineita.

Viisi vuotta sitten UPM aloitti myös biodieselin tuotannon Lappeenrannan tehtaallaan. Sekin on ollut hyvin kannattavaa.

Torstaina yhtiö kertoi aloittavansa perussuunnittelun uuden miljardiluokan biodiesel-jalostamon rakentamisesta joko Kotkaan tai Amsterdamiin. Raaka-aineena on tarkoitus käyttää pääasiassa hakkuujätettä ja muita oman tuotannon sivuvirtoja. Päätöksiä sijoituspaikasta ja investoinnista on luvassa aikaisintaan vuoden kuluttua.

Perinteisen sellun tekeminen on toki myös molempien yhtiöiden kasvun ytimessä. Vaikka paperia ei enää Euroopassa kannattaisi niin paljon valmistaa, Kiinassa kysyntää riittää erityisesti pehmopapereilla ja kartongeilla.

Sellu on käynyt viime vuosina kaupaksi erinomaiseen hintaan Kiinan kysynnän ansiosta. Viime vuonna hinnat laskivat rajusti, mutta nyt markkinan tilanne on taas parempi.

UPM on rakentamassa 2,7 miljardilla dollarilla valtaisaa uutta sellutehdasta Uruguayhin. Stora Enso pohtii selluntuotannon laajennusta Ruotsissa. Niiden lisäksi Metsä Group suunnittelee sellutehdasta Kemiin.

Metsäyhtiöiden murroksessa on kyseessä myös Suomelle historiallinen käänne.

Oulun uusi kartonkikone ja paperikoneiden sulkemiset tarkoittavat, että tänä vuonna kartongin vienti ohittaa Suomessa paperin viennin arvon. Pitkään hienot paperilaadut olivat metsäteollisuuden suurin valtti ja kannattavin tuote.

On selvää, etteivät kansainvälisten jättien kaikki uudet hankkeet voi suuntautua Suomeen. Toivottavasti jotain menetetyn paperiteollisuuden ja työpaikkojen tilalle kuitenkin tulee.

Metsää Suomessa ainakin riittää edelleen hyödynnettäväksi.