Sijoittaminen

Siinä piensijoittajat onnistuivat, että Gamestopia lyhyeksi myynyt Melvin Capital joutui kirjaamaan vedostaan jättimäiset tappiot.

Kuka lopulta voittaa viime viikolla alkaneessa pörssikapinassa?

Viime viikon osakeralli muun muassa pelikauppa Gamestopin ja Nokian osakkeilla lähti liikkeelle sosiaalisen median alustoilla kuten Redditissä ja Discordissa syntyneestä piensijoittajien joukkoliikkeestä.

Sijoittajat alkoivat ostaa joukkovoimalla Gamestopin osaketta pannakseen ahtaalle hedge-rahasto Melvin Capitalin. Muun muassa Melvin Capital oli myynyt lyhyeksi eli lyönyt vetoa Gamestopin osakkeen halpenemisen puolesta.

Ostovimma levisi myös joihinkin muihinkin osakkeisiin kuten Nokiaan, vaikka Nokiaa laajamittainen lyhyeksi myynti ei koskenut.

Piensijoittajien joukkoliikkeen taustalla oli monenlaisia motiiveja, mutta yksi keskustelijoiden esiin tuoma ajatus oli, että jos Wall Streetin miljardöörit, jotka aiheuttivat runsaan kymmenen vuoden takaisen finanssikriisin, saavat yhä häikäilemättömästi hyötyä heikoilla olevan yhtiön ahdingolla, miksi eivät piensijoittajatkin voisi hyötyä hedge-rahastojen ahdingolla.

Moni piensijoittajien iskuun osallistunut nykyinen kolmekymppinen on kärsinyt finanssikriisin seurauksista koko aikuisikänsä. Kriisiä seuranneen laman aikana valmistuneiden urakehitys on saattanut jäädä heikoksi. Monilla on yhä isot opintolainat ja luottokorttivelat maksamatta.

Ainakin jotkut onnistuivat tavoitteissaan. Talouslehti Wall Street Journal haastatteli viikon lopulla nuoria aikuisia, jotka olivat saaneet Gamestop-tuotoilla velkojansa lyhennettyä.

Lehden haastattelema Den Kovacs oli tehnyt kaupoilla toistaiseksi 2 500 dollaria voittoa, jolla hän pystyi lyhentämään 7 000 euron luottokorttivelkaansa. Eräs WallStreetBets-ryhmän keskustelija kertoi lehden mukaan maksaneensa 23 000 dollarin opintolainan kokonaan pois.

Ostohuuman suurimmat voittajat lienevät kuitenkin markkinoiden suuret toimijat ja ammattisijoittajat. Suomessakin ammattisijoittaja Kim Väisänen kertoi tehneensä Nokia-kaupoilla 43 prosentin tuoton keskellä suurinta nousuhuumaa. Väisäsellä oli noin 100 000 Nokian osaketta.

Lopulta moni piensijoittaja voi hävitä pelissä, jos he eivät ymmärrä myydä ajoissa. Joukkovoiman aiheuttama noste säilyy vain niin kauan kuin osakkeen ostajia on enemmän kuin myyjiä. Ne, jotka ostavat korkeimpaan kurssiin, väistämättä menettävät rahojaan.

”Monet sijoittajat eivät ole vielä realisoineet voittojaan myymällä osakkeitaan. Voi olla, että keskustelupalstoilla näkyy myöhemmin pettyneitä piensijoittajia, jotka ostivat liian myöhään”, USC-yliopiston rahoituksen professori Larry Harris sanoi Reutersin haastattelussa.

Lopulta Gamestop on kuitenkin syvissä vaikeuksissa oleva yhtiö, jonka todellinen arvo on pieni.

Piensijoittajien joukkoliikkeen käynnistämiin kauppoihin lähti mukaan monia isoja varainhoitajia. Ne pystyivät Reutersin mukaan hyötymään paitsi osakkeiden hintojen noususta myös palkkioista, joita ne voivat periä siitä, että ne lainasivat osakkeita ahtaalle joutuneille lyhyeksi myyjille.

Myös markkinatakaajat ja osakevälittäjät hyötyivät poikkeuksellisten suurten kaupankäyntivolyymien tuomista palkkioista.

Hyötyjiä ovat myös sijoitusrahastot, joilla on vanhaa perua halvalla hankittuja Gamestopin osakkeita. Reutersin mukaan esimerkiksi varainhoitoyhtiö Fidelityn halpojen osakkeiden rahastolla (low-priced stock fund) oli tammikuun alussa kaksi miljoonaa Gamestopin osaketta, joiden arvo nousi viime viikkoina noin miljardilla dollarilla.

Siinä piensijoittajien joukkovoima onnistui, että Melvin Capital joutui kirjaamaan Gamestop-vedostaan valtavat tappiot. Yhtiö kertoi torstaina sulkeneensa lyhyeksi myynti -positionsa. Riskit kasvoivat ilmeisesti niin suuriksi, ettei rahastolla ollut varaa jäädä odottamaan osakkeen arvon laskemista joskus tulevaisuudessa.

Yhtiö ei kertonut tappion suuruutta, mutta se on joka tapauksessa miljardeja dollareita.

Juuri torstaina monet kaupankäyntialustat rajoittivat Gamestopin osakkeen ostamista, mikä johti sen hinnan laskuun. Melvin Capital on oletettavasti pystynyt hyötymään toimenpiteestä ja selviämään pienemmin tappioin. Kaupankäynnin rajoittaminen on johtanut laajaan jälkipyykkiin, jota selvitellään todennäköisesti myös tuomioistuimissa.