Entisen pääministerin Renzin johtama Italia Viva erosi hallituksesta tammikuun puolivälissä, koska puolue oli tyytymätön hallituksen tapaan hoitaa korona- ja talouskriisiä.

Italian hallituksen käytännössä hajottanut, Italia Viva -puoluetta johtava Matteo Renzi toivoisi Euroopan keskuspankin entisen pääjohtajan Mario Draghin ryhtyvän maan pääministeriksi. Näin kertovat muun muassa uutistoimisto Reutersin haastattelemat Renziä lähellä olevat lähteet.

Virallisesti Renzi on sanonut, ettei uuden hallituksen johtajasta pitäisi keskustella ennen kuin hallituksen poliittisesta ohjelmasta on päästy yhteisymmärrykseen. Pohdinnassa on myös kokonaan virkamieshallituksen muodostaminen, jos poliittista hallitusta ei saada aikaan.

Sunnuntaina Corriere della Sera -lehdessä julkaistussa haastattelussa Renzi kiisti ajavansa Draghia ainakaan toistaiseksi pääministeriksi.

”On tasavallan presidentin päätösvallassa, haluaako hän tiedustella tai nimittää hänet. Yritykset virittää tänä päivänä keskustelua Draghista ovat loukkaavia sekä Draghia että tasavallan presidenttiä ja hänen perustuslaillista valtaansa kohtaan”, Renzi sanoi.

Renzi jätti puolueineen Italian hallituksen tammikuun puolivälissä, minkä seurauksena Giuseppe Conten johtama hallitus menetti parlamentin enemmistön luottamuksen. Viime tiistaina Conte jätti eronpyyntönsä maan presidentille Sergio Mattarellalle.

Conte toivoi kuitenkin voivansa muodostaa vielä uuden hallituksen.

Conte on toiminut maan pääministerinä vuodesta 2018. Hän ei virallisesti edusta mitään puoluetta, mutta hänellä on parlamentin suurimman puolueen, populistisen Viiden tähden liikkeen vahva tuki.

Presidentti Mattarella pyysi perjantaina parlamentin alahuoneen puhemiestä välittämään hallitusneuvotteluita Italia Vivan, Demokraattisen puolueen ja Viiden tähden liikkeen välillä. Entiset hallituskumppanit yrittävät yhä löytää neuvotteluissa yhteisymmärrystä uuden hallituksen perustamiseksi.

Renzi on ollut tyytymätön hallituksen toimiin koronaviruskriisissä ja Italian talousvaikeuksissa. Italian talouskasvu oli heikkoa jo ennen kriisiä, ja epidemia on ollut Italiassa hyvin raju.