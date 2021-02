Sijoittaminen

Fakta DLA Piper ja riitasijoittajat

■ DLA Piper on kansainvälinen asianajotoimisto, joka on laskutavasta riippuen kolmen suurimman asianajotoimiston joukossa. Sen palveluksessa on noin 5 000 juristia.

■ Suomessa DLA Piperilla on 60 työntekijää, joista 45 on juristeja. Sen liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa.

■ Vuonna 1998 Australiassa perustettu Litigation Capital Management (LCM) luokittelee itsensä vaihtoehtoiseksi varainhallintayhtiöksi, joka on erikoistunut oikeusriitojen rahoittamiseen. LCM listautui Lontoon AIM-markkinapaikkaan vuonna 2018. LCM rahoittaa yksittäisiä riitoja, ylläpitää oikeusriidoista koostuvia portfoliosijoituksia sekä hankkii yksittäisiä, tyypillisesti maksukyvyttömyyteen liittyviä oikeusriitoja.

■ Suuria riitasijoittajia ovat esimerkiksi sekä Lontoon että New Yorkin pörssiin listattu Burford Capital Limited ja australialainen Omni Bridgeway.

■ Markkinan muista merkittävistä toimijoista esimerkiksi APEX hyödyntää tekoälyn keinoja ensivaiheen riskiarvioinnissa. Lisäksi markkinoille on ilmestynyt uudenlaisia toimijoita kuten Legalist-niminen Piilaaksossa toimiva keskikokoisten riitojen algoritmipohjainen startup, joka keräsi vuonna 2019 toisella rahoituskierroksellaan 100 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.