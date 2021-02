Monella veronmaksajalla ollut liian korkea veroprosentti – odotettavissa veronpalautuksia.

Viime vuoden verokertymä jäi 1,6 prosenttia pienemmäksi kuin vuoden 2019, kertoo Verohallinto. Syynä oli koronatilanne. Veroja kerättiin viime vuonna kaikkiaan 69,2 miljardia euroa.

Pääjohtaja Markku Heikuran mukaan koronavuoden vauriot näyttävät kuitenkin jäävän pelättyä pienemmiksi.

”Verokertymän lasku on maltillinen. Näyttää siltä, että selvisimme koronavuodesta paremmin kuin pelkäsimme. Viime keväänä veroja kertyi selvästi vähemmän kuin 2019 keväällä, mutta syksy sujui huomattavasti paremmin”, Heikura sanoi tiedotteessa.

Erityisesti yrityksiltä kerätyt verotulot pienenivät tuntuvasti, 21 prosenttia. Euroissa yhteisöverojen supistuminen oli 1,3 miljardia euroa, enemmän kuin koko verokertymän lasku, joka oli 1,1 miljardia.

”Yritykset reagoivat nopeasti koronatilanteeseen keväällä 2020 ja hakivat silloin muutoksia ennakkoveroihin. Muutoksia ennakkoveroihin ei kuitenkaan tehty enää syksyllä”, Heikura totesi.

Arvonlisäverojen kertymä oli 18,1 miljardia euroa, 4,5 prosenttia ja 800 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2019.

Myös lähdeverokertymä jäi edellisvuotta pienemmäksi supistuen liki 31 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Eniten lähdeverokertymää pienensi se, että yritykset supistivat ja lykkäsivät osingonmaksuaan.

Koronavuodesta huolimatta henkilöasiakkailta kertyi verottajan kassaan enemmän kuin edellisenä vuonna. Kaikkiaan henkilöasiakkaat maksoivat tuloveroa 31,8 prosenttia, miljardin tai 3,2 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Ylitarkastaja Matti Luokkanen arvioi, että monet veronmaksajat ovat saamassa veronpalautuksia.

”Todennäköistä on, että osalla on ollut verokortilla liian korkea veroprosentti. Tulot ovat saattaneet koronavuonna olla osalla palkansaajista ennakoitua pienemmät, mutta muutoksia veroprosenttiin ei ole kuitenkaan tehty. Tämä tarkoittaa, että veronpalautuksia on todennäköisesti luvassa viime vuotta enemmän”, Luokkanen sanoi.

Verokertymäluvuista ei vielä tiedetä tarkkaan viime vuoden tuloverojen määrää, sillä tiedot tarkentuvat kevään veroilmoitusten ja veropäätösten myötä. Tuloverotuksen luvut valmistuvat lopullisesti, kun Verohallinto saa kaikkien asiakkaiden verotuksen päätökseen lokakuun 2021 loppuun mennessä.

Verohallinnon luvuissa ei ole muiden viranomaisten keräämiä veroja, joten esimerkiksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin keräämä ajoneuvovero puuttuu.