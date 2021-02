Euroalueen bruttokansantuote supistui loka–joulukuussa 0,7 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä ja 6,8 prosenttia vuoden 2019 loppuun verrattuna.

Koronaviruspandemian kärjistyminen viime syksynä heikensi merkittävästi taloudellisesta toimeliaisuutta Euroopassa.

Euroalueen kausivaihtelusta tasoitettu bruttokansantuote supistui loka–joulukuussa 0,7 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä, ilmenee Euroopan unionin tilastokeskuksen Eurostatin ennakkotiedoista. Viime vuoden vastaavasta ajankohdasta bruttokansantuote supistui 6,8 prosenttia.

Talouskasvun pysähtyminen johtuu siitä, että valtiot joutuivat rajoittamaan ihmisten liikkumista ja elinkeinotoimintaa koronavirustartuntojen ehkäisemiksi. Heinä–syyskuussa euroalueen kausivaihtelusta tasoitettu bruttokansantuote kasvoi 12,4 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä.

Eurostat ei vielä tiistaina ilmoittanut ennakkotietoja valtioittain.

Pandemia on ruhjonut poikkeuksellisen pahoin euroalueen taloutta. Hidas elpyminen johtuu siitä, että monissa Etelä-Euroopan suurissa kansantalouksissa turismin suhteellinen painoarvo on suuri. Pandemian takia turismi on vähentynyt erittäin voimakkaasti.

Tammikuun lopussa julkaistun ostopäälliköiden indeksin perusteella euroalueella on vaarassa vajota taantumaan kuluvalla vuosineljänneksellä.

Ostopäälliköiden indeksi oli ennakkotietojen mukaan tammikuussa 47,5 pistettä. Jos indeksi on yli 50 pistettä, se ennakoi bruttokansantuotteen kasvavan. Jos se taas on alle 50 pistettä, se enteilee bruttokansantuotteen supistumista. Bruttokansantuote tarkoittaa loppukäyttöön tuotettujen tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettua arvoa.

Taantuman vakiintunut määritelmä on se, että bruttokansantuote supistuu kahdella peräkkäisellä vuosineljänneksellä.

Saksalainen liikepankki Commerzbank arvioi tiistaina Eurostatin ennakkotietojen julkistamisen jälkeen, että talouden supistuminen on alkuvuonna eli tammi–maaliskuussa todennäköisesti voimakkaampaan kuin viime vuoden lopussa.

Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde varoitti myös tammikuun lopussa, että riskit ennustettua heikompaan talouskasvuun ovat lisääntyneet.