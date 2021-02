Sijoittaminen

Pelikauppaketju Gamestopin osake putosi maanantaina 30 prosenttia ja syöksy näyttää jatkuvan tiistaina.

Innostuitko sijoittamaan nopean pikavoiton toivossa viime viikkoina rajusti nousseiden yhtiöiden osakkeisiin? Päätös saattoi olla kehno, ja potentiaalisesti todella kallis.

Viime viikon pörssin ykköspuheenpaihe oli Redditin Wallstreetbets-kanavan aikaansaama maaninen sijoitusralli. Sen seurauksena etenkin pahoista vaikeuksista kärsineen pelikauppaketju Gamestopin osake lähti rakettimaiseen nousuun, kun sijoittajat yrittivät sanojensa mukaan nostaa osakkeita kuuhun.

Lue lisää: Tavallinen perheenisä aloitti kellarissaan sijoitus­maailmaa ravistelleen Reddit-manian – Nyt hän kertoo motiiveistaan ensimmäistä kertaa julkisuudessa

Raketin tavoin myös äkillisesti nousevat osakkeet tulevat usein alas. Ja näin näytti tapahtuvan Gamestopin osakkeelle maanantaina. Gamestopin osake putosi maanantaina 30 prosenttia ja tiistain kaupankäyntiä ennakoivassa futuurikaupassa Gamestopin osake oli tiistaina kello 14 lähes 40 prosenttia pakkasella.

Osake maksoi New Yorkin pörssin sulkeutuessa maanantaina 225 dollaria. Se on pudonnut satojen dollarien päähän torstain lähes 470 taalan huippulukemista.

Tiistain futuurikauppa ennakoi osakkeen putoavan rytinällä vielä tiistainakin, sillä futuurikaupassa osakkeen hinta oli tiistaina kello 14 noin 140 dollaria.

Ketkä tästä rytinästä kärsivät?

Uutistoimisto Reutersin haastattelemien analyytikoiden mukaan etenkin kokemattomat piensijoittajat saavat Reddit-manian keskelle joutuneiden osakkeiden romahduksesta näpeilleen.

Viime viikolla Melvin Capital ja monet muut Gamestopia lyhyeksi myyneet suursijoittajat kärsivät mittavia tappioita, Gamestopin osakkeen noustessa kohti pilviä. Lyhyeksi myynti tarkoittaa käytännössä sitä, että Melvin Capital ja muut suursijoittajat olivat lyöneet vetoa Gamestopin osakkeen halpenemisen puolesta.

Lue lisää: Salkunhoitajien illallisilla puitu Gamestop-idea toi hedge-rahastolle neljän miljardin dollarin tappiot – ”Tämä ei ole sijoittamista, tämä on hulluutta”

Nyt osakkeiden pudotessa erityisen haavoittuvassa asemassa ovat velkavivun avulla osakkeita ostaneet sijoittajat. Kyseiset sijoittajat ovat yksinkertaistetusti lainanneet osakkeenvälittäjiltä rahaa ja ostaneet sen avulla enemmän osakkeita kuin olisivat perinteisen osaketilin kautta pystyneet ostamaan.

Menetelmä mahdollistaa suuret voitot, mutta se on myös osakekurssien romahtaessa äärimmäisen riskialtis. Normaalin osaketilin kautta sijoittaneet voivat käytännössä menettää vain sen verran rahaa kuin heillä on osaketilillään käytössä. Velkavivun avulla sijoittaneiden tappiot voivat painua tätä suuremmmiksi, sillä he joutuvat vastaamaan myös velaksi ostamiensa osakkeiden aiheuttamista tappioista.

Ilmiötä kutsutaan englanniksi nimellä margin call, suomeksi ilmiötä voisi kutsua vaikkapa pakkomyynniksi.

Reutersin haastatteleman 31-vuotiaan analyytikon Riley Adamsin mukaan velkavivun avulla sijoittaneet ovat tällä hetkellä todella haavoittuvassa asemassa. Adams on 31-vuotias analyytikko, joka pyörittää milleniaaleille suunnattua youngandtheinvested.com-sijoitusblogia.

Kuinka paljon tällaisia pulassa olevia sijoittajia sitten on?

Kymmenien miljoonien piensijoittajien suosima Robinhood tai TD Ameritrade eivät suostuneet kertomaan Reutersille, kuinka paljon heillä on esimerkiksi Gamestopiin velkavivulla sijoittaneita.

Sen sijaan Interactive Brokersin johtaja Thomas Peterfly kertoo Reutersille, että noin puolet heidän 1,2 miljoonasta tilistään on velkavivulla sijoittamisen mahdollistavia tilejä. Peterflyn mukaan tavallisesti päivässä tapahtuu tuhansia pakkomyyntejä, mutta viime viikolla määrä nousi.

Peterfly kertoo Reutersille, että heidän asiakkaistaan noin 27 000:lla on jonkinlaisia positioita Gamestopiin liittyen. Viime viikolla myydyistä positioista monet kuuluivat Gamestopia lyhyeksi myyneille.

Nyt syöksyvää Gamestopia lyhyeksi myyneille tilanne muodostaa houkuttelevan rahastamisen paikan. Toisaalta pörssisyöksy voi myös lisätä Gamestopin lyhyeksi myyntiä.

Reutersin haastatteleman S3 Partnersin Ihor Dusaniwskyn mukaan Gamestopin osakkeita koskevien lyhyeksi myyntien määrä on pudonnut alle puoleen viime viikon aikana. Hänen mukaansa on mahdollista, että nykyinen osakekurssin putoaminen lisää lyhyeksi myyntiä. Se puolestaan kiihdyttäisi osakkeiden myyntiä, kun perinteisemmät sijoittajat yrittävät pääsemään eroon omistuksistaan.