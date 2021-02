Tietoliikenne

Toimitusjohtaja Allison Kirkby kertoo, että yhtiö panostaa myös tietoturvaan, koska verkkohyökkäysten riskit ovat kasvaneet.

Toimitusjohtaja Allison Kirkbyn tavoitteena on yksinkertaistaa Telian palveluita, jotta ne olisivat entistä houkuttelevampia kotitalouksille ja yrityksille.­

Teleoperaattori Telian toimitusjohtaja Allison Kirkby arvioi, että matkapuhelinverkkojen tietoturvan merkitys kasvaa tulevaisuudessa.

”Riski verkkohyökkäyksille on nykyisin yhä suurempi ja hallitukset ovat huolestuneempia siitä, missä määrin ulkomaalaiset saattavat asettaa takaportteja kriittisiin verkkoihin. Siksi meidän uuden strategiamme yhtenä keskeisenä tavoitteena on yhdistää ihmiset ja yritykset kaikista turvallisimpaan verkkoon Pohjoismaissa ja Baltiassa.”

Telia on yksi niistä teleoperaattoreista, joka on viime vuosina alkanut karsastaa kiinalaista verkkolaitteiden valmistajaa Huaweita.

”Ericsson ja Nokia ovat olleet jo jonkin aikaa meidän strategiset kumppanimme matkapuhelinverkoissa. Siirtyessämme 5g-tekniikkaan olemme syventäneet yhteistyötä sekä Ericssonin että Nokian kanssa. Suomessa olemme ainoa teleoperaattori, joka rakentaa suomalaisille suomalaisen 5g-verkon.”

Lausunnollaan toimitusjohtaja Kirkby tarkoittaa, että Telia on valinnut Nokian kumppanikseen viidennen sukupolven matkapuhelintekniikassa (5g) Suomessa.

Lisäksi Telian ja Dna:n yhteisyritys Suomen yhteisverkko ostaa 5g-laitteensa Nokialta. Suomen yhteisverkko toimii Pohjois- ja Itä-Suomessa.

Telia on joutunut myös monissa muissa valtioissa pohtimaan yhteistyötään Huawein kanssa.

”Joissakin valtioissa Huaweille on määrätty rajoituksia, mikä on vaikeuttanut yhteistyötämme yhtiön kanssa.”

Uutistoimisto Reutersin mukaan Baltiassa Viro ja Liettua ovat rajoittaneet Huawein laitteiden ja ohjelmistojen käyttöä teleoperaattoreiden verkoissa.

Rajoitukset johtuvat pääasiassa Yhdysvalloista.

Se on painostanut monia kumppaneitaan estämään Huawein laitteiden ja ohjelmistojen hyödyntämisen teleoperaattoreiden 5g-matkapuhelinverkoissa. Syynä on se, että Yhdysvallat väittää Huawein tuotteiden soveltuvan verkkovakoiluun.

Huawei on kiistänyt väitteet jyrkästi, eikä Yhdysvallat ole ainakaan julkisesti esittänyt näyttöä väitteidensä vahvistamiseksi.

Huawein joutuminen Yhdysvaltojen silmätikuksi johtuu todennäköisesti enemmänkin kauppapoliittisista kiistoista.

Lue lisää: Nokian ympärillä vellovat ostohuhut ja pakoteuhat, ja syy on kiihtyvä poliittinen kamppailu 5g:stä

Vajaan vuoden Teliaa johtanut toimitusjohtaja Kirkby aikoo uudistaa Teliaa monilla tavoin.

Perjantaina hän ilmoitti osavuosikatsauksessa yhtiön uudesta liiketoimintasuunnitelmasta, joka on rakennettu neljän pilarin varaan: asiakkaiden innostaminen, kaikkien yhdistäminen verkkoon, digitaalisen muutoksen vauhdittaminen ja kestävä kehitys.

Lyhyesti sanottuna tarkoituksena on, että kotitaloudet ja yritykset saavat hyvien tietoliikenneyhteyksien lisäksi keskeiset palvelut helposti yhdestä luukusta: Teliasta.

”Meillä on hyvin vahva ja ainutlaatuinen asema, jonka turvin voimme tarjota kaikkia niitä palveluja, joita tarvitaan verkottuneessa elämässä. Kyse on tietoliikenneyhteyksien lisäksi digitaalisesta käyttökokemuksesta ja palveluista.”

Toimitusjohtaja Kirkby painottaa myös, että Telian suuret investoinnit tieto- ja viestintätekniikkaan sekä viihdepalveluihin tarjoavat yhtiölle aivan uusia keinoja houkutella asiakkaita. Keskeistä on, että yhtiön tarjoamat palvelut ovat yksinkertaisia ja vastaavat paremmin asiakkaiden kysyntää.

”Tarkoituksena on vähentää meidän tuhansien tuotteiden ja palveluiden määrää, jotta tarjontamme olisi yksinkertaisempaa.”

Tuotteiden ja palveluiden vähentäminen tarkoittaa myös kustannusten karsimista. Yhtiön tavoitteena on vuoteen 2025 mennessä supistaa toimintakuluja neljällä miljardilla kruunulla eli 390 miljoonalla eurolla. Yhtiö arvioi vähentävänsä tänä vuonna 1 000 työpaikkaa.

”Etsimme keinoja parantaa tuottavuuttamme kaikissa maissa, mutta tässä vaiheessa en voi sanoa yhtään enempää mahdollisista vähennyksistä. Kaikissa yksiköissämme mietitään, miten tuottavuutta voidaan parantaa.”

Telian palveluksessa on Suomessa kaiken kaikkiaan 4 400 henkeä, kun mukaan lasketaan myös yhtiön omistaman televisiokanava MTV:n työntekijät. Vuonna 2019 Telia osti ruotsalaisen mediayhtiö Bonnierin televisioliiketoiminnan, joka käsitti myös MTV:n.

Viime vuosina Teliassa on tehty suuria muutoksia jo ennen kuin Kirkby aloitti toimitusjohtajana. Yhtiö vetäytyi erittäin kannattavilta Aasian markkinoilta ja keskittyi Pohjoismaihin ja Baltiaan. Yhtiöllä on nykyisin liiketoimintaa Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa.

Muutoksia on tapahtunut myös Suomessa. Runsaat kymmenen vuotta sitten Telia oli suurin teleoperaattori, mutta Elisa kiilasi sen ohi.

Kaksi vuotta sitten Telian kansainvälinen kilpailija, norjalainen Telenor, osti Suomen kolmanneksi suurimman teleoperaattori Dna:n. Toisin sanoen Suomen markkinoilla kilpailee nykyisin kaksi verraten suurta kansainvälistä teleoperaattoria ja Elisa, jolla on toki liiketoimintaa myös Virossa.

Suomessa hintakilpailu on ankaraa. Se näkyy etenkin siinä, että suuri määrä kuluttajia vaihtaa liittymiään, kun teleoperaattorit tekevät heille yhä houkuttelevampia tarjouksia.

”Luonnollisesti toivoisin, että hintakilpailu hellittäisi jossain vaiheessa, koska investoimme paljon verkkomme kehittämiseen. Viimeisellä vuosineljänneksellä havaitsimme, että asiakkaamme ovat valmiita maksamaan enemmän 5g-tekniikasta, ja yli 50 prosenttia myymistämme puhelimista oli 5g-puhelimia.”

Maanantaina yhtiö ilmoitti, että se aikoo kolmen vuoden kuluessa sulkea kolmannen sukupolven matkapuhelinverkkonsa. Päätös johtuu siitä, että Telia keskittää voimavaransa uudempaan langattomaan tekniikkaan ja pyrkii pääsemään eroon kuparista, jota käytettiin vanhoissa kiinteissä verkoissa.

Suomessa Telian liikevaihto oli loka–joulukuussa vajaat neljä miljardia kruunua eli vajaat 390 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 355 miljoonaa kruunua eli 35 miljoonaa euroa. Liikevaihto supistui viime vuoden vastaavasta ajankohdasta seitsemän prosenttia ja liikevoitto 15 prosenttia.

Keskeinen syy liikevoiton supistumiseen on koronaviruspandemia, koska matkustus ulkomaille on vähentynyt voimakkaasti.

”Suomessa etenkin verkkovierailumaksujen väheneminen on vaikuttanut liiketoimintaamme, mutta myös se, että mainonta televisiossa on vähentynyt. Jos poistetaan koronaviruspandemian vaikutus, meidän liiketoimintamme itse asiassa parani Suomessa etenkin kuluttajaliiketoiminnassa. 5g-verkkomme kattaa 40 prosenttia väestöstä, ja sille [5g] on yhä enemmän kysyntää.”

Telia painottaa uudessa liiketoimintasuunnitelmassaan myös kestävää kehitystä. Mitä se oikein tarkoittaa?

”Meidän verkoissa käytetään ainoastaan uusiutuvaa energiaa, ja kiinnitämme paljon huomiota laitteiden kierrätykseen. On myös syytä ottaa huomioon, että 5g-tekniikka on energiatehokkaampaa kuin edelliset tekniikat.”

Kummalla on energiatehokkaammat tuotteet ja ratkaisut: Ericssonilla vai Nokialla?

”Molemmat väittävät, että niillä on energiatehokkaimmat ratkaisut. Tehdessämme sopimuksia uudesta tekniikasta otamme huomioon kokonaiskustannukset, joissa yksi osa on nimenomaan energiatehokkuus.”