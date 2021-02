Euroopan unionin tilastokeskuksen Eurostatin ennakkotietojen perusteella inflaatiovauhti oli joulukuussa 0,9 prosenttia. Marraskuussa se oli –0,3 prosenttia

Euroalueen inflaatiovauhti kiihtyi selvästi joulukuussa.

Euroopan unionin tilastokeskuksen Eurostatin ennakkotietojen perusteella inflaatiovauhti oli joulukuussa 0,9 prosenttia. Marraskuussa se oli –0,3 prosenttia, joten joulukuun muutos on hyvin suuri.

Inflaatiota kiihdytti ruoan, alkoholin ja tupakan lisäksi palvelujen ja teollisuuden välituotteiden kallistuminen. Ekonomistien tarkasti seuraama pohjainflaatio voimistui myös tuntuvasti.

Pohjainflaatio oli joulukuussa Eurostatin mukaan 1,4 prosenttia, kun se marraskuussa oli 0,2 prosenttia. Pohjainflaatiosta on poistettu energian, ruoan, alkoholin ja tupakan vaikutus hintatason muutokseen.

”Yksi syy inflaation kiihtymiseen on Saksassa päättyneet arvonlisäverotuksen kevennykset, jotka ovat aiheuttaneet kuluttajahintojen kallistumisen. Saksan painoarvo euroalueen inflaatiovauhtiin on kohtalaisen suuri. Saksassa inflaatiovauhti oli joulukuussa 1,5 prosenttia, minkä lisäksi inflaatio on kiihtynyt euroalueen suurista kansantalouksia myös Espanjassa, Italiassa ja Ranskassa”, sanoo Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston päällikkö Juha Kilponen

Kilponen painottaa myös, että inflaation kiihtymiseen tammikuussa vaikuttavat monet tekniset ja kertaluonteiset tekijät, kuten alennusmyyntien ajoittuminen myöhempään ajankohtaan.

Euroopan keskuspankki on jo pitkään yrittänyt jouduttaa talouskasvua ja inflaatiota ostamalla markkinoilta arvopapereita. Keskuspankin tavoitteena on, että inflaatiovauhti olisi hieman alle kaksi prosenttia keskipitkällä aikavälillä. Viimeksi tavoite saavutettiin kesällä ja syksyllä 2018.