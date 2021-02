Kaupan tuoreet luvut kertovat: ruokakauppa, sisustus ja nikkarointi vetävät, mutta alalta on kadonnut kymmeniä­tuhansia työpaikkoja viime vuosina

Koronakriisi kasvatti etenkin päivittäistavarakaupan myyntiä, kertoo Kaupan liitto. Työllisyyskehitys on kuitenkin ollut vaisua, ja vähittäiskaupassa on 25 000 työllistä vähemmän kuin vuonna 2018.

Kaupan alan kasvu on jatkunut vahvana vuonna 2020, mutta kasvu on ollut epätasaista.

Erityisen suotuisasti kehittyi päivittäistavarakauppa, jossa tammi–marraskuun myynti kasvoi edellisvuodesta 7,1 prosenttia. Myös vähittäiskaupassa tehtiin vahvaa tulosta: liikevaihto kasvoi 4 prosenttia, mikä on kovin kasvuvauhti sitten vuosituhannen vaihteen.

Tavaratalokauppakin kasvoi 3,7 prosenttia, kun mukaan lasketaan ruokaa myyvät hypermarketit.

Kaupan liitto julkaisi keskiviikkona alan myyntitilastoja viime vuodelta. Niiden perusteella koronaviruspandemia on jakanut kaupan selvästi voittajiin ja häviäjiin.

”Päivittäistavarakauppa ja rautakauppa kehittyivät hyvin, samoin viime keväällä kuluttajien pienen alkujärkytyksen jälkeen sisustuskauppa. Kokonaisuutena koronapandemia sysäsi vähittäiskaupan kasvuun”, sanoo Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja.

Esimerkiksi kauppakonserni Kesko kertoi keskiviikkona tehneensä ennätyksellisen hyvän tuloksen vuonna 2020, jolloin yhtiön vertailukelpoinen liikevoitto oli 567,8 miljoonaa euroa.

Laajalla valikoimalla ja parhailla kauppapaikoilla toimivat päivittäistavarakaupan yhtiöt kasvavat nyt muutenkin voimakkaasti. Sen sijaan erikoiskaupassa näkyy koronapandemian vaikutusten epätasaisuus.

Kokonaisuutena erikoiskauppa kasvoi tammi–marraskuussa vajaan prosentin. Alakohtaiset vaihtelut ovat suuria.

Esimerkiksi kodin tekniikan myynti kasvoi voimakkaasti etenkin loppuvuonna: marraskuussa myynti oli 18,4 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Koko tarkasteluaikana kodin myynti kasvoi runsaat 8 prosenttia. Kehitykseen vaikutti etenkin etätyön lisääntyminen korona-aikana.

Marraskuussa myös sisustettiin innokkaasti, ja huonekalujen ja taloustavaroiden myynti kasvoi edellisvuoteen verrattuna lähes 9 prosenttia. Urheilukaupassa tammi–marraskuun kasvu oli 5,2 prosenttia ja marraskuun 7,2 prosenttia.

Pandemia näkyi kuluttajien käyttäytymisessä siten, että kotiin ja ulkoiluun liittyviä tavaroita ostettiin hanakasti. Digitaalinen kauppa eli verkko-ostaminen lisääntyi vahvemmin kuin Kaupan liitto oli ennakoinut: tammi–marraskuussa verkosta ostettiin 18 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Sen sijaan vaate- ja jalkinekauppa näyttää kärsineen kovia tappioita poikkeusaikana: myynti väheni 24 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Erityisen raju pudotus oli huhtikuussa, jolloin vaatteita ja jalkineita myytiin 70 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

”Pienemmistä erikoiskaupan yrityksistä esimerkiksi kirjakaupat, optikkoliikkeet ja kultasepänliikkeet olivat etenkin keväällä hankalassa tilanteessa. Syksyllä tilanne korjaantui hieman”, Kurjenoja sanoo.

Kokonaisuutena vähittäiskaupassa on jo vuosia ollut käynnissä laajempi murroskausi, joka jatkuu edelleen. Kauppa on Suomessa elinkeinoelämän suurin työllistäjä, mutta työllisten määrä on viime vuosina vähentynyt.

Työllisyyden supistuminen alkoi jo noin kahdeksan vuotta sitten, jolloin kivijalkakauppaan alkoi tulla yhä enemmän ulkomaisia erikoiskaupan ketjuja. Ne pakottivat myös kotimaiset yhtiöt karsimaan kulujaan ja tehostamaan toimintaansa.

Lisäksi digitalisaatio kiihdytti työllisyyden vähenemistä. Vuonna 2019 vähittäiskaupasta katosi 10 000 työpaikkaa ja vuonna 2020 noin 15 000 työpaikkaa. Niistä useimmat katosivat juuri sellaisilta erikoiskaupan aloilta, joihin kohdistuu jatkuvaa kansainvälistä kilpailua.

Viime vuosina etenkin kaupan alan investoinnit ovat olleet vähissä. Kun vielä vuonna 2018 investoinnit kasvoivat 7,5 prosenttia, ne pienenivät runsaat 10 prosenttia seuraavana vuonna ja lähes 7 prosenttia vuonna 2020.

”Viime vuoden tilastot ovat vielä alustavia, mutta investointien supistuminen näyttää jatkuneen. Tätä tukevat myös jäsenyrityksille tehdyt kyselyt, joiden mukaan koronavuosi on pakottanut pienentämään tai lykkäämään investointeja”, Kurjenoja sanoo.

Keskiviikkona Kaupan liitto esitti myös arvion lähivuosien työllisyyskehityksestä. Työllisten määrän supistumisen uskotaan tänä vuonna pysähtyvän väliaikaisesti, mutta kehitys jatkuu negatiivisena vuosina 2022–2023.

Kielteiseen työllisyyskehitykseen on Kurjenojan mukaan kuitenkin vielä mahdollisuus vaikuttaa: etenkin erikoiskaupassa on kasvun mahdollisuuksia, jos alan yritykset pystyvät panostamaan kansainvälisen myynnin kasvuun aikaisempaa enemmän verkkokaupan avulla.

”Erikoiskaupassa on paljon kasvupotentiaalia. Kaupan alalle tekisi kuitenkin hyvää, että Suomeen saataisiin houkuteltua lisää alan yhtiöiden pääkonttoreita sekä tutkimus- ja tuotekehittelytoimintoja. Yleensä tästä puhutaan vain teollisuuden kohdalla, mutta myös kaupassa yhtiöiden tutkimus- ja kehitystoiminta on sellaista, joka luo tehokkaimmin lisäarvoa liiketoimintaan.”

Kaupan liitto arvioi, että digitalisaation lisääminen on lähivuosina paras tapa kasvattaa kaupan alan tuottavuutta. Toinen tärkeä tekijä on kaupunkien keskustojen elinvoimaisuudesta huolehtiminen.

Korona-aikana keskustakaupalla on ollut vaikeaa. Kun julkisen liikenteen käyttäjämäärät ovat pienentyneet, päivittäistavarakaupan kysyntä on keskittynyt verkkokauppaan ja suuriin kauppakeskittymiin, joissa on ilmainen pysäköinti.

”Kuntapäättäjillä on keskeinen rooli huolehtia siitä, että oman kunnan keskusta houkuttelee yrittäjyyttä, ihmisiä ja työpaikkoja. Päävastuu on siellä, mutta myös yrityksillä on oma roolinsa pohtia, miten keskustat ovat houkuttelevia paikkoja, joissa yritykset voivat toimia”, sanoo Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi.