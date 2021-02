Taloustieteen professorit: Suorien koronatukien jakamista yrityksille pitäisi jo välttää – ”Liian höveli tukipolitiikka on tehotonta veroeurojen käyttöä”

Virkamiehet valmistelevat kustannustuen kolmatta kierrosta, mutta Helsinki Graduate School of Economicsin asiantuntijat kehottavat siirtymään yritystuissa lainoihin ja takauksiin.

Koronakriisin aikana ravintoloiden aukioloa ja toimintaa on rajoitettu hallituksen toimilla.­

Koronakriisin vuoksi tulojaan menettäneille yrityksille suunnatun kustannustuen toinen hakukierros on käynnissä ja kolmatta kierrosta valmistellaan.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan seuraava kustannustukikierros voisi alkaa maaliskuun lopussa.

Helsinki Graduate School of Economicsin (GSE) torstaina julkaistu muistio kuitenkin kehottaa hallitusta siirtämään yritystukien painopistettä suorista tuista vastikkeellisiin tukiin.

”Kolmatta kustannustukikierrosta pitäisi ainakin harkita todella tarkkaan ja kysyä, miksi sitä tarvitaan vastikkeellisen tuen sijaan”, muistion kirjoittajiin kuuluva GSE:n professori Otto Toivanen sanoo.

Otto Toivanen­

Toivasen lisäksi muistion kirjoittajia ovat GSE:n professorit Ari Hyytinen ja Niku Määttänen sekä Suomen Pankin vanhempi neuvonantaja Tuomas Takalo. GSE on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Hankenin yhteinen yksikkö.

Toistaiseksi koronakriisissä käytettyjä vastikkeellisia tukia ovat esimerkiksi Finnveran lainantakaukset ja Teollisuussijoituksen oman pääoman ehtoiset sijoitukset. Viime vuonna Finnveran lainatakausten määrä kasvoi, mutta valtion antama iso, miljardien lisärahoitus ei ole tullut käyttöön.

”Firmat eivät joko tarvitse tukea tai jos tarvitsevat, ne ovat saaneet halvempaa tukea muualta”, Toivanen sanoo.

Kustannustukien lisäksi yritykset ovat voineet hakea suoraa yritystukea Business Finlandin ja Ely-keskusten kautta. Hallitus on räätälöinyt myös ravintoloille oman tukipaketin. Näihin tukiin ei liity varsinaisia kustannuksia. Finnveran lainatakauksiin taas liittyy kustannus ja takaukseen liittyvä omavastuuosuus, jotka jäävät yrityksien ja yrittäjäomistajien kannettavaksi.

Hallitus on tukenut yrityksiä suoraan historiallisella tavalla. Tukien jakamisesta vastaavan Valtiokonttorin mukaan toisella kustannustukikierroksella on jaettu nyt 77,3 miljoonaa euroa kustannustukea. Kierrokseen on varattu 550 miljoonaa euroa. Lintilän mukaan toiselta kierrokselta jääneitä varoja voidaan hyödyntää myös kolmannella kierroksella.

Toivasen mielestä rahalla olisi myös muuta käyttöä.

”Euroilla on vaihtoehtoista käyttöä. Niillä voi palkata esimerkiksi hoitajia tai ne voi palauttaa veronmaksajille. Liian höveli tukipolitiikka on tehotonta veroeurojen käyttöä”, Toivanen sanoo.

Koronakriisin alussa tulevaisuudennäkymät olivat hyvin epävarmat, mutta nyt tilanne on GSE:n mukaan jo tasaantunut. Toivanen uskoo, että yritysten omistajat ovat valmiita myös ottamaan vastaan vastikkeellista tukea, jos heillä on uskoa oman yrityksen tulevaisuuteen.

”Mitkä ovat sellaisten yritysten tulevaisuudennäkymät, joille vastikkeellinen raha ei kelpaa?”

Taloustieteilijät eivät kokonaan poissulje suoria yritystukia. Heidän näkemyksensä mukaan valikoitumiseen perustuvia vastikkeellisia tukia pitäisi suosia ainakin tilanteissa, joihin ei liity suuria ulkoisvaikutuksia tai joissa valtio ei suoraan rajoita elinkeinovapautta.

Jos taas yrityksen kaatuminen koronakriisin vuoksi synnyttää yrityksen omistajien taloudellisten menetysten lisäksi laajempaa kokonaishaittaa, on syytä miettiä suoraa tukea.

Valtio on asettanut rajoituksia esimerkiksi ravintoloille ja tapahtumille. Näille aloille voitaisiin harkita suoraa tukea, GSE:n Toivanen sanoo.

”Kaikki konkurssit eivät ole yhteiskunnallisia katastrofeja. Mietimme asiaa puhtaasti tehokkuusnäkökulmasta. Tässä on vaarana, että käytetään yhteiskunnan resursseja tukiin, joita ei tarvita”, Toivanen sanoo.

GSE:n mukaan suorat yritystuet olivat viime keväänä perusteltuja myös taloustieteellisesti, koska tuilla pyrittiin välttämään elinkelpoisten yritysten konkursseja. Kriisin vuoksi yritysten maksuongelmat ja kassatilanne saattoivat pahentua hyvinkin nopeasti.

Konkursseja onkin koronakriisin aikana pantu vireille aiempaa vähemmän. Taustalla on osittain konkurssilain muutos. Uhkana on, että konkurssien määrä kasvaa, kun muutosta ei enää jatketa.

Toivanen toteaa, että konkurssit ja yritysten lopettaminen ovat osa markkinataloutta. Kaikki liiketoimintaideat eivät ole elinkelpoisia ja joskus ideoiden toteutus ei ole sellainen kuin sen pitäisi olla pärjätäkseen markkinoilla. Toivasen mielestä yhteiskunnan ei pidä kriisin varjolla tekohengittää tällaisia liiketoimintoja.

”Toki tarpeettomat likviditeettikonkurssit on ollut hyvä estää koronakriisissä. Nyt voisimme saada pääomaa muuhun käyttöön eikä kaikkia konkursseja pidä pelätä.”

GSE:n mukaan kustannustukeen liittyy myös vaara kannustinloukusta. Nyt kun kolmatta tukikierrosta valmistellaan ja neljäskin on pohdinnassa, yritykset saattavat alkaa luottaa tuen saamiseen myös tulevaisuudessa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.).­

Kustannustuen kriteerejä oltaisiin jälleen muuttamassa seuraavaa kierrosta varten. Lintilän mukaan arvioinnissa on esimerkiksi tuen vähimmäismäärän alentaminen. Tukea voi hakea nyt vähintään 2 000 euroa. Samalla kustannustuen piiriin voitaisiin kenties ottaa myös yksinyrittäjät.

”Myös kustannuskriteerejä tarkastellaan. Erityisesti tapahtuma-ala on sellainen, jolle tuki pitää saada kohdistumaan paremmin”, Lintilä sanoo.

Seuraavan kustannustukikierroksen tukikaudeksi ollaan näillä näkymin ottamassa marras–tammikuuta. Tukikauden määrittely liittyy siihen, että Valtiokonttori saa verottajalta yritysten arvonlisäveroihin liittyvä tiedot noin 1,5 kuukauden viiveellä. Jos siis tukikausi olisi pidempi, myös haku viivästyisi.