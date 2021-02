The New York Times: McKinsey-konsulttiyhtiö suostunut yli puolen miljardin dollarin korvauksiin roolistaan Yhdysvaltain opioidikriisissä

Konsulttiyhtiö ei The New York Timesin lähteiden mukaan myönnä sovitteluissa syyllistyneensä vääryyksiin.

Konsulttiyhtiö McKinsey & Company on työskennellyt lääkeyhtiöiden kanssa opioidien myynnin edistämiseksi.­

Yhdysvaltalainen konsulttiyhtiö McKinsey & Company on suostunut maksamaan 573 miljoonan dollarin eli noin 477 miljoonan euron edestä korvauksia Yhdysvaltain opioidikriisin takia, kertoo yhdysvaltalaislehti The New York Times. Lehti perustaa tietonsa viiden nimettömän lähteen kertomaan. Yhtiöstä ei välittömästi vastattu lehden kommenttipyyntöön.

Yhtiö on lehden mukaan sopinut asiasta 47 osavaltion, Columbian liittopiirin ja viiden territorion syyttäjien kanssa.

Yhdysvaltain opioidikriisi on ollut osallisena yli 450 000 ihmisen kuolemaan viimeisimpien kahden vuosikymmenen aikana. HS on kirjoittanut Yhdysvaltain historian pahimmasta huumekriisistä muun muassa heinäkuussa 2017.

Opioidikriisin vuoksi on käyty oikeutta vuosia, ja lääkeyhtiöiden ohella myös niitä neuvonutta McKinseytä vastaan on nostettu kriisin takia useita oikeusjuttuja. Osavaltioiden lisäksi esimerkiksi useat kaupungit ja piirikunnat ovat nostaneet lakikanteita.

Julkisuuteen tulleissa dokumenteissa on todettu yhtiön esimerkiksi työskennelleen tiiviisti Purdue Pharma -lääkeyhtiön Oxycontin-kipulääkkeen myynnin parantamisen eteen. Se oli toiminut näin vielä senkin jälkeen, kun lääkeyhtiö oli myöntänyt vuonna 2007 syyllistyneensä lääkäreiden ja viranomaisten johtamiseen harhaan lääkkeen riskeistä, kertoo The New York Times.

McKinsey on aikaisemmin esittänyt julkisuudessa anteeksipyynnön toimiensa vuoksi.

Konsulttiyhtiö ei kuitenkaan lähteiden mukaan myönnä sovitteluissa syyllistyneensä vääryyksiin.

Sovittelut on lehden mukaan määrä jättää oikeuksiin osavaltioissa torstaina. Yhtiö kuitenkin lehden lähteiden mukaan suostuu rajoittamaan työskentelyään joidenkin riippuvuutta aiheuttavien lääkkeiden parissa.

Yhden lähteen mukaan McKinseyn korvausten suuruus on suurempi kuin summa, jonka se on ansainnut työskennellessään lääkeyhtiöille opioidien parissa.