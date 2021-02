Osavuosikatsaukset

Nokian vaikeudet jatkuvat vielä pitkään: ”Tämä on kolmen vuoden projekti”, sanoo toimitusjohtaja Pekka Lundmark

Nokian kannattavuus parani viime vuoden lopussa. Se on laiha lohtu, koska kuluvasta vuodesta tulee vaikea.

”Olen luottavainen, että Nokia on oikealla tiellä, mutta tämä on kolmen vuoden projekti. Olen myös optimistinen tuotekehityksen etenemisestä”, sanoo elokuussa Nokian toimitusjohtajana aloittanut Pekka Lundmark.­

Verkkolaitteita valmistavan Nokian vaikeudet hellittävät hitaasti, vaikka yhtiön kannattavuus oli viime vuoden lopussa hyvä. Kannattavuutta rasittavat tänä vuonna entistä suuremmat investoinnit viidennen sukupolven matkapuhelintekniikkaan (5g) ja vaikeudet Yhdysvalloissa.

”Meidän tämän vuoden näkymät eivät ole muuttuneet vaan liiketoiminta sujuu sillä polulla, josta kerroimme lokakuussa. Olen luottavainen, että Nokia on oikealla tiellä, mutta tämä on kolmen vuoden projekti. Olen myös optimistinen tuotekehityksen etenemisestä ja havaitsimme jo viime vuoden lopussa, että 5g menee oikeaan suuntaan, koska järjestelmäpiirien osuus kasvaa”, sanoo toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

Nokia arvioi lokakuussa, että tänä vuonna sen kannattavuutta mittaava liikevoittoprosentti on 7–10. Viime vuonna se oli 9,7.

Yksi syy kannattavuuden paranemiseen viime vuoden lopussa oli järjestelmäpiirien kasvanut osuus 5g-tuotteissa. Järjestelmäpiirien keskeinen etu on, että niiden tuotekustannukset ovat pienemmät. Viime vuoden lopussa järjestelmäpiirien osuus Nokian myymistä 5g-tuotteista oli 43 prosenttia. Järjestelmäpiirit myös parantavat tuotteiden teknisiä ominaisuuksia.

Niiden kasvaneen myynnin taloudellinen vaikutus näkyy tuloslaskelmassa tyypillisesti kuuden kuukauden viipeellä.

”Kuuden kuukauden viive johtuu siitä, että tietylle asiakkaalle valmistetut järjestelmäpiirituotteet tuloutetaan siinä vaiheessa, kun ne on asennettu asiakkaan verkkoon. Siksi näiden kauppojen vaikutus näkyy tuloslaskelmassa aina vähän viipeellä.”

Joulukuussa toimitusjohtaja Lundmark ilmoitti, että investoinnit 5g:n tuotekehitykseen kasvavat tänä vuonna sadoilla miljoonilla euroilla.

Yhtiön mukaan sen markkinaosuus neljännen ja viidennen sukupolven matkapuhelintekniikassa ilman Kiinaa oli viime vuonna 27–28 prosenttia.

Vaikeudet Yhdysvaltojen markkinoilla johtavat siihen, että Nokia arvioi markkinaosuutensa olevan tänä vuonna 25–27 prosenttia. Viime vuonna Nokia menetti suuren yhdysvaltalaisen teleoperaattorin Verizonin 5g-kaupan eteläkorealaiselle Samsungille.

”Kiusallista on se, että tiettyjen asiakkaiden päätösten takia meidän markkinaosuutemme Pohjois-Amerikassa supistuu tänä vuonna ja tällä markkina-alueella on myös suurempi hintapaine kuin muualla. Näiden tekijöiden yhteisvaikutusten takia meidän täytyy olla realisteja tämän vuoden tuloskehityksestä. Tuloskehitykseen vaikuttaa sekin, että haluamme suojella tuotekehitysinvestointeja. Me siis uhraamme hiukan lyhyen tähtäimen kannattavuuttamme, jotta saamme varmistettua teknologisen johtajuuden.”

Loka–joulukuussa Nokian liikevaihto oli 6,6 miljardia euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1,1 miljardia euroa. Liikevaihto ja liikevoitto olivat analyytikoiden ennakko-odotuksia suuremmat. Nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset olivat 2,5 miljardia euroa, mikä on 44 prosenttia enemmän kuin vuoden 2019 lopussa.

Vuoden lopussa Nokialla oli 195 sopimusta viidennen sukupolven matkapuhelintekniikassa. Niistä 45 on otettu käyttöön. Sopimusten lukumäärää tärkeämpää on kuitenkin niiden arvot, joista yhtiöt kertovat ani harvoin.

”Teimme viime vuoden lopussa merkittävän kaupan T-Mobilen kanssa Yhdysvalloissa, mutta en voi kertoa sen tarkemmin kaupan arvoa. Kun puhutaan meidän haasteista Pohjois-Amerikassa, on myös syytä ottaa huomioon, että liikevaihtomme siellä kasvoi viime vuoden lopussa 11 prosenttia ja ilman valuuttakurssimuutosta vaikutusta 19 prosenttia.”

Teleoperaattori T-Mobile kertoi tammikuun puolivälissä tehneensä 5g-verkon laajentamisesta usean miljardin dollarin sopimukset sekä Ericssonin että Nokian kanssa.

Nokia on onnistunut kasvattamaan järjestelmäpiirejä hyödyntäviä 5g-tuotteiden myyntiä. Kuva on Elisan, Nokian ja Qualcommin järjestämästä 5g-lehdistötilaisuudesta.­

Nokia on myös jossain määrin hyötynyt sen kiinalaista kilpailijaa Huaweita vastaan määrätyistä rajoitteista. Yhdysvallat on painostanut monia kumppaneitaan rajoittamaan yhtiön laitteiden ja ohjelmistojen käyttöä teleoperaattoreiden 5g-verkoissa, koska sen mukaan niitä voidaan käyttää vakoiluun. Huawein on toistuvasti kiistänyt väitteet.

Toimitusjohtaja Lundmark ei mainitse Huaweita nimeltä, mutta sitä hän tarkoittaa puhuessaan ”geopolitiikasta”.

”Olemme kansainvälisesti saaneet noin 50 prosenttia sellaisista kaupoista, joissa syynä on ollut geopolitiikka. Suurin osa näistä kaupoista on tehty Euroopassa.”

Elokuussa toimitusjohtajana Lundmarkin keskeinen tehtävä 5g-tuotteiden parantamisen lisäksi on yhtiön monimutkaisen toimintavan yksinkertaistaminen. Hänen mukaansa muutokset ovat edenneet hyvin ja tuotkehitys on vauhdittunut, vaikkka uusi organisaatio tuli voimaan vasta tammikuun alussa.

Uudessa yksinkertaisemmassa toimintamallissa on neljä liiketoimintaryhmää. Ne ovat matkapuhelinverkot, verkkoinfrastruktuuri, pilvi- ja verkkopalvelut sekä teknologiayksikkö. Jokaisen niistä on oltava myös kannattava omin avuin.

Yksinkertaistamisen seurauksena johtoryhmän jäsenten määrä pieneni 17:stä 11:een.

Pidemmän aikavälin taloudellista tavoitteestaan Nokia kertoo maaliskuun puolivälissä järjestettävässä pääomamarkkinapäivässä. Samassa yhteydessä julkistetaan hallituksen uusi osinkopolitiikka.

Nokia ei maksanut vuoden 2019 tuloksestaan lainkaan osinkoa, koska kassavaroja piti säästää 5g-investointeja varten.

Torstaina Nokia arvioi, että liikevaihto on tänä vuonna 20,6–21,8 miljardia euroa sillä oletuksella euron arvo pysyy 1,23 dollarissa. Viime vuonna liikevaihto oli 21,9 miljardia euroa.