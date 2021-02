Teknologia

Esimerkiksi Facebookin Oculuksen ja Sonyn Playstation-konsolin virtuaalilasien tavoin Applen VR-lasien kautta voisi esimerkiksi katsella 3d-ympäristöjä ja pelata pelejä.

Muun muassa Iphone-puhelimia valmistavan yhdysvaltalaisen teknologiayhtiö Applen on jo pitkään kerrottu harkinneen virtuaali­todellisuuslasien julkaisemista.

Muun muassa Facebookin Oculus-lasien kilpailijaksi suunnitellusta laitteesta tihkui alkuvuonna lisätietoa, kun talousuutistoimisto Bloombergille puhuneet lähteet kertoivat lasien saapuvan myyntiin mahdollisesti jo vuonna 2022.

Bloombergin tietojen mukaan vr-lasit (vr eli virtual reality) eivät ainakaan aluksi olisi suunniteltu suurille kuluttajamassoille vaan alan ammattilaisille. Myyntitavoitteetkin jäisivät siksi vain muutamaan kymmeneentuhanteen yksikköön vuodessa.

Esimerkiksi Googlen ja Sonyn Playstation-konsolin virtuaalilasien tavoin Applen vr-lasien avulla voisi esimerkiksi katsella 3d-ympäristöjä ja pelata pelejä.

Teknologiajulkaisu The Informationin nyt haltuunsa saamien tietojen mukaan uuden laitteen hinta voi kivuta jopa 3 000 dollariin eli noin 2 500 euroon. Perinteiset vr-lasit maksavat nykyään valmistajasta riippuen muutaman sata euroa, minkä lisäksi valtaosa laseista tarvitsee tehokkaan tietokoneen.

Laseissa olisi myös käyttäjän mieltymysten mukaan vaihdettava kiinnityspanta.

Uusimpien sisäpiiritietojen mukaan Applen laseissa olisi 8k-tarkkuuteen eli ultra­teräväpiirtoon (7 680 x 4 320 pikseliin) yltävä näyttö sekä silmien liikkeitä seuraavat kamerat. Kummatkin ominaisuudet parantavat virtuaali­todellisuuden käyttökokemusta.

Lasien odotetaan mahdollistavan myös lisätyn todellisuuden (ar eli augmented reality) käyttämisen. Tällöin lasit voisivat näyttää käyttäjänsä oikeaa ympäristöä lisäten siihen keinotekoisia elementtejä.

Uudet älypuhelimet mahdollistavat jo nyt kehittyneet ar-sovellukset, joiden avulla voi esimerkiksi kokeilla, miltä huonekalut näyttäisivät oikeassa tilassa.

On mahdollista, että Apple tuo ensin markkinoille ammattikäyttäjien vr-lasit ja julkistaa myöhemmin karsitummat mutta edullisemmat ar-lasit.

Yhtiön julkistuksia seuraavat asiantuntijat ovat ottaneet ristiriitaisesti vastaan tiedot laseista ja erityisesti niiden ennustetusta korkeasta hinnasta.

Epäilijöiden joukossa on esimerkiksi teknologiatoimittaja, The Wall Street Journalin kolumnisti Walter S. Mossberg, joka jakoi torstaina Twitterissä The Informationin tietojen perusteella tehdyn havainnekuvan laseista.

Mossberg ei ole vaikuttunut ainakaan laitteen mahdollisesta ulkomuodosta ja kuvailee sitä rumaksi. Varmaa tietoa lasien lopullisesta ulkomuodosta ei kuitenkaan ole.

Tietokonevalmistajana aloittaneen Applen odotetaan valmistelevan siirtymistä myös autojen tuotantoon.

Uutistoimisto Reutersin tietojen mukaan yhtiö olisi asettanut tavoitteeksi julkistaa itseohjautuvan sähköauton vuoteen 2024 mennessä.

Oikaisu 5.2. kello 14.14: Otsikossa puhuttiin virheellisesti euroista. Virtuaalilasien hinta saattaa kivuta 3 000 dollariin, ei 3 000 euroon. Oikaisu 5.2. kello 15.06: Artikkelin ingressissä kirjoitettiin aiemmin virheellisesti Googlen Oculus-laseista. Oculus-lasit ovat Facebookin.