Virusmuunnokset ja alihankintaketjujen häiriöt voivat syödä tämän vuoden talouskasvun puoleen, jos rokotukset keskittyvät vain teollisuusmaihin, tutkijat arvioivat.

Sairaalan henkilökunta keskusteli ambulanssin äärellä Steve Biko Academic Hospital -sairaalan parkkipaikalla Pretoriassa Etelä-Afrikassa. Afrikassa koronavirusrokotetta on toistaiseksi saatu vain muutamiin maihin.­

Maailmantalouden elpyminen voi kärsiä pahoin, jos köyhien maiden rokotustahti ei pysy vauraiden teollisuusmaiden kanssa jokseenkin samalla ladulla, uutistoimisto Bloombergin selvitykset näyttävät.

Viime viikolla ympäri maailmaa annettiin Bloombergin tilastojen mukaan keskimäärin 4,54 miljoonaa rokotusta päivässä, mutta rokotukset jakautuivat perin epätasaisesti eri maiden kesken.

Vajaasta 120 miljoonasta annetusta rokoteannoksesta noin 40 prosenttia on annettu Bloombergin mukaan Yhdysvalloissa tai Britanniassa.

Esimerkiksi Afrikassa rokotteita on annettu vasta Egyptissä, Marokossa, Seychelleillä ja Guineassa.

Paitsi että huononeva koronavirustilanne heikentää köyhien maiden omia talouksia, se voi vakavasti haitata kansainvälisten tuotantoketjujen toimintaa.

Sen lisäksi rokottamattomissa maissa on vaarana, että erilaiset uudet virusmuunnokset pääsevät kehittymään ja leviämään. Rokotetutkimuksessa on nähty viitteitä siitä, että uudet muunnokset vähentävät rokotteiden tehoa.

Siksi laumasuojan virusta vastaan tulisi olla globaali.

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) tuoreen selvityksen mukaan rokotteiden epätasa-arvoinen jakautuminen maapallolla voisi heikentää maailmantaloutta jo 9,2 biljoonan eli miljoonan miljoonan dollarin verran, Bloomberg kertoo.

Yhdysvaltalaisen Rand Corporation -ajatushautomon vastaava arvio on tosin paljon pienempi, 1,2 biljoonaa dollaria.

Maailmanpankin pääekonomisti Carmen Reinhart on Bloombergin mukaan arvioinut, että maailmantalouden kasvuvauhti voi jäädä jopa puoleen Maailmanpankin arvioimasta neljästä prosentista, jos rokotteen jakelu ei etene tarpeeksi nopeasti.

Kehittyvissä talouksissa ja kehitysmaissa rokotteiden jakelu on muutenkin haasteellisempaa kuin teollisuusmaissa. Terveydenhuolto on heikommin järjestetty ja esimerkiksi rokotteiden jakelu on vaikeampaa.

Yhdysvaltalainen arvostettu kansainvälisen talouden tutkimuslaitos Peterson Institute tiivisti roketehuolen tuoreessa kirjoituksessa, jossa muistutettiin, että suoja pandemiaa vastaan vaatii sen ulottamista kaikkialle.