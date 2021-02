Piensijoittajia aktivistisijoittaja Elliottin vaatima osakeosinko ei innosta verojen takia. Sampo oli ennen sijoittajien lemmikki, muttei taida olla sitä enää.

Sampoon silmänsä ja ainakin 600 miljoonaa euroa rahojaan iskenyt aktivistisijoittaja Elliott Management julkisti tiistaina uudemman kerran näkemyksensä, että Sammon pitäisi kiireen vilkkaa luopua omistuksestaan Nordeassa. Ensimmäisen kerran Elliott ilmoittautui Sammon omistajaksi ja esitti vaatimuksensa marraskuussa.

Elliottin mukaan Nordeasta luopuminen pitäisi tehdä jakamalla puolet osakkeista osinkoina Sammon omistajille jo kevään kulussa. Loput osakkeet Sammon tulisi myydä ennen lokakuuta. Sampo omistaa Nordeasta 15,9 prosenttia, jonka arvo torstain osakekurssilla oli 4,5 miljardia euroa.

Elliott puolestaan omistaa Sammosta runsaat kolme prosenttia. Sen näkemyksen mukaan Nordea-osakkeiden myyminen kasvattaisi Sammon omistajille koituvaa arvoa kahdeksalla miljardilla eurolla.

Väite on kova, ottaen huomioon, että Sammon markkina-arvo on noin 20 miljardia euroa. Mutta vaikka perusväite pitäisikin paikkansa, on toinen kysymys, olisiko Elliottin esittämä etenemistapa järkevä.

Elliott toimii kuin tyylipuhdas aktivistisijoittaja. Yhtiön edustajat olivat käyneet keskusteluja Sammon edustajien kanssa, mutta seuraavaksi yhteyttä otettiin tiedotusvälineisiin. Ensimmäinen ulostulo viime marraskuussa – vain päivä sen jälkeen, kun Sampo kertoi myyneensä neljä prosenttia Nordean osakkeista – oli silkkaa Sammon toimitusjohtaja Torbjörn Magnussonin ylistystä.

Elliott ylisti, miten upeaa työtä Magnusson oli tehnyt vakuutusyhtiö Ifissä nostaen sen toimialansa säihkyvimmäksi jalokiveksi.

Nyt ääni kellossa on osin muuttunut. Elliott esimerkiksi kritisoi Sammon johdon viimevuotista päätöstä ostaa brittiläinen vakuutusyhtiö Hastings ja erityisesti siitä tiedottamista. Sen mukaan on epäselvää, miten 1,3 miljardin euron ostos luo lisäarvoa, koska Sampo ei ole sitä avannut.

Elliott kritisoi muutenkin Sammon johdon viestintää: Nordea on vienyt viestinnällisesti aivan liikaa Sammon johdon huomiota, kun johdon olisi pitänyt ylistää Ifin erinomaisuutta. On myös epäselvää, mitä yhtiö ylipäätään aikoo.

On ehkä vähän lapsellista kehottaa Sammon johtoa viestimään ”itsevarmasti” Ifin vahvuuksista. Tai laskea, niin kuin Elliott on tehnyt, kuinka monta kertaa useammin Nordea on mainittu Sammon sijoittajapuhelussa kuin If.

Elliott myös siteeraa esityksessään Sammon hallituksen puheenjohtajan Björn Wahlroosin lausahduksia vuosien varrelta.

Kritiikin kärki tuntuukin kohdistuvan juuri Wahlroosiin, jolla on Sammossa suurempi rooli kuin hallitusten puheenjohtajilla yleensä. Hänet on tunnettu sijoittajapiireissä arvoa luovana kultasormena, mutta nyt tuo luottamus näyttää rakoilevan.

Elliottin pääväitteestä moni suursijoittaja tuntuu olevan nimittäin samaa mieltä. Väite siis kuuluu, että Sampo olisi huomattavasti arvokkaampi ilman Nordeaa, eikä Sampo ole toiminut asiassa riittävän nopeasti.

Niin jättipankit Morgan Stanley kuin Deutsche Bank ovat kirjoitelleet analyyseissään saman suuntaisia kommentteja. Myös OP:n pääanalyytikon Antti Saaren mielestä Sampo hukkaa merkittävän osan arvostaan Nordean takia.

”Arvio kahdeksasta miljardista eurosta on näkemykseni mukaan aika optimistinen, mutta on fakta, että Nordea on Sammolle rasite. Vahinkovakuutusyhtiöt ovat profiloituneet erittäin vakaiksi toimijoiksi. Pankkitoiminta on paljon syklisempää ja regulaatio on ankaraa. Samat sijoittajat eivät välttämättä halua sijoittaa molempiin”, Saari sanoo.

Hänen mukaansa Elliottin arvioimasta kahdeksasta miljardista noin puolet perustuu siihen, että Ifin arvo on Sammon osana noin 20 prosenttia liian pieni verrattuna sen kilpailijoihin, jos vertailukohtana käytetään arvoa suhteessa tulokseen, eli niin sanottua p/e-lukua.

”Kilpailijoilla kuten Gjensidigellä tai Trygillä p/e-luku on noin 20–21, If on arviolta tasolla 15–16. Toinen puoli Elliottin arviosta perustuu siihen, että If on menestynyt niin hyvin, että sen pitäisi olla kilpailijoihin nähden 20 prosenttia ylihinnoiteltu. Se on mielestäni vähän optimistinen näkemys”, Saari sanoo.

Hän itse arvioi, että Sammon osakkeen hinta Nordea-irtautumisen jälkeen pitäisi olla noin 43 euroa, kun se oli kuluneen viikon alussa noin 36 euroa. Se tarkoittaisi koko yhtiön lähes neljän miljardin euron arvonnousua.

Magnusson toimi ennen nimitystään Sammon konsernijohtajaksi Ifin toimitusjohtajana ja hän trimmasi yhtiöstä kaikilla mittareilla erittäin hyvin toimivan ja tehokkaan vahinkovakuuttajan.

Ennen vuosi sitten alkanutta Sammon pääjohtajuutta Magnusson nimitettiin Nordean hallituksen puheenjohtajaksi ja hän sai yhdeksän kuukauden ajan perehtyä pankkiin päätoimisesti.

Magnusson päätyi tiettävästi johtopäätökseen, että Nordeassa on paljon tehtävissä, mutta mitään suunnattoman tuottoisaa osinkokonetta siitä ei tulisi. Siksi Nordeasta kannattaisi luopua.

Pankin tulos on kyllä sittemmin kohentunut ja ensi vuonna kulujen pitäisi entisestään supistua.

Jossain vaiheessa Sampo tulee pankkisijoituksestaan luopumaan, se on jo nyt tullut selväksi. Mutta milloin ja miten?

Aikataulusta tai erityisestä kiireestä ei ole ollut puhetta. Viime marraskuussa Sampo kertoi myyneensä neljä prosenttia Nordean osakkeista. Yhtiö sitoutui marraskuun alun osakekauppojen yhteydessä olemaan myymättä lisää Nordean osakkeita ennen toukokuun alkua.

Osinkona se voisi osakkeita jakaa. Mutta onko se hyvä idea? Se riippuu keneltä kysyy.

Osakkeiden jakaminen Sammon omistajille ensinnäkin heikentäisi Sammon vakavaraisuutta. Tarkkojen lukujen arvioiminen ei ole helppoa, mutta vaikutus olisi ehkä luokkaa 15 prosenttiyksikköä, mikä olisi huomattava pudotus nykyiseen, Hastings-kaupan jälkeen, noin 185 prosentin tasoon.

Se ei vielä vaarantaisi Sammon vakavaraisuutta, mutta vähentäisi yhtiön liikkumavaraa aikana, jolloin markkinoilla on muutenkin paljon epävarmuutta.

Piensijoittajia edustavien Osakesäästäjien toimitusjohtaja Victor Snellman ei ole osakeosingosta lainkaan innoissaan.

”Se olisi piensijoittajan näkökulmasta huono ratkaisu, elleivät osakkeet ole osakesäästötilillä. Jos ne ovat tavallisella arvo-osuustilillä, osingonjaosta tulisi maksettavaksi noin 25 prosentin vero. Lisäksi maksuun tulisi varainsiirtovero, jonka ehkä yhtiö maksaisi, mutta yhtä kaikki se olisi turha vähennys Sammon arvoon”, hän sanoo.

Hän ei muutenkaan näe mieltä siinä, että Sampo myisi Nordean nopeasti ja mahdollisesti alennuksella.

”Luotan Sammon hallitukseen ja johtoon, että he ovat kaikkien omistajien asialla ja katsovat kokonaisuutta. Elliot Managementin tavoite lienee nopeassa arvon realisoinnissa ja sen jälkeisessä exitissä, kun taas tyypillisen Sammon osakkeenomistajan näkökulmasta pitkäjänteinen ja pitkäkestoinen arvon tuottaminen on suotavampaa”, Snellman sanoo.

OP:n Saarenkaan mielestä osakkeiden jakaminen osinkona ainakaan kokonaan ei olisi viisasta siksi, että Sammolla olisi hyvää käyttöä osakkeiden myynnistä saatavalle rahalle.

”Sampo tarvitsisi ne rahat. Minusta heidän kannattaisi ostaa niillä loput Topdanmarkista”, Saari sanoo. Sampo on jo vuosia omistanut Topdanmarkista vajaan puolet.

Elliott Management odottaa, että Sammon johto kertoisi tarkat suunnitelmat Nordeasta irtautumiseksi kolmen viikon päästä järjestettävässä pääomamarkkinapäivässä. Lisäksi Sammon pitäisi luvata maksaa saadut varat osinkoina omistajilleen. Näissä odotuksissa Elliott saattaa pettyä.

Sammon johdon tuskin on viisasta lyödä lukkoon suunnitelmia tai päivämääriä. Osakkeita myydään vähitellen, kun hinta on sopiva, ellei koko potille ilmaannu hyvän hinnan maksavaa ostajaa tai jotain muuta houkuttelevaa vaihtoehtoa.

Syksyllä Nordea aikoo maksaa kaikki koronaepidemian vuoksi lykätyt osingot ja Nordean konsernijohtaja Frank Vang-Jensen on hyvässä vauhdissa pankin kehityshankkeissa. Hengenhätää Nordean jättämisessä ei pitäisi olla.

Vaikka nopeita tuottoja hakevia sijoittajia odottelu ei varmasti miellytäkään.