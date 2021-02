Yhdysvaltalainen pienehkö äänestyskoneyhtiö vaatii vähintään 2,7 miljardin dollarin korvauksia, The New York Times kertoo. Myös ex-presidentti Donald Trumpin juristiavustajat Rudolph Giuliani ja Sidney Powell ovat haasteen kohteina.

Suhteellisen tuntematon yhdysvaltalainen teknologiayhtiö on haastanut australialaisamerikkalaisen mediamogulin Rupert Murdochin hallitseman Fox Corporation -yhtiön oikeuteen New Yorkissa, The New York Times kertoo.

Vähintään 2,7 miljardin dollarin vahingonkorvauksia vaativassa haasteessa Smartmatic-yhtiö syyttää Fox-kanavaa, sen kolmea uutisankkuria ja presidentti Donald Trumpia avustaneita juristeja Rudolph Guiliania ja Sidney Powellia siitä, että nämä levittivät perättömiä väitteitä vaalivilpistä ja Smartmatic-yhtiön osallisuudesta vaalituloksen peukaloimiseen.

Vilppiväitteet johtivat sittemmin myös mellakkaan ja hyökkäykseen Yhdysvaltain kongressiin Capitol-kukkulalla Washingtonissa.

Äänestyksen luotettavuutta koskevassa kiistelyssä Donald Trumpin kannattajat lähtivät argumentoinnissaan joskus myös siitä, että äänestyksissä käytettäviin äänestyskoneisiin ja niiden tuloksiin ei voi luottaa.

Smartmatic katsoo olevansa äänestyskoneiden tekijänä asianosainen.

The New York Timesin mukaan yhtiön laitteita käytettiin ainakin yhden osavaltion äänestysalueilla.

276-sivuisessa kanteessa Smartmatic väittää Giulianin ja Powellin kehittäneen tarinan Smartmaticista, johon Fox-kanava ja sen ankkurit tarttuivat ja levittivät.

Kyseinen tarina mustamaalasi ja halvensi Smartmatic-yhtiötä ja sen kehittämää äänestystekniikkaa ja ohjelmistoa, haastehakemuksessa sanotaan The New York Timesin mukaan.

Viime kuussa Dominion Voting Systems -äänestyskoneyhtiö nosti kaksi erillistä kannetta sekä Giuliania että Powellia vastaan.