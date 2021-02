Kun Elon Musk sanoo sanankin Twitterissä, markkinat reagoivat.

Toisille Elon Musk on nero ja ihmiskunnan pelastava superihminen. Toisille hän on epävakaa ja ennakoimaton mies, jolla on liikaa valtaa.

Varmaa on, että hän on suunnattoman rikas. Uutistoimisto Bloombergin mukaan sähköautoyhtiö Teslan ja avaruusyhtiö SpaceX:n perustaja on maailman rikkain ihminen. Bloombergin listauksen mukaan hänen omaisuutensa laskennallinen arvo oli lauantaina noin 203 miljardia dollaria eli noin 168 miljardia euroa.