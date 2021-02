Yliopistot

Kauppakorkeakoulun dekaanin mukaan paikalle haetaan kovan luokan tutkijaa, jonka yksi tehtävä on yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Aalto-yliopistoon perustetaan lahjoitusvaroin professuuri, joka keskittyy omistajuuteen. Professuuri sijoittuu kauppakorkeakouluun.

Uuden professuurin tarkoituksena on Aalto-yliopiston mukaan liittää omistajuus kiinteäksi osaksi akateemista tutkimusta ja opetusta, vahvistaa suomalaista omistajaosaamista ja omistajuuden kulttuuria sekä tuottaa tutkimustietoa yhteiskunnallisen keskustelun ja päätösten tueksi.

Professorin rekrytointiprosessi on jo käynnistetty ja tavoitteena on, että uusi professori voisi aloittaa viimeistään vuoden 2022 alussa.

Omistajuuden professuuri on kokoaikainen, ja lahjoitusten avulla sen perusrahoitus on tarkoitus turvata 20 vuodeksi. Kauppakorkeakoulun dekaanin Timo Korkeamäen mukaan professorin pestiin haetaan ”kovan luokan tutkijaa”.

”Tällaiseen pestiin ei sovi tutkija, joka sulkeutuu kulmahuoneeseen. Näemme samoin kuin lahjoittajatahot, että yksi tärkeä osa professuuria on yhteiskunnallinen vaikuttaminen.”

Korkeamäki sanoo omistajuudesta olevan vähän tutkimusta sekä Suomessa että maailmalla. Aallossa on tehty paljon omistajuutta sivuavaa tutkimusta, mutta nyt tarkoitus on Korkeamäen mukaan kerätä tietoa yhteen ”saman sateenvarjon alle”.

”Suomi on ollut pitkään pääomaköyhä maa, ja siksi Suomen yritysomistuksen rakenne hieman poikkeaa muusta maailmasta. Myös siksi on tärkeää saada suomalaista näkökulmaa ja tietämystä omistajuuteen. Meidän tarkoituksemme on tuottaa vahvaa tutkimuspohjaista tietoa”, Korkeamäki sanoo.

Korkeamäen mukaan omistajuus on koettu Suomessa vaikeaksi aiheeksi keskustella, jopa eräänlaiseksi tabuksi.

”Puhutaan paljon valtion omistajuudesta, ja samoin keskustelua käydään ulkomaisesta omistuksesta verrattuna kotimaiseen. Ulottuvuuksia on paljon. Meillä Otaniemessä on paljon start up -pöhinää, ja omistajuus on silläkin puolella olennainen teema.”

Professuurihankkeen taustalla ovat Tero Luoma ja Lari Raitavuo. Luoma on finanssiyhtiö Taalerin pääomarahastojen sijoitusjohtaja ja kirjoittanut omistamisesta kirjan, Raitavuo kuuluu perheyritys Ensto Investin omistajiin.

He ovat yhdessä koonneet hankkeelle tukijoita, joihin kuuluvat muun muassa Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Saastamoisen säätiö, Pörssisäätiö, Perheyritysten liitto, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Oras Invest, Ensto Invest ja Yksityisyrittäjäin säätiö.

Aalto kertoo ottavansa vastaan lahjoituksia myös yksityishenkilöiltä, jotka haluavat tukea omistajuuden professuuria. Perinteisesti lähinnä säätiöt, yritykset ja yhdistykset ovat lahjoittaneet Aallon professuureihin.