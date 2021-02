Vuotta aiemmin verovelkaa oli maksujärjestelyssä 168 miljoonaa euroa ja tämän vuoden tammikuussa jo 915 miljoonaa euroa.

Maksujärjestelyssä oleva verovelka yli viisinkertaistui viime vuoden aikana, kertoo Verohallinto.

Maksujärjestelyssä oli tämän vuoden tammikuussa verovelkaa 915 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin sitä oli maksujärjestelyssä 168 miljoonaa euroa.

Tammikuun alussa verovelkaa oli kaikkiaan 3,8 miljardia euroa. Vuotta aiemmin verovelkaa oli 3,1 miljardia euroa. Veroveloista puolet koostuu arvonlisäveroista ja kolmannes henkilöasiakkaiden tuloveroista.

Ylitarkastaja Timo Helin huomauttaa, että maksujärjestelyjen piirissä olevan verovelan osuus oli kasvanut runsaasti. Veroveloista maksujärjestelyjen piirissä oli neljännes, kun luku oli vuotta aiemmin viisi prosenttia.

”Tilanne on sikäli hyvä, että huomattavan iso osa kaikista veloista on järjesteltyjä. Maksujärjestelyä ei saa, jos tilanne on huono”, Helin sanoo STT:lle.

Maksujärjestelyssä asiakas sitoutuu maksamaan verovelkaa pois kuukausierissä.

Viime vuonna tehdyistä maksujärjestelyistä neljännes oli verottajan tilastojen mukaan maksettu tämän vuoden tammikuuhun mennessä. Voimassa niistä oli runsas puolet ja loput olivat joko rauenneet, maksettu loppuun raukeamisen jälkeen tai muutettu tavallisista järjestelyistä helpotetuiksi.

Yritysten konkursseja ehkäissyt väliaikainen konkurssilaki raukesi helmikuun alusta. Yrityksillä on nyt 30 päivää aikaa veroasioidensa järjestelyyn, kun ne ovat saaneet konkurssiuhan sisältävän maksukehotuksen. Verohallinto kuitenkin korostaa, että konkurssi on viimesijainen perintäkeino eikä konkurssihakemusta lähetetä automaattisesti 30 päivän jälkeen.

Koronakriisin alkuvaiheessa oli mahdollista hakea lisäaikaa verojen maksuun aiempaa helpommin. Verottaja sopi viime vuoden maalis–elokuussa helpotetusta maksujärjestelystä 37 000 asiakkaan kanssa. Puolet näistä asiakkaista oli yrityksiä ja puolet henkilöasiakkaita.

Kaikkiaan viime vuonna tehtiin puolet enemmän maksujärjestelyjä kuin edellisvuonna, yhteensä 70 000.