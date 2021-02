Pandemian aikana öljyn hinta on ollut hyvin matalalla, mutta hinnat ovat kivunneet ylöspäin viime kuukausina.

Raakaöljyn hinta on palannut jälleen samalle tasolle, jossa se oli ennen koronakriisin aiheuttamaa merkittävää syvännettä.

Pohjanmeren Brent-viitelaadun hinta kävi maanantaina yli 60 dollarissa barrelilta. Hinta oli korkeampi kuin kertaakaan yli vuoteen.

Myös yhdysvaltalaisen WTI-viitelaadun hinta nousi viime viikolla yli 55 dollariin barrelilta ensimmäistä kertaa yli vuoteen.

Uutistoimisto AFP:n mukaan hinnannousun takana on sijoittajien luottamuksen kasvu liittyen öljyn kysyntään. Näkemys on, että öljyn kysyntä lisääntyy sitä mukaa kun maailmantalous elpyy kriisistä. Toistaiseksi kysyntä on pysytellyt normaalia alemmalla tasolla.

Taustalla ovat myös Yhdysvaltain tuoreen presidentin Joe Bidenin aikeet viedä läpi 1,9 biljoonan dollarin elvytyspaketti, jonka odotetaan kiihdyttävän talouden elpymistä. Hintojen nousuun on vaikuttanut myös tuottajamaiden toimet, kuten Saudi-Arabian tuotannon rajoittaminen.

Raakaöljyn kysyntä on ollut BBC:n mukaan kasvussa maailmanlaajuisesti, mutta erityisesti Aasiassa.

”Viime viikolla nähdyn hinnannousun suurin ajuri oli iso muutos odotuksissa liittyen talouden ja öljyn kysynnän elpymiseen. Taustalla ovat olleet merkit siitä, että koronavirustilanne voi olla lopultakin helpottamassa”, Vanda Insights -öljymarkkinadatayhtiön perustaja Vandana Hari sanoo brittien yleisradioyhtiö BBC:lle.

Hari varoittaa hintojen voivan jälleen lähteä laskusuuntaan, jos koronaviruksen leviämisessä tai rokotteiden jakelussa tapahtuu takaiskuja.