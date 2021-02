Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle tekemässään ilmoituksessa Tesla kertoo, että pian sen autoja voi kenties ostaa bitcoineilla.

Sähköautoja valmistava Tesla on ostanut 1,5 miljardilla dollarilla kryptovaluutta bitcoineja.

Asia ilmenee yhtiön tekemästä ilmoituksesta Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle (SEC). Ilmoituksen mukaan Teslan tuotteita saanee jopa ostaa bitcoineilla ”lähitulevaisuudessa”. Bitcoineilla Teslan ostaminen on kuitenkin vielä epävarmaa, koska asiaan liittyy lainsäädännöllistä selvitystä.

Teslan perustaja Elon Musk on viime aikoina ryhtynyt näkyvästi kannattamaan kryptovaluuttoja, kuten bitcoinia ja myös meemikryptovaluutaksi kutsuttua dogecoinia.

Ilmoituksen jälkeen maanantai-iltapäivällä Suomen aikaa bitcoinin arvo on ollut merkittävässä nousussa. Kryptovaluutan arvo nousi yli 10 prosenttia ja on käynyt yli 44 000 dollarissa. Kyseessä on uusi ennätys bitcoinille.

Nopeat arvonvaihtelut ovat ominaisia kryptovaluutoille. Myös Tesla varoittaa ilmoituksessaan bitcoinin volatiliteetista.

Kryptovaluutat ovat kasvattaneet suosiotaan, mutta ne ovat silti arvaamattomia sijoituskohteita, joissa on iso riski. Bitcoineja on lisäksi hakkeroitu ja varastettu. Valtiolliset tahot ja esimerkiksi keskuspankit eivät suhtaudu niihin lähtökohtaisesti myönteisesti.

Vaikka kaikki eivät suhtaudu bitcoiniin vakavasti tai varauksettomasti, on sillä Muskin lisäksi nimekkäitä puolestapuhujia.

Miljardöörisijoittaja Mike Novogratz sanoi marraskuussa, että sijoittajat näkevät bitcoinin yhä useammin arvon säilyttämisen välineenä eivätkä enää vain spekulatiivisena sijoitustuotteena. Myös varainhoitoyhtiö Blackrockin johtaja Rick Rieder uskoo, että bitcoin on tullut jäädäkseen.