Fennovoima ja Rosatom ovat onnistuneet korjaamaan viivästyksiin johtaneita puutteita, sanoo Fennovoiman uusi toimitusjohtaja.

Pyhäjoelle rakenteilla olevan Hanhikivi 1 -voimalan pitäisi saada rakentamislupa tänä vuonna, mutta aikataulu voi osoittautua liian tiukaksi. Näin voi päätellä sävystä, jolla voimalan tilaajan Fennovoiman toimitusjohtaja Joachim Specht aikataulua kommentoi.

”Kunnianhimoinen tavoitteemme on saada rakentamislupa tämän vuoden loppuun mennessä. Se on iso haaste”, Specht sanoo.

Aikataulu on hänen sanoin ”haastava ja optimistinen muttei epärealistinen”.

Yhtiö on jo pariin otteeseen joutunut lykkäämään arviotaan voimalan valmistumisesta. Nykyinen tavoite on, että yhtiö saa rakentamisluvan tänä vuonna ja voimala on kaupallisessa käytössä vuonna 2028.

Valtioneuvosto myöntää rakentamisluvan, jos Säteilyturvakeskus (Stuk) antaa suunnitelmista myönteisen turvallisuusarvion.

Vaikka rakentamisluvan saanti viivästyisi hieman, se ei automaattisesti tarkoita rakentamistöiden lykkääntymistä. Rakennustöitä voimala-alueella Pyhäjoella on tehty jo pitkään, mutta varsinaiset voimalan rakennustyöt, joihin valtioneuvoston rakentamislupa tarvitaan, on tarkoitus aloittaa joka tapauksessa vasta syksyllä 2022.

Specht aloitti Fennovoiman johdossa kesäkuussa. Edellinen toimitusjohtaja Toni Hemminki jätti yhtiön syksyllä 2019.

Vaikka toimitusjohtaja on uusi, projekti on tuttu: Specht toimi saksalaisen Eonin uusista ydinvoimahankkeista vastaavana johtajana silloin, kun Eon vielä oli Fennovoiman iso omistaja. Fennovoima kuului hänen vastuulleen, ja Suomen ydinvoimapiireissä hän on tuttu mies.

Eon vetäytyi Fennovoimasta vuonna 2012 sen jälkeen, kun Saksa päätti luopua ydinvoimasta Fukushiman ydinonnettomuuden jälkimainingeissa. Vuonna 2013 Eonin tilalle astui Venäjän valtion omistama Rosatom, joka toimii laitostoimittajana ja pääsuunnittelijana. Pääurakoitsija on niin ikään venäläinen Titan-2.

Rosatom on kokenut ydinvoimarakentaja, mutta Hanhikivi on sen ensimmäisiä laitoksia länsimarkkinoille. Venäläisyhtiöillä onkin ollut vaikeuksia sopeutua suomalaisten viranomaisten vaatimuksiin ja toimintatapoihin, kertovat Stukin valvontaraportit.

Spechtin mukaan taustalla on koko alaa koskeva ongelma: sääntely vaihtelee huomattavasti maasta toiseen.

”On yksi ydinvoima-alan suurimmista ongelmista, että sääntelyssä ei ole pystytty sopimaan yhteisestä lähestymistavasta ja kansainvälisistä periaatteista niin, ettei joka kerta tarvitsisi lähteä liikkeelle nollasta. On selvää, että tämä on yksi syy sille, miksi projektien kustannukset kasvavat.”

Hänen mukaansa kokeneidenkin suunnittelijoiden on vaikeaa sopeutua vaihteleviin vaatimuksiin.

”Tämä on aina iso haaste mille tahansa suunnittelijalle ja toimittajalle, se ei liity vain meidän toimittajaamme. Samanlaisia ongelmia on nähty Suomessa Arevan kohdalla. Niitä on nähty Yhdysvalloissa Westinghousen kohdalla. Arevalla on ongelmia jopa Ranskassa Flamanvillessa”, Specht sanoo.

Stukia hän ei kuitenkaan halua kritisoida.

”Suhteemme ei ehkä aina ole ollut helppo, mutta olen tavannut pääjohtajan useaan otteeseen ja suhde on erittäin toimiva.”

Nyt Hanhikivi-hanke etenee oikeaan suuntaan, Specht sanoo.

Hänen mukaansa Rosatom on oppinut mukautumaan suomalaisiin vaatimuksiin. Siitä kertoo, että suunnitelmien toimittaminen Stukille on edennyt.

”Viime vuosi oli Fennovoimalle hyvä. Ensimmäistä kertaa kenties moneen vuoteen toimitimme sen, mitä pitikin.”

Vuonna 2019 Fennovoima teki ison organisaatiomuutoksen, jolla organisaatiota yksinkertaistettiin. Sen seurauksena Stuk, joka aiemmin moitti Fennovoiman turvallisuuskulttuurin hidasta kehitystä, totesi Fennovoiman ottaneen lisää johtajuutta turvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Koronavirus ei aiheuttanut yhtiölle suuria vaikeuksia.

”Olimme onnekkaita, sillä pandemia iski vaiheessa, jossa vielä pyöritämme papereita. Jos olisimme rakennusvaiheessa, vaikutus olisi ollut paljon suurempi.”

Spechtistä Fennovoima sai kokeneen toimitusjohtajan. Hänellä on 30 vuoden kokemus ydinvoima-alalta Saksasta, Espanjasta ja Brasiliasta, missä hän oli mukana uuden ydinvoimalan rakennustöissä.

Spechtillä on nyt ollut puoli vuotta aikaa perehtyä johtamaansa hankkeeseen. Mitä hän aikoo tehdä toisin kuin ennen, jotta uusia viivästyksiä ei tule?

Specht korostaa, ettei hän osaa eikä halua arvioida edeltäjiensä toimia.

”En ole täällä analysoimassa menneitä. Se ei kuulu minulle.”

Yksi asia, jota hän korostaa, on reagointi- ja mukautumiskyky.

”Usein unohtuu, että projekti muuttuu jatkuvasti. Siksi olosuhteet eivät koskaan ole vakaat. Kun projekti etenee, tulee uusia haasteita, tarvitaan uudenlaista pätevyyttä ja erilaisia ihmisiä. Tämä on ehdottomasti yksi menestystekijä.”

Samaan aikaan, kun ydinvoimahankkeet länsimaissa kärsivät viivästyksistä ja kustannusten paisumisesta, uusiutuvan energian tuotantokustannukset jatkavat putoamistaan.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto on arvioinut, että Suomessa halvin sähköntuotantomuoto on maalle rakennettava tuulivoima. Neljän vuoden takaisen arvion mukaan maatuulivoimalan keskimääräinen tuotantokustannus olisi 41 euroa megawattitunnilta. Sen jälkeen voimaloiden koko on yhä kasvanut. Tuulivoimayhtiö Tuuliwatti on kertonut, että sen uudet voimalat Iissä pystyvät tuottamaan sähköä alle 30 euron hintaan.

Fennovoima ei saa kommentoida julkisuuteen tuottamansa sähkön hintaa, mutta Rosatom on sopimuksessa sitoutunut siihen, että omistajat saavat voimalan käynnistyessä sähköä takuuhintaan, joka on alkuvaiheessa enintään 50 euroa megawattitunnilta.

Spechtin mukaan perusteet ydinvoiman rakentamiselle eivät ole hävinneet mihinkään.

”Niin kauan kuin emme pysty varastoimaan sähköä suurissa määrissä, uusiutuvilla ei voida tuottaa perusvoimaa. Siksi ydinvoimaa ei voida sulkea pois, jos hiilidioksidipäästöistä halutaan eroon.”

Specht myös muistuttaa, että hiilidioksidipäästöjen vähentäminen edellyttää yhteiskunnan sähköistämistä eli lisää sähkön kysyntää. Yhtiössä arvioidaan, että henkilöautoliikenteen sähköistäminen Suomessa vaatisi toisen Hanhikivi-voimalan verran uutta tuotantoa. Saman verran lisäkysyntää toisi SSAB:n suunniteltu hanke, jossa Raahen terästehtaan tuotannosta tehtäisiin fossiilitonta.

”Tämä on maalle strateginen kysymys, kuinka tähän vastataan: joko tuotat sähkön itse tai sitten tuot sen ja maksat siitä.”