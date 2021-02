Taktinen ammuskelupeli Five to Nine on tulossa ensimmäistä kertaa vapaasti testattavaksi.

Kuvaa Redhill Gamesin Nine to Five -pelistä.­

Kiinan toiseksi suurin peliyhtiö Netease on tehnyt merkittävän pääomasijoituksen suomalaiseen pelialan startup-yritykseen Redhill Gamesiin.

Redhill Games on perustettu 2018, ja se kehittää parhaillaan ensimmäistä peliään. Tietokoneella pelattava Nine to Five -ammuskelupeli tulee tällä viikolla ensimmäistä kertaa vapaasti pelattavaksi, kun yhtiö testaa peliä laajemmalla yleisöllä.

Netease on listattu Yhdysvalloissa teknologiapörssi Nasdaqissa vuodesta 2000 lähtien, ja viime vuonna se teki rinnakkaislistautumisen Hongkongin pörssiin. Se keräsi listautumisannissa 2,7 miljardia dollaria kansainväliseen laajentumiseensa. Sijoitus suomalaiseen pelistudioon on selvästi osa tätä strategiaa, jossa se laajentaa portfoliotaan länsimaisilla pelimarkkinoilla.

”On ollut ilo tehdä yhteistyötä heidän kanssaan, sillä he ovat hyvin pelikehittäjäkeskeisiä. Olemme voineet puhua yhdessä pelin designista Neteasen johdon kanssa. He pelaavat mielellään itse ja ovat mukana kehityksessä. Heillä on yksiköitä, joiden kanssa voimme tehdä yhteistyötä ja saada palautetta”, Redhill Gamesin toimitusjohtaja Matias Myllyrinne sanoo.

”Pidemmällä tähtäimellä Aasian markkina ja Kiina ovat meille kiinnostavia, ja siellä iso kumppani on menestyksen edellytys.”

Myllyrinne tunnettiin aiemmin Remedyn pitkäaikaisena toimitusjohtajana. Hän johti Remedyllä 15 vuoden ajan pelien Max Payne, Alan Wake ja Quantum Break kehitystä. Remedystä lähdettyään Myllyrinne työskenteli runsaat kolme vuotta Kyproksella Wargaming-pelitalon studioiden johtajana. Sen World of Tanks -pelisarja on yksi maailman suurimmista massiivimoninpeleistä.

Yhtiöt eivät toistaiseksi halua julkistaa tehdyn sijoituksen summaa. Redhill Games kertoo keränneensä kahden vuoden aikana yhteensä 30 miljoonan dollarin eli noin 25 miljoonan euron edestä erilaista rahoitusta. Siitä runsaat kahdeksan miljoonaa euroa se keräsi vuonna 2019 rahoituskierroksella, jossa sijoittajina olivat rahastot Makers Fund ja Play Ventures.

Tuoreesta rahoituksesta Business Finlandin julkista rahoitusta on 2,3 miljoonaa euroa. Lisäksi mukana on pelialaan erikoistuneen Kowloon Nights -rahaston projektirahoitusta. Se ei tehnyt sijoitusta ostamalla Redhill Gamesin osakkeita, vaan saa myöhemmin tuottoa pelin myyntituloista.

Myllyrinteen mukaan yhtiö käyttää rahoituksen pelin ja siihen liittyvän teknologian kehitykseen. Yhtiöllä ei ole vielä liikevaihtoa. Vuoden 2020 tilinpäätös ei ole valmistunut, mutta 2019 yhtiö teki 570 000 euron liiketappion.

”Se antaa meille työrauhan ja aikaa tehdä peliä rauhassa. Maailmantalouden tilanne on sellainen, että nyt oli hyvä aika kasvattaa kassa turvalliseksi. Pelialalle on tällä hetkellä tarjolla runsaasti pääomaa. Alalla on nyt paljon yritysjärjestelyitä ja isoja pörssilistautumisia”, Myllyrinne sanoo.

Redhill Games kasvatti työntekijämääränsä viime vuonna noin 30 työntekijästä yli 60 hengen studioksi. Myllyrinteen mukaan erityisesti pandemia-aikana kansainvälisten osaajien rekrytoiminen oli haastavaa Suomen byrokratian ja matkustusrajoitusten vuoksi. Yhtiö sai kuitenkin houkuteltua useita kansainvälisiä osaajia Helsinkiin.

Yhtiön tavoitteena on julkaista peli aikaisen vaiheen versiona vielä tänä vuonna. Myös tietokonepeleissä on siirrytty pois ajattelusta, että pelit olisivat valmiina kerralla julkaistavia tuotteita. Ne ovat siis lähestyneet kännykkäpelejä siinä, että ne ovat jatkuvasti kehittyviä palveluita. Yleistynyt ansaintamalli on esimerkiksi battle pass -kuukausimaksu, jossa maksaminen nopeuttaa pelissä edistymistä kuten taisteluvarusteiden kehitystä.

Monet pelimarkkinoiden menestyneimmät ammuskelupelit vaativat nopeita refleksejä. Redhill Gamesin ammuskelupeli kuitenkin poikkeaa niistä.

”Kun pelaan teini-ikäisen poikani kanssa, en enää pärjää hänelle. Kilpapelaajatkin ovat parhaimmillaan 21-vuotiaana, mutta mitäs me vanhemmat pelaisimme? Halusimme rakentaa pelin, joka ei ole vain reflekseistä kiinni. Five to Nine on taktisempi ja vaatii tiiminä yhteen pelaamista fiksusti”, Myllyrinne selittää.