Suomen kahden suurimman pankin strategioissa on tapahtunut lähes päinvastainen muutos, ja se näkyy nyt markkinoilla.

Suomen pankkimarkkinoilla on tapahtunut viime vuoden aikana iso muutos. Se näkyy selvimmin, kun katsoo keskiviikkona tuloksensa julkaisseen OP-ryhmän ja viikko sitten tuloksensa julkaisseen Nordean uusien asuntolainojen määrästä kertovaa lukua.

OP-ryhmä kertoi, että uusia asuntolainoja nostettiin viime vuonna lähes viisi prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna, yhteensä 7,4 miljardia euroa. Nordea sen sijaan kertoi myöntäneensä Suomessa asuntolainoja kuusi prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Suomen Pankin tilastojen mukaan uusia asuntolainoja nostettiin viime vuonna kaiken kaikkiaan 4,5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Luvuista voi siis päätellä, että OP:n markkinaosuus asuntolainoissa on pienentynyt reippaasti ja Nordean kasvanut.

Se taas kertoo lähes päinvastaisesta muutoksesta pankkien strategiassa. Nordea panosti edellisen konsernijohtajan Casper von Koskullin kaudella voimakkaasti suuryritysten palvelemiseen ja varainhoitoon. Luotonanto jäi vähemmälle huomiolle.

Sen sijaan OP:ssä luotonanto on kasvanut 12 viime vuoden aikana hyvin nopeasti.

Von Koskull uskoi, että pankin kannattaa vähentää riskejään muun muassa luotonannossa mahdollisimman paljon ja panostaa varainhoitoon ja yritysten palveluihin. Niistä pankki saa palkkiotuottoja, eikä toiminta sido pankin pääomia yhtä paljon kuin luotonanto.

Nordea ei kisannut kovin kiihkeästi asuntolainojen tai yritysluottojen markkinaosuuksista. Erityisesti Ruotsissa se menetti asuntolainoissa markkinaosuutta selvästi.

Nordean tase, joka kertoo pankkitoiminnan koosta, on supistunut vuodesta 2015. OP:llä ja monilla muilla pohjoismaisilla kilpailijoilla tase on kasvanut lähes kolmanneksen vastaavassa ajassa.

Vähitellen strategia näkyi Nordean tuloksen heikkenemisenä ja voimakkaana vaihteluna. Palkkiotuotot heilahtelevat voimakkaasti esimerkiksi sijoitusmarkkinoiden kehityksen mukaan. Perinteisen pankkitoiminnan korkokate on vakaampi tulovirta.

Puolitoista vuotta Nordeaa johtanut Frank Vang-Jensen on kääntänyt pankin suunnan perusteellisesti. Vähittäispankkitoiminta eli kotitalouksien ja pienten ja keskisuurten yritysten palvelut ovat jälleen nousseet arvoonsa. Luotonanto kasvaa molemmille ryhmille nopeasti, ja asiakastyytyväisyyskin on kohentunut.

Palkkiotuotot ja suuryrityksetkin ovat toki pankille yhä tärkeitä, mutta Vang-Jensen on surutta lopettanut esimerkiksi joitain suuryritysten heikosti kannattavia palveluja ja jättänyt markkinaa muille.

OP kasvatti puolestaan luotonantoa koko vuosien 2008–2009 finanssikriisien jälkeisen ajan hyvin nopeasti, mutta nyt suunta on selvästi kääntynyt. Kotitalouksien lisäksi myös uusien yritysluottojen määrä supistui viime vuonna rajusti.

Pääjohtaja Timo Ritakallio sanoo, että markkinaosuuksien kasvattaminen luotonannossa ei olekaan enää pankin tavoite.

OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio­

”Meidän markkinaosuutemme on molemmissa asiakasryhmissä lähes 40 prosenttia. Me emme tavoittele sen kasvattamista vaan markkinaosuuden mukaista kasvua. Kiinnitämme luotonannossa aiempaa enemmän huomiota kokonaisasiakkuuteen. Meidän on pidettävä huolta siitä, että olemme kestävästi kannattava.”

Kokonaisasiakkuus tarkoittaa sitä, että OP-ryhmä on kiinnostunut ennen kaikkea asiakkaista, jotka ostavat myös vakuutus- ja varainhoitopalveluja.

OP:n markkinaosuus on toisaalta pääkaupunkiseudulla pienempi kuin maassa keskimäärin, noin 30 prosenttia. Siinä on Ritakallion mukaan yhä kasvun varaa, mutta muuten kasvua haetaan ennen kaikkea varainhoitoon liittyvistä palveluista ja vakuutuksista.

Nyt OP-ryhmä siis haluaa kasvaa ennen kaikkea palkkiotuottoja tuovissa liiketoiminnoissa, juuri niin kuin Nordea aiemmin.

”Esimerkiksi sijoitusrahastoliiketoiminnassa ja riskihenkivakuuttamisessa meillä on ollut kovaa kasvua, ja sitä haemme lisää”, Ritakallio sanoo.

Vuodesta 2018 OP-ryhmää johtanut Ritakallio on myös panostanut voimakkaasti suuryritysten palvelemiseen. Sillä puolella OP tekikin erittäin hyvän tuloksen viime vuonna ja kasvatti tuottojaan.

Suuryritykset tarvitsevat lainojen lisäksi monenlaista muutakin palvelua pankeilta, kuten joukkolainoja tai valuuttasuojauksia.

Suuryrityksille on tärkeää päästä esimerkiksi keskustelemaan asioistaan pankin ylimmän johdon kanssa. Sen vuoksi Nordean johdon vaihtuminen ja eräänlainen passiivisuus ovat voineet näkyä nopeastikin markkinatilanteessa Suomessa.

Suuryritysten markkinoilla myös Danske Bank ja jotkin ruotsalaispankit, kuten SEB, ovat hyvin aktiivisia, joten kilpailua riittää yhä.

Kuluttajille erityisesti Nordean aktivoituminen on näkynyt entistä kiivaampana kisana asuntolaina-asiakkaista, mikä on laskenut entisestään asuntolainojen marginaaleja. Uusien asuntolainojen keskimääräinen kokonaiskorko oli joulukuussa Suomen Pankin mukaan 0,74 prosenttia.